СБУ викрила у Черкасах розтрату мільйонів гривень держкоштів, виділених на боротьбу з COVID-19

Служба безпеки України викрила розкрадання мільйонів бюджетних коштів, виділених одному з медичних закладів Черкаської міськради на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередніми даними слідства, організувала протиправний механізм керівниця одного з медичних закладів міста. Чиновниця підписала низку договорів з київською компанією на закупівлю засобів індивідуального захисту та протиепідеміологічних засобів на загальну суму 8 млн гривень.

Оперативники спецслужби встановили, що вартість придбаного асортименту медичної продукції була суттєво завищена. На деякі позиції, зокрема захисні костюми для лікарів, ціна перевищувала ринкову більш ніж удвічі. Також задокументовано, що укладання угод відбувалося без обов’язкового дотримання норм проведення тендерних процедур держзакупівель, передбачених чинним законодавством.

За висновками експертиз, через дії зловмисників бюджету міста завдано збитки на понад 2,4 млн гривень.

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Наразі керівниці медзакладу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття незаконної оборудки проводилися спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Черкаської місцевої прокуратури.