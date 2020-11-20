УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4134 відвідувача онлайн
Новини Події Боротьба з коронавірусом
2 426 17
шахрайство (672) СБУ (10025) крадіжка (527) Черкаси (389) COVID-19 (18064)

СБУ викрила у Черкасах розтрату мільйонів гривень держкоштів, виділених на боротьбу з COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Події

СБУ викрила у Черкасах розтрату мільйонів гривень держкоштів, виділених на боротьбу з COVID-19

Служба безпеки України викрила розкрадання мільйонів бюджетних коштів, виділених одному з медичних закладів Черкаської міськради на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередніми даними слідства, організувала протиправний механізм керівниця одного з медичних закладів міста. Чиновниця підписала низку договорів з київською компанією на закупівлю засобів індивідуального захисту та протиепідеміологічних засобів на загальну суму 8 млн гривень.

Оперативники спецслужби встановили, що вартість придбаного асортименту медичної продукції була суттєво завищена. На деякі позиції, зокрема захисні костюми для лікарів, ціна перевищувала ринкову більш ніж удвічі. Також задокументовано, що укладання угод відбувалося без обов’язкового дотримання норм проведення тендерних процедур держзакупівель, передбачених чинним законодавством.

За висновками експертиз, через дії зловмисників бюджету міста завдано збитки на понад 2,4 млн гривень.

Також читайте: Чиновники Черкаської міськради підозрюються в розкраданні 700 тис. на ремонті доріг

Наразі керівниці медзакладу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття незаконної оборудки проводилися спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Черкаської місцевої прокуратури.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
думается мне что деньги больнице выделили именно под условие заключение договоров с конкретными киевскими фирмами. вполне в духе зеленых чмырей
показати весь коментар
20.11.2020 11:12
+1
Схема один в один той что озвучена уманским про Укравтодор.
показати весь коментар
20.11.2020 11:43
+1
так е'еж арештовали
показати весь коментар
20.11.2020 11:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
думается мне что деньги больнице выделили именно под условие заключение договоров с конкретными киевскими фирмами. вполне в духе зеленых чмырей
показати весь коментар
20.11.2020 11:12 Відповісти
жизнеспособная версия!
показати весь коментар
20.11.2020 11:20 Відповісти
Схема один в один той что озвучена уманским про Укравтодор.
показати весь коментар
20.11.2020 11:43 Відповісти
СБУ разоблачила в Черкассах растрату миллионов гривен госсредств, выделенных на борьбу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 3332 Это ещё хорошо, что у нас только в Черкассах такие. А если бы везде? А если бы, представь, на самом верху?
показати весь коментар
20.11.2020 11:14 Відповісти
Да не. Не может быть такого на самом-самом верху. Это только в Черкассах.
показати весь коментар
20.11.2020 11:40 Відповісти
в черкассах две беды - дороги и медицина )
показати весь коментар
20.11.2020 11:15 Відповісти
Зеліни послідовники.
показати весь коментар
20.11.2020 11:16 Відповісти
Зе-клоун-vs-Бондаренко.
показати весь коментар
20.11.2020 11:18 Відповісти
просто разница в цене в виде завышения пошла на ремонт дорог, а ремонт дорог сейчас проводится безо всяких тендеров, так что все законно в рамках "вэлыкага будьоновца"
показати весь коментар
20.11.2020 11:19 Відповісти
Те кто, одного из, "чиновница", та сторона...Кто все эти люди, бял?
показати весь коментар
20.11.2020 11:25 Відповісти
В интересах проводимого следствия данная информация является строго засекреченной. Чтобы вор не узнал себя и не убёг ненароком.
показати весь коментар
20.11.2020 11:42 Відповісти
так е'еж арештовали
показати весь коментар
20.11.2020 11:44 Відповісти
заарештовали))
показати весь коментар
21.11.2020 09:43 Відповісти
Инкриминируемую статью "растрата" надо переквалифицировать
в " умышленное убийство " !!!
показати весь коментар
20.11.2020 11:29 Відповісти
почему я не удивлен? СБУ разоблачила в Черкассах растрату миллионов гривен госсредств, выделенных на борьбу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 5488
показати весь коментар
20.11.2020 11:32 Відповісти
Пример воровства бюджета показал шоумен, а шо в черкасах хуже кадры чем в киеве, тут есть тоже клиенты, которые хотят хорошо жить
показати весь коментар
20.11.2020 11:34 Відповісти
Откат Киеву и причем тут Черкасы . Кто дает деньги то и танцут больничку.
показати весь коментар
20.11.2020 12:27 Відповісти
 
 