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Сьюзан Райс - претендентка номер один на главу Держдепу. Для України вона друг, - Чалий

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Сьюзан Райс - претендентка номер один на главу Держдепу. Для України вона друг, - Чалий

На посаду глави Державного департаменту США розглядаються 4 кандидатури, але радниця президента США з питань національної безпеки в 2013-2017 роках Сьюзан Райс має найбільше шансів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив експосол України в США Валерій Чалий.

"Я от зараз спілкувався зі своїми колегами у Вашингтоні, вони кажуть, що на роль керівника Держдепартаменту нині розглядаються 3-4 кандидатури. І Сьюзан Райс як кандидатка, яка навіть розглядалася на посаду віцепрезидента, зараз - претендентка номер один у Державний департамент" , - сказав Чалий.

За його словами, Сьюзан Райс для України дуже знайома державна діячка.

"Мені довелося з нею попрацювати у Вашингтоні. На мою думку, вона доволі жорстка і безкомпромісна. І дуже уважна до виконання домовленостей ... Утім, інших кандидатів можна описати приблизно такими самими характеристиками. Це Тоні Блінкен, Вільям Бернс і Кріс Мерфі. У принципі, всі вони, як у нас заведено казати, - наші друзі. Усі підтримували Україну проти російської агресії. При цьому хто б з цієї четвірки не став Держсекретарем, - з ними буде непросто. Тому що це люди, які добре знають наш регіон і зорієнтовані на контроль виконання домовленостей, на результат", - розповів дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2014-му Україна почала набувати суб'єктності, і в США вперше виник до нас "партнерський" інтерес, - Чалий

Повний текст інтерв'ю з Валерієм Чалим читайте за посиланням.

Автор: Наталя Джума
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Я думаю, что Каломойский - Медведчук и Ермак, начнут по заказу ФСБ демонстративно портить отношения Украины и США..
Щас, достанут из забытья поеденную молью алкоголичку Витриенко + выпустят одноклеточных Шария, и они будут создавать шум возле посольства США..
А "вишенкой на тортике" должны стать псевдо-ветераны АТО под руководством онаниста Кивы, которые будут кидать в посольство США фалоимитаторы и кричать "Янки!. Гоу хоум!"..
все к этому идет..
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20.11.2020 11:27 Відповісти
А ЗЕбильное стадо будет хлопать ушами и пускать слюни и радоваться бемплатному зрелищу. Вся история Украины пропитана предательством и метанием от одних союзников к другим. Вот и сейчас снова это показывают.Нестабильная страна и её жители для вложения инвестиций и развития.
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20.11.2020 12:19 Відповісти
та що визначатись, елементарно же: ви всі, зебіли - 73/43%дебіли.
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20.11.2020 13:16 Відповісти
Скоро весь Госдеп станет цветным, и в юбках.
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20.11.2020 14:12 Відповісти
 
 