Сьюзан Райс - претендентка номер один на главу Держдепу. Для України вона друг, - Чалий

На посаду глави Державного департаменту США розглядаються 4 кандидатури, але радниця президента США з питань національної безпеки в 2013-2017 роках Сьюзан Райс має найбільше шансів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив експосол України в США Валерій Чалий.

"Я от зараз спілкувався зі своїми колегами у Вашингтоні, вони кажуть, що на роль керівника Держдепартаменту нині розглядаються 3-4 кандидатури. І Сьюзан Райс як кандидатка, яка навіть розглядалася на посаду віцепрезидента, зараз - претендентка номер один у Державний департамент" , - сказав Чалий.

За його словами, Сьюзан Райс для України дуже знайома державна діячка.

"Мені довелося з нею попрацювати у Вашингтоні. На мою думку, вона доволі жорстка і безкомпромісна. І дуже уважна до виконання домовленостей ... Утім, інших кандидатів можна описати приблизно такими самими характеристиками. Це Тоні Блінкен, Вільям Бернс і Кріс Мерфі. У принципі, всі вони, як у нас заведено казати, - наші друзі. Усі підтримували Україну проти російської агресії. При цьому хто б з цієї четвірки не став Держсекретарем, - з ними буде непросто. Тому що це люди, які добре знають наш регіон і зорієнтовані на контроль виконання домовленостей, на результат", - розповів дипломат.

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