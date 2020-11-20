Сьюзан Райс - претендентка номер один на главу Держдепу. Для України вона друг, - Чалий
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На посаду глави Державного департаменту США розглядаються 4 кандидатури, але радниця президента США з питань національної безпеки в 2013-2017 роках Сьюзан Райс має найбільше шансів.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив експосол України в США Валерій Чалий.
"Я от зараз спілкувався зі своїми колегами у Вашингтоні, вони кажуть, що на роль керівника Держдепартаменту нині розглядаються 3-4 кандидатури. І Сьюзан Райс як кандидатка, яка навіть розглядалася на посаду віцепрезидента, зараз - претендентка номер один у Державний департамент" , - сказав Чалий.
За його словами, Сьюзан Райс для України дуже знайома державна діячка.
"Мені довелося з нею попрацювати у Вашингтоні. На мою думку, вона доволі жорстка і безкомпромісна. І дуже уважна до виконання домовленостей ... Утім, інших кандидатів можна описати приблизно такими самими характеристиками. Це Тоні Блінкен, Вільям Бернс і Кріс Мерфі. У принципі, всі вони, як у нас заведено казати, - наші друзі. Усі підтримували Україну проти російської агресії. При цьому хто б з цієї четвірки не став Держсекретарем, - з ними буде непросто. Тому що це люди, які добре знають наш регіон і зорієнтовані на контроль виконання домовленостей, на результат", - розповів дипломат.
Повний текст інтерв'ю з Валерієм Чалим читайте за посиланням.
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Щас, достанут из забытья поеденную молью алкоголичку Витриенко + выпустят одноклеточных Шария, и они будут создавать шум возле посольства США..
А "вишенкой на тортике" должны стать псевдо-ветераны АТО под руководством онаниста Кивы, которые будут кидать в посольство США фалоимитаторы и кричать "Янки!. Гоу хоум!"..
все к этому идет..