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Місія США в ООН закликала РФ негайно припинити порушення в окупованому Криму і повернути Україні повний контроль над півостровом

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Місія США в ООН закликала РФ негайно припинити порушення в окупованому Криму і повернути Україні повний контроль над півостровом

Місія США при ООН закликала РФ негайно припинити порушення в окупованому Криму, звільнити всіх несправедливо ув'язнених громадян і повернути Україні повний контроль над півостровом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Місії у Twitter.

"США закликають РФ негайно припинити порушення в окупованому Криму, звільнити всіх українців, які були несправедливо ув'язнені за мирну опозицію, і повернути Україні повний контроль над півостровом", - йдеться в повідомленні

Також у Місії наголосили, що окупація РФ Криму серйозно підірвала основні свободи слова, віросповідання або переконань, мирних зібрань і спілок, змусивши багатьох бігти з півострова.

"Ми підтримуємо кримчан, громадянське суспільство і правозахисників, які працюють над захистом цих прав", - підкреслили в Місії.

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"США пишаються бути співавтором і голосувати за резолюцію про становище прав людини в Криму. Ситуація там залишається жахливою, оскільки російська окупаційна влада застосовує силу і залякування для придушення інакомислення та опозиції", - підсумували в Місії.

Місія США в ООН закликала РФ негайно припинити порушення в окупованому Криму і повернути Україні повний контроль над півостровом 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
місія ЮС в ООНі ! Вимкніть їм краще СВІФТа та заарештуйте все майно, що на теренах Америки і її партнерів - це буде ефективніше ніж якісь волання з міжнародних трибун
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20.11.2020 11:28
+6
Краще просто не купляти у терорюг нафту та газ, це буде эфективнiше чим якийсь там свифть чи якесь майно-лайно..
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20.11.2020 11:30
+3
Свифт надо обрубать Европе - за спонсирование терроризма.
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20.11.2020 11:47
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місія ЮС в ООНі ! Вимкніть їм краще СВІФТа та заарештуйте все майно, що на теренах Америки і її партнерів - це буде ефективніше ніж якісь волання з міжнародних трибун
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20.11.2020 11:28 Відповісти
Краще просто не купляти у терорюг нафту та газ, це буде эфективнiше чим якийсь там свифть чи якесь майно-лайно..
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20.11.2020 11:30 Відповісти
А де ви чули, що американці купували нафту чи газ в російской *********? Якщо купляли, то тільки квитки до міжнародной космічной станції та вже закінчили робити ці дурниці
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20.11.2020 11:34 Відповісти
а нема СВІФТу - нема експорт-імпорту, кредитів, грошей - і нафуй всі хрюцькі амбітні програми
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20.11.2020 11:38 Відповісти
вСЕ КУПЛЯЛИ ТА ПРОДАВАЛИ ЩЕ Й ДО СВИФТУ.
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20.11.2020 11:40 Відповісти
А НАСАМПЕРЕД СВИФТ ТРЄБА видмікати европе, как спонсору терроризма, за скупку нефти и газа у бандитов.
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20.11.2020 11:42 Відповісти
про це вова пусін тільки і мріє, то ви йому того бажаєте?
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20.11.2020 11:50 Відповісти
Не вам решать про шо воно мриє
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20.11.2020 11:51 Відповісти
Я утверждал, что США покупают российский нефть и газ? Где?
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20.11.2020 11:39 Відповісти
Приятно жить в своём розовом мирке, но реальность, увы, жестока:
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MTTIM_NUS-NRS_1&f=M
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20.11.2020 12:20 Відповісти
А краще усе разом: swift - off, майно - арешт, газ/нафта- не купляти.
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20.11.2020 12:04 Відповісти
якщо Німеччина не буде купувати у кацапів газ - їх економіка "ляже". Усе їх "благополучиє" збудовано на "дешевому" ресурсі.
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20.11.2020 12:21 Відповісти
Аванс выслуги перед Байденом, боятся за свои кресла и оклады.
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20.11.2020 11:29 Відповісти
все одно будуть нові призначення, то Байден тут ні до чого
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20.11.2020 11:35 Відповісти
Алэ це не точно
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20.11.2020 11:37 Відповісти
Вони набагато краще зрозуміли б той призов якби та місія виключила їм СВІФТ.
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20.11.2020 11:35 Відповісти
даже лукашенке ссутся свифт отключить
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20.11.2020 11:39 Відповісти
Свифт надо обрубать Европе - за спонсирование терроризма.
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20.11.2020 11:47 Відповісти
немедленно! Миссия США в ООН призвала РФ немедленно прекратить нарушения в оккупированном Крыму и вернуть Украине полный контроль над полуостровом - Цензор.НЕТ 5735
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20.11.2020 11:38 Відповісти
Если бы такие заявления звучали системно (хотя бы раз в мес.) Да еще не только от США, но и от других стран (европейских, прежде всего), то возможно и был бы толк. А так, это "глас вопиющего в пустыне".
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20.11.2020 11:39 Відповісти
Клуб обеспокоенных призывальщиков ООН - бесполезен
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20.11.2020 11:41 Відповісти
-наложите арест на все счета русских и заблокируйте их банковскую систему!
Сразу они с******** из Крыма и Донбасса ...
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20.11.2020 11:45 Відповісти
Блокировать банковскую систему нужно Европе - за пособничество и финансирование терроризма и военной агрессии.
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20.11.2020 11:48 Відповісти
Европа и терроризм с агрессией у меня как то не ассоциируется.
Я Вас не понимаю...
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20.11.2020 11:59 Відповісти
И шо, послушались?
Нафига писать в новостях, кто и что ляпнул?
Пишите о результатах!
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20.11.2020 11:59 Відповісти
Ну, всё... Теперь прекратят и вернут
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20.11.2020 13:35 Відповісти
Миссия США при ООН призвала РФ немедленно прекратить нарушения в оккупированном Крыму, освободить всех несправедливо заключенных граждан и вернуть Украине полный контроль над полуостровомИсточник: https://censor.net/ru/n3232248_______________________________________________________________________Пытаюсь перевести, и получается только "Бла - бла - бла".... Ну не верится, что по призыву, даже пламенному, даже США, РФ метнется освобождать всех несправедливо заключенных граждан и возвращать Украине полный контроль над полуостровом.
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20.11.2020 15:27 Відповісти
Петр Великий 27edf252 йди валежнік собірать.
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20.11.2020 23:24 Відповісти
 
 