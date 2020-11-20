Кількість хворих на COVID-19 у ЗСУ перевищує 2,6 тис. осіб: за добу виявлено 225 нових випадків, - командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу лабораторно підтверджено 225 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 20 листопада в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2650 осіб. Всього за час пандемії одужали 5939 осіб, летальних випадків - 25", - йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Загалом на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 387 осіб.

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Так, із 225 нових випадків захворювання на COVID-19 до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 33 особи. Також на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 192 особи.

"Стан здоров'я пацієнтів задовільний", - додали медики.





