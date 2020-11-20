Опубліковано лист СБУ про проведення обшуку в Музеї Революції Гідності: Підряднику виділили 111 млн грн, але роботи не проводилися. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України опублікувала лист про проведення обшуку в Музеї Революції Гідності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, 25 листопада 2018 року Музей Революції Гідності оголосив тендер на проведення робіт із реконструкції алеї Героїв Небесної Сотні з облаштуванням пішохідної зони й озелененням територій у складі Національного меморіального комплексу на суму 154 млн грн.

"За наявною інформацією, невстановлені посадові особи КМДА, які мали на меті заволодіння бюджетними коштами, пролобіювали включення вищезгаданого об'єкту до постанови КМУ №117 від 23.04.14 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти", для отримання авансового платежу в розмірі 80% (з періодом звітності та освоєння 36 місяців) і його подальшого присвоєння. У певній процедурі закупівлі надійшли пропозиції таких учасників: ТОВ "Північно-український будівельний альянс" (ЄДРПОУ 35129952), ТОВ "Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно виробнича майстерня Україна-реставрація"(ЄДРПОУ 35962266), ТОВ" Основа "(ЄДРПОУ 13669489) та ТОВ "Київське міжобласне спеціальне науково-реставраційне виробниче управління"(код ЄДРПОУ 40446087)", - йдеться в документі.

Переможцем в тендері визначено ТОВ "Спеціальна науково реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня Україна-реставрація "(ЄДРПОУ 35962266, далі - Генпідрядник, ТОВ).

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Так, 22.12.2018 року Музеєм укладено Договір №2-МК з генпідрядником.

У документі зазначається, що ТОВ отримало авансовий платіж в сумі 111 581 324, 27 грн.

"У той же час, в період з січня по серпень 2019 року підприємством-генпідрядником практично не було проведено жодних робіт, в т.ч. підготовчих. На місці проведення робіт стоять 4 будівельні кунги, а також знаки маркування місцезнаходження меморіалу", - йдеться в документі СБУ.

Київський апеляційний суд наклав арешт на вказані ділянки, однак через арешт зазначених ділянок Генпідрядник уклав з Замовником ряд додаткових угод, в яких продовжив термін виконання робіт до 31.12.2020. В даний час роботи на зазначеному об'єкті не виконуються.

При цьому, згідно з актом ревізії Північного офісу Держаудитслужби на казначейському рахунку залишок коштів по об'єкту станом на березень 2020 року становить 9 878 517, 98 грн.

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Зазначається, що генпідрядник "здійснював взаємини з суб'єктами господарювання, що мали ознаки фіктивності". Так, генпідрядник закупив у ТОВ "М.І.К. Лайтінг" товарів на суму 8 646 325 грн. Зазначений ТОВ здійснював фінансово-господарські відносини з суб'єктами господарювання та придбав податковий кредит з ПДВ (без реального придбання товарів, виконання робіт, або надання послуг) на суму 92,5 млн грн.

В СБУ зазначають, що встановлено ряд фінансових порушень на суму 5742,21 тис. грн. які призвели до збитків на суму 3747,23 тис. грн.

"З огляду на викладене, групою невстановлених посадових осіб Замовника, а також за сприяння посадових осіб Державної казначейської служби України, які всупереч інтересам служби організували схему збільшення витрат бюджетних коштів, шляхом надання права Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності здійснювати авансову оплату виконання робіт у розмірі 80% і на термін 36 місяців, що призвело до використання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, не на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, в порушення вимог та постанови КМУ №117 від 23.04.2004 р та подальшого збагаченню організаторів, а також можливої ​​легалізації незаконно отриманих грошових коштів. Таким чином, в діях зазначених осіб можуть міститися ознаки складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 КК України", - підкреслюється в документі.

Також правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.





