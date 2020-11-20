Опубліковано лист СБУ про проведення обшуку в Музеї Революції Гідності: Підряднику виділили 111 млн грн, але роботи не проводилися. ДОКУМЕНТ
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Служба безпеки України опублікувала лист про проведення обшуку в Музеї Революції Гідності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, 25 листопада 2018 року Музей Революції Гідності оголосив тендер на проведення робіт із реконструкції алеї Героїв Небесної Сотні з облаштуванням пішохідної зони й озелененням територій у складі Національного меморіального комплексу на суму 154 млн грн.
"За наявною інформацією, невстановлені посадові особи КМДА, які мали на меті заволодіння бюджетними коштами, пролобіювали включення вищезгаданого об'єкту до постанови КМУ №117 від 23.04.14 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти", для отримання авансового платежу в розмірі 80% (з періодом звітності та освоєння 36 місяців) і його подальшого присвоєння. У певній процедурі закупівлі надійшли пропозиції таких учасників: ТОВ "Північно-український будівельний альянс" (ЄДРПОУ 35129952), ТОВ "Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно виробнича майстерня Україна-реставрація"(ЄДРПОУ 35962266), ТОВ" Основа "(ЄДРПОУ 13669489) та ТОВ "Київське міжобласне спеціальне науково-реставраційне виробниче управління"(код ЄДРПОУ 40446087)", - йдеться в документі.
Переможцем в тендері визначено ТОВ "Спеціальна науково реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня Україна-реставрація "(ЄДРПОУ 35962266, далі - Генпідрядник, ТОВ).
Так, 22.12.2018 року Музеєм укладено Договір №2-МК з генпідрядником.
У документі зазначається, що ТОВ отримало авансовий платіж в сумі 111 581 324, 27 грн.
"У той же час, в період з січня по серпень 2019 року підприємством-генпідрядником практично не було проведено жодних робіт, в т.ч. підготовчих. На місці проведення робіт стоять 4 будівельні кунги, а також знаки маркування місцезнаходження меморіалу", - йдеться в документі СБУ.
Київський апеляційний суд наклав арешт на вказані ділянки, однак через арешт зазначених ділянок Генпідрядник уклав з Замовником ряд додаткових угод, в яких продовжив термін виконання робіт до 31.12.2020. В даний час роботи на зазначеному об'єкті не виконуються.
При цьому, згідно з актом ревізії Північного офісу Держаудитслужби на казначейському рахунку залишок коштів по об'єкту станом на березень 2020 року становить 9 878 517, 98 грн.
Зазначається, що генпідрядник "здійснював взаємини з суб'єктами господарювання, що мали ознаки фіктивності". Так, генпідрядник закупив у ТОВ "М.І.К. Лайтінг" товарів на суму 8 646 325 грн. Зазначений ТОВ здійснював фінансово-господарські відносини з суб'єктами господарювання та придбав податковий кредит з ПДВ (без реального придбання товарів, виконання робіт, або надання послуг) на суму 92,5 млн грн.
В СБУ зазначають, що встановлено ряд фінансових порушень на суму 5742,21 тис. грн. які призвели до збитків на суму 3747,23 тис. грн.
"З огляду на викладене, групою невстановлених посадових осіб Замовника, а також за сприяння посадових осіб Державної казначейської служби України, які всупереч інтересам служби організували схему збільшення витрат бюджетних коштів, шляхом надання права Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності здійснювати авансову оплату виконання робіт у розмірі 80% і на термін 36 місяців, що призвело до використання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, не на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, в порушення вимог та постанови КМУ №117 від 23.04.2004 р та подальшого збагаченню організаторів, а також можливої легалізації незаконно отриманих грошових коштів. Таким чином, в діях зазначених осіб можуть міститися ознаки складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 КК України", - підкреслюється в документі.
Також правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.
Будь ласка, зачекайте...
Чи вона вже "служба будівництва України"?!
СБУ, террористы бегают по Донецку и Луганску! Займитесь ими!
«Ми надали все, що від нас вимагала поліція. Щодо суті обвинувачень, викладених в ухвалі, ми не є ініціаторами будівництва. Кабінет Міністрів у постанові 2018 року визначив нас замовником будівництва Меморіалу Героїв Небесної Сотні. На цій підставі через процедуру публічних закупівель був обраний генпідрядник і укладено відповідний із ним договір на будівництво. Після цього за поданням Генеральної прокуратури Печерським районним судом був накладений арешт на земельні ділянки, який триває до сьогодні, що унеможливлює будівництво меморіалу. Ми неодноразово і регулярно зверталися до Офісу генерального прокурора, Держбюро розслідувань та Кабінету Міністрів із поясненням, що подальше затягування будівництва призведе до втрати бюджетних коштів. Сплата авансу була передбачена постановою Кабінету Міністрів України. А генпідрядник був зобов'язаний закупити липи, які мають бути висаджені на алеї, та граніт для будівництва меморіалу».
А потім СБУшники в деклараціях розповідають, як вони з дитинства відкладали у копілку копійки на морозиво чи отримали у спадок від бабусі триповерховий маєток і лексус на додачу 😎
Це звучить як повний маразм!!! Люди, зупиніть Землю, я вийду!
Всё выглядит ,как схематоз.
Выделяют деньги,переводят предоплату и тут же ,сами через своих блокируют строительство,а на дворе предвыборный 2018г. и всё было бы гладко,если бы власть не поменялась.Возможно что-то бы построили,все получили бы откаты и темы бы вообще не возникло,но.Но власть-то поменялась, воз и ныне там,а денег нет.
"Всё выглядит ,как схематоз."
Объясняю последний раз.
Подрядчик, на данный момент, второй год незаконно пользуется 100 миллионным беспроцентным государственным кредитом взятом из бюджета.Это то,что по факту пока лежит на поверхности.
Источник: https://censor.net/ru/n3232252. Информация неопределенная, лица неустановленные. И это - стиль работы СБУ. Позор какой - то.