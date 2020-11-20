Чалий про ставлення до Зеленського в США: Довіри до слів уже немає - оцінюються реальні кроки
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За п'ятого президента Петра Порошенка динаміка контактів зі США була значно вищою, ніж за нинішнього президента Володимира Зеленського.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив експосол України в США Валерій Чалий.
"У питаннях зовнішньої політики ставлення до команди п'ятого Президента України та результатів спільної роботи позитивне. Що стосується нової влади - було одне ставлення, великий кредит довіри, оптимістичні очікування. Зараз, через час, чесно кажучи, довіри до слів уже немає - оцінюються реальні кроки", - зазначає Чалий.
До того ж, додає він, на американському напрямку чинна влада взяла паузу.
"Можливо, з погляду Банкової, це має вигляд невтручання у внутрішні справи США. На ділі ж це - зниження динаміки відносин зі Сполученими Штатами загалом. Менша активність ... І не думаю, що причиною тому - коронавірус. Можу навести десятки й сотні прикладів того, як зараз працюють у США інші країни. У мене ж залишилися контакти з послами, які продовжують працювати у Вашингтоні. І я в них цікавлюся: як ви працюєте в умовах пандемії? І чую у відповідь, що динаміку контактів представники їхніх країн не знижують", - розповів дипломат.
Повний текст інтерв'ю з Валерієм Чалим читайте за посиланням.
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разве что заранее выбирать себе "угол возле параши" в буцегарне, в теплом штате.
Реалії такі, що брехня завжди перемагає.
Отсюда и феофанивская диарея.
Ненужные катера и Богданы? Это вы так решили? Эксперд Трускавецкий?
С Роттердам+, ноу коммент. Вы обосралась вместе с зебилами.
Давайте так, вы сразу могли дать ссылку на RT, и не изучать Клаву.
Но спрошу, где деньги из бюджета Зин?🤔
Військових запитайте про катери і богдани, цьому скандалу вже 3 роки, пошукайте в пресі.
Трускавецкий? А чому не московський?)
Ссилка на рт. https://www.pravda.com.ua/articles/2018/03/6/7173694/
Суд Панамы подтвердил, что дело против Порошенко закрыли окончательно - адвокат
https://www.google.com/amp/www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/12/7234677/index.amp
Хватит постить рыго- зебильные фейки 😡
Краще скажіть скільки він вам платить, що ви його так облизуєте?
В марте 2016 года международные журналисты-расследователи и целый ряд крупных СМИ опубликовали Панамские документы. После этого стало известно, что пятый президент Петр Порошенко создал три оффшорные компании для реструктуризации своих активов Roshen.Юристы Порошенко заявили, что доля президента в Roshen передана в новую иностранную структуру в рамках заключенного с Rothschild Trust договора о слепом трасте и заверили, что никаких нарушений нет.Оффшорные компании Порошенко фигурировали и в Райских бумагах, которые опубликовали в ноябре 2017 года.Журналисты-расследователи отмечали, что целью создания оффшора президентом могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес в "слепой траст".После возвращения в Украину Портнов написал около 10 заявлений в ГБР относительно Порошенко.
16 октября Первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, возбужденного по заявлению экс-замглавы АП времен президентства Виктора Януковича Андрея Портнова против пятого президента Петра Порошенко.
И теперь , будьте добры объяснить связь вашего предыдущего высера - "Матеріали Панама Пейперс злили в публічний доступ німецькі журналісти. У них фігурував ваш потрох поряд з іншими європейськими корупціонерами, які давно понесли покарання за ухилення від оподаткування." и "Потрох ухилявся від оподаткування в Україні, а не в Панамі. Тут потрібно дело відкривати і брати Потроха за його злодіяння." ? Чистое и незамутненное Трускавецкое образование?
А насчёт преступления, его нет, пока не доказано обратное.
Юрист из вас как из Зеленского 🖕
Уже зима а "посадок" нет.
Какой же он урожай собирать будет?
https://www.youtube.com/watch?v=ErQhHoWAzg4
Там джентльменов почти столько же, сколько в Донбабве.
Вовочка ... единственное кадровое решение, под которое МВФ даст денег - это Порошенко - Президент !! 👍🏼😊