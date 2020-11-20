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Зеленський (17428) США (14465) Чалий (177)

Чалий про ставлення до Зеленського в США: Довіри до слів уже немає - оцінюються реальні кроки

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Чалий про ставлення до Зеленського в США: Довіри до слів уже немає - оцінюються реальні кроки

За п'ятого президента Петра Порошенка динаміка контактів зі США була значно вищою, ніж за нинішнього президента Володимира Зеленського.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив експосол України в США Валерій Чалий.

"У питаннях зовнішньої політики ставлення до команди п'ятого Президента України та результатів спільної роботи позитивне. Що стосується нової влади - було одне ставлення, великий кредит довіри, оптимістичні очікування. Зараз, через час, чесно кажучи, довіри до слів уже немає - оцінюються реальні кроки", - зазначає Чалий.

До того ж, додає він, на американському напрямку чинна влада взяла паузу.

"Можливо, з погляду Банкової, це має вигляд невтручання у внутрішні справи США. На ділі ж це - зниження динаміки відносин зі Сполученими Штатами загалом. Менша активність ... І не думаю, що причиною тому - коронавірус. Можу навести десятки й сотні прикладів того, як зараз працюють у США інші країни. У мене ж залишилися контакти з послами, які продовжують працювати у Вашингтоні. І я в них цікавлюся: як ви працюєте в умовах пандемії? І чую у відповідь, що динаміку контактів представники їхніх країн не знижують", - розповів дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьюзан Райс - претендентка номер один на главу Держдепу. Для України вона друг, - Чалий

Повний текст інтерв'ю з Валерієм Чалим читайте за посиланням.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Чалый об отношении к Зеленскому в США: Доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги - Цензор.НЕТ 2366
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20.11.2020 12:01
+24
Чалый об отношении к Зеленскому в США: Доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги - Цензор.НЕТ 5263
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20.11.2020 12:00
+19
Скоро суд штата делавер дас окончательную оценку Ко со товарищи и их подельнику Зе.
Отсюда и феофанивская диарея.
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20.11.2020 11:54
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З брехнею пройдеш весь світ, але назад вже не повернешся.
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20.11.2020 11:54 Відповісти
та и зачем зеленой шмаркле, ермаку и Ко - доверие и контакты с США?
разве что заранее выбирать себе "угол возле параши" в буцегарне, в теплом штате.
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20.11.2020 12:04 Відповісти
А навіщо повертатися назад? Чалий про ставлення до Зеленського в США: Довіри до слів уже немає - оцінюються реальні кроки - Цензор.НЕТ 3257
Реалії такі, що брехня завжди перемагає.
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20.11.2020 12:23 Відповісти
Скоро суд штата делавер дас окончательную оценку Ко со товарищи и их подельнику Зе.
Отсюда и феофанивская диарея.
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20.11.2020 11:54 Відповісти
Буде Вава сидіти у американській в"язниці з темношкірими красенями.)))
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20.11.2020 11:56 Відповісти
Первый срок отбудет в Мартусовке. Интересные видосики от туда будет выкладывать. А уж потом можно и на курорт. В федеральную тюрьму штата Делавер.
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20.11.2020 11:59 Відповісти
Чалый об отношении к Зеленскому в США: Доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги - Цензор.НЕТ 6438
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20.11.2020 12:04 Відповісти
Маю підозру що йому це сподобається.
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20.11.2020 12:56 Відповісти
В Феофанії він для лохів, а насправді його там нема.
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20.11.2020 11:57 Відповісти
як і його проведені президентські вибори для лохів)
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20.11.2020 13:47 Відповісти
Какое доверие к блазню?
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20.11.2020 11:56 Відповісти
Я Водяной, я Водяной, никто не водится со мной.

Чалый об отношении к Зеленскому в США: Доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги - Цензор.НЕТ 8014
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20.11.2020 11:58 Відповісти
Весь світ вже зрозумів хто такий Зеленський і тільки в Україні до нього довіра 50%. Поістінє мудрий нарід!
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20.11.2020 11:58 Відповісти
Причем половина из этих 50 прикуплена.
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20.11.2020 12:01 Відповісти
Чалый об отношении к Зеленскому в США: Доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги - Цензор.НЕТ 5691
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20.11.2020 12:04 Відповісти
Це центр Разумкова нашептав чи хто?)
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20.11.2020 13:48 Відповісти
А кому это гнусавое надо?
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20.11.2020 11:59 Відповісти
Следователям СБУ и суду.
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20.11.2020 12:00 Відповісти
Криворожский дебил-малоросс за полтора года просрал все, что построил Порох. Сказочный олигофрен
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20.11.2020 11:59 Відповісти
що потрох построїл, так це найбільший в країні антирейтинг до своєї корумпованої мародерської особи, аж зашкалює
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20.11.2020 13:49 Відповісти
Так на срувесне сказали?
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21.11.2020 14:20 Відповісти
спостерігав 5 років його мародерства в державі
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24.11.2020 21:21 Відповісти
Онлайн т.с. да? Прям с параши тудой?
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24.11.2020 21:38 Відповісти
що ти мелеш
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24.11.2020 22:06 Відповісти
Шо такое? Источники твои озвучил, там ишо про Вальцмана было и брата, невинно убиенного😁.
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24.11.2020 22:39 Відповісти
Всім відомо про панамські офшори потроха які зійшли йому з рук, впарені непотрібні богдани і катери для нашої армії, роттердам+, мародерство активів ліквідованих банків (а фактично вкладникв таких банків) за 2-3 рази заниженою вартістю, дебальцево, іловайськ, підриви складів ***********, запуск кремлядських терористів на територію України, згвалтовану потрохом українську конституцію та й все законодавство, злив іноземним прокладкам газотранспортної системи, закупівлю московського газу через свої іноземні прокладки за рахунок українських споживачів, чого тільки варта т.з. антикорупційна реформа через неконституційність якої неможливо притягнути корупціонера до крим. відповідальності, і т.д.
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25.11.2020 18:26 Відповісти
За панамский офшор, теперь Портнов отвечает, по закону за лжесвидетельство. Вы обосралась.
Ненужные катера и Богданы? Это вы так решили? Эксперд Трускавецкий?
С Роттердам+, ноу коммент. Вы обосралась вместе с зебилами.
Давайте так, вы сразу могли дать ссылку на RT, и не изучать Клаву.
Но спрошу, где деньги из бюджета Зин?🤔
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25.11.2020 19:02 Відповісти
До чого тут портнов? Це ви не досрали мабуть. Матеріали Панама Пейперс злили в публічний доступ німецькі журналісти. У них фігурував ваш потрох поряд з іншими європейськими корупціонерами, які давно понесли покарання за ухилення від оподаткування.
Військових запитайте про катери і богдани, цьому скандалу вже 3 роки, пошукайте в пресі.
Трускавецкий? А чому не московський?)
Ссилка на рт. https://www.pravda.com.ua/articles/2018/03/6/7173694/
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25.11.2020 20:51 Відповісти
Портнов подал в суд Панамы. Для вас это новость?
Суд Панамы подтвердил, что дело против Порошенко закрыли окончательно - адвокат
https://www.google.com/amp/www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/12/7234677/index.amp
Хватит постить рыго- зебильные фейки 😡
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25.11.2020 20:58 Відповісти
Яке ще дело закрили? Його у нас ніхто і не відкривав). Потрох ухилявся від оподаткування в Україні, а не в Панамі. Тут потрібно дело відкривати і брати Потроха за його злодіяння.
Краще скажіть скільки він вам платить, що ви його так облизуєте?
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27.11.2020 12:24 Відповісти
Платит ровно столько, сколько и вам Коломойский Чалий про ставлення до Зеленського в США: Довіри до слів уже немає - оцінюються реальні кроки - Цензор.НЕТ 216.
В марте 2016 года международные журналисты-расследователи и целый ряд крупных СМИ опубликовали Панамские документы. После этого стало известно, что пятый президент Петр Порошенко создал три оффшорные компании для реструктуризации своих активов Roshen.Юристы Порошенко заявили, что доля президента в Roshen передана в новую иностранную структуру в рамках заключенного с Rothschild Trust договора о слепом трасте и заверили, что никаких нарушений нет.Оффшорные компании Порошенко фигурировали и в Райских бумагах, которые опубликовали в ноябре 2017 года.Журналисты-расследователи отмечали, что целью создания оффшора президентом могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес в "слепой траст".После возвращения в Украину Портнов написал около 10 заявлений в ГБР относительно Порошенко.

16 октября Первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, возбужденного по заявлению экс-замглавы АП времен президентства Виктора Януковича Андрея Портнова против пятого президента Петра Порошенко.

И теперь , будьте добры объяснить связь вашего предыдущего высера - "Матеріали Панама Пейперс злили в публічний доступ німецькі журналісти. У них фігурував ваш потрох поряд з іншими європейськими корупціонерами, які давно понесли покарання за ухилення від оподаткування." и "Потрох ухилявся від оподаткування в Україні, а не в Панамі. Тут потрібно дело відкривати і брати Потроха за його злодіяння." ? Чистое и незамутненное Трускавецкое образование? Чалий про ставлення до Зеленського в США: Довіри до слів уже немає - оцінюються реальні кроки - Цензор.НЕТ 4362
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27.11.2020 13:16 Відповісти
Що вам пояснювати? Ви вже мабуть самі все знайшли і прочитали, дещо з того і тут «висрали»). З'ясуйте ще для себе яке відношення прокуратура Панами може мати до злочинів, вчинених громадянами України (можливо за сумісництвом - громадянами Панами) на території України, зокрема чи може ініціювати кримінальні переслідування за такі діяння. Тоді все зрозумієте з вашим не Трускавецьким образованієм)
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28.11.2020 12:51 Відповісти
До речі, Коломойський нічим не кращий від вашого гетьмана-мародера, у них спільний вид «бізнесу» з пограбунку вашої держави. Сподіваюся ваша мама ніколи не буде удостоєна такого ставлення від вас, як ваша держава.
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28.11.2020 12:59 Відповісти
Переход на личности? Точно идиот.
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28.11.2020 13:44 Відповісти
Зарубите себе на носу, пока нет решения суда, всё что вы лепечете - именно шо выслано, точка. Для того чтобы открыть дело в Украине и нужно было получить данные с офшора. К вашему сведению, хрен ты их получишь от Панамы. Поэтому Портянка с благословения КалоМойши и подал иск в Панаме на отмывание денег порохом.
А насчёт преступления, его нет, пока не доказано обратное.
Юрист из вас как из Зеленского 🖕
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28.11.2020 13:43 Відповісти
Чалый об отношении к Зеленскому в США: Доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги - Цензор.НЕТ 5263
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20.11.2020 12:00 Відповісти
Владимр Вазелинович в ожидании клетчатого одеяла .
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20.11.2020 12:05 Відповісти
Хочет в мавЗЕлей...
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20.11.2020 12:15 Відповісти
Фото называеться "Владимир александрович и мендель ждут великого киздеца"
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20.11.2020 14:31 Відповісти
Чалый об отношении к Зеленскому в США: Доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги - Цензор.НЕТ 2366
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20.11.2020 12:01 Відповісти
Зеленский трус !
Уже зима а "посадок" нет.
Какой же он урожай собирать будет?
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20.11.2020 12:02 Відповісти
зеленский , как тебе нравятся характеристики которые тебе дают...? а слабо в отставку уйти со словами извинений? никто бы тебя тогда трусом не посчитал, а наоборот бы зауважали за честность и принципиальность.....или будешь как агрофюрер в белорашке за владу цепляться?
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20.11.2020 12:04 Відповісти
будет,будет.. Чалый об отношении к Зеленскому в США: Доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги - Цензор.НЕТ 7207
https://www.youtube.com/watch?v=ErQhHoWAzg4
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20.11.2020 12:14 Відповісти
Ну тогда шашлык будет как обещал Джинн барону Мюнхгаузену.
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20.11.2020 12:19 Відповісти
Sharl Зеленский ,это проект. Пока он нужен создателям этого проекта никакой отставки не будет. Посмотрите как за ним бдит Ермак. Даже в больнице. Когда он станет бесполезным,тогда разрешат ему "соскочить".
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20.11.2020 12:53 Відповісти
Мария, да умом я все прекрасно понимаю, но ранее мне казалось (особенно когда его гарячие и проникновенные речи послушаешь), что хоть какая то капля порядочности и честности у него осталась.... а сейчас смотрю и думаю, ан не батенька, как все - обычный лгун , некомпетентный прожектер и клоун..... сразу оговорюсь - ни за него не за пороха ни за жопа я не голосовал.
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20.11.2020 14:19 Відповісти
Джентельменам верят на слово. Но здесь случай особенный...
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20.11.2020 12:12 Відповісти
Ага. Джентльмен из Кривого Рога. Чалий про ставлення до Зеленського в США: Довіри до слів уже немає - оцінюються реальні кроки - Цензор.НЕТ 2967
Там джентльменов почти столько же, сколько в Донбабве.
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20.11.2020 13:29 Відповісти
спасибо жителям Кривбасса........ какое то дежавю и вроде мы всё это уже проходили и на эти грабли уже наступали..... а нет, тянет нас в пасть эту , как кролика к удаву!!!
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20.11.2020 14:23 Відповісти
Обгадился наш лошарик везде...
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20.11.2020 12:14 Відповісти
Откуда он вылез?
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20.11.2020 12:26 Відповісти
Лицедей - он делает только лицом.
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20.11.2020 12:38 Відповісти
Зеленский собирается назначить Маркарову (бывший министр финансов ) послом в США.
Вовочка ... единственное кадровое решение, под которое МВФ даст денег - это Порошенко - Президент !! 👍🏼😊
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20.11.2020 13:05 Відповісти
наивный наш гарантик, он думает что эта самая маркарова за свои красивые глаза (что сомнительно) от мвф бабки сможет выбить, а сам бубочка будет продолжать подлизовать изе каломыйскому и дальше иух валять! а там в мвф такие лохи сидят.... точно клоун!!!!!
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20.11.2020 14:27 Відповісти
Валерій Чалий в передачі "Великий ефір Василя Зими 24.11.2020"
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24.11.2020 22:50 Відповісти
 
 