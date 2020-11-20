За добу від коронавірусу в Києві померли 33 людини, одужали - 376, виявлено рекордний 1 391 випадок, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Підтверджених випадків захворювання на коронавірус у Києві сьогодні вже 56 594.
Про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вірус у Києві, як і в Україні, стрімко поширюється. За минулу добу - ще 1 391 хворий. Померли 33 людини. Всього коронавірус забрав життя 1080 киян. Підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 56 594", - сказав Кличко.
Серед захворілих: 832 жінки віком від 18 до 91 років і 48 дівчаток від одного місяця до 17 років. А також 462 чоловіки віком від 18 до 87 років і 49 хлопчиків віком від двох місяців до 16 років. Вперше така кількість хворих медиків - 64.
У лікарні столиці минулої доби було госпіталізовано 84 пацієнти. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали в столиці за добу 376 осіб. Всього коронавірус поборов 20 391 житель Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 185, у Деснянському - 184 і в Дніпровському районі - 165 випадків.
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- антитела дольше 5 мес. не живут...
на периферии и подавно не тратят дорогие тесты на покойников
то вы шариковы-зеленские - проблема Украины.. когда народ дойдет до ручки, то будут погромы и поджоги отморозков кличков-зеленский-сабаковых и прочей нечисти..
С 5 мая в клиниках Украины будет разрешено проводить плановые операции, которые были запрещены на время карантина.