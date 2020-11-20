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За добу від коронавірусу в Києві померли 33 людини, одужали - 376, виявлено рекордний 1 391 випадок, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

За добу від коронавірусу в Києві померли 33 людини, одужали - 376, виявлено рекордний 1 391 випадок, - Кличко

Підтверджених випадків захворювання на коронавірус у Києві сьогодні вже 56 594.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вірус у Києві, як і в Україні, стрімко поширюється. За минулу добу - ще 1 391 хворий. Померли 33 людини. Всього коронавірус забрав життя 1080 киян. Підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 56 594", - сказав Кличко.

Серед захворілих: 832 жінки віком від 18 до 91 років і 48 дівчаток від одного місяця до 17 років. А також 462 чоловіки віком від 18 до 87 років і 49 хлопчиків віком від двох місяців до 16 років. Вперше така кількість хворих медиків - 64.

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У лікарні столиці минулої доби було госпіталізовано 84 пацієнти. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу 376 осіб. Всього коронавірус поборов 20 391 житель Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 185, у Деснянському - 184 і в Дніпровському районі - 165 випадків.

Автор: Анастасія Потіха
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Странно мало выздоравливают. Я кстати уже 5 месяцев числюсь больным , потому что после выздоровления сделал только один тест а не два как в протоколе. Теперь вечно больной)))
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20.11.2020 12:12 Відповісти
на повторный тест уже тратиться не надо -
- антитела дольше 5 мес. не живут...
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20.11.2020 12:15 Відповісти
не верится в эту статистику ибо трупы на наличие КОВИДа не проверяют.
на периферии и подавно не тратят дорогие тесты на покойников
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20.11.2020 12:13 Відповісти
пришибленный шариков , а сколько людей умирают от других заболеваний? больше проблем нет?
то вы шариковы-зеленские - проблема Украины.. когда народ дойдет до ручки, то будут погромы и поджоги отморозков кличков-зеленский-сабаковых и прочей нечисти..
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20.11.2020 12:14 Відповісти
В обычно среднем за сутки в Киеве более 300 жмуров( до короновируса было). Это мне мой сосед по участку рассказал он имеет похоронный бизнес в Киеве и у него где-то 30 точек по всем больницам в Киеве, на Оранжерейной и т.д. статистика по полугодию свелась к существенному сокращению смертности. В августе мы жарили шашлычок и он сказал что в мае смертность снизилась более чем на 20 процентов. и держалась до сентября. С октября есть рост, но он в пределах 10%. Ноябрь традиционный месяц роста смертей. Видимо природные особенности но самый смертоносный месяц это действительно ноябрь. На этом фоне 33 умерших от ковида - это 10% от традиционного кол-ва но и при этом в Киеве сейчас умирает меньше чем обычно.
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20.11.2020 12:21 Відповісти
Видимо от ковида умирают те, кто должен был умереть от других болезней, а снижение смертности от того, что все-таки боятся инфекций и не отсвечивают(маски, санитайзеры, дома сидят...)
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20.11.2020 12:35 Відповісти
Сейчас будем наблюдать результаты решения отмены плановых госпитализаций и операций, бо не у всех есть деньги превратить на месте плановую в экстренную.
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20.11.2020 13:28 Відповісти
Новости читай.
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21.11.2020 15:35 Відповісти
А Ві наблюдали последствия отмены плановых операций с 12 марта по 5 мая? Где и когда?
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21.11.2020 15:51 Відповісти
Шо тебе рассказывать, если ты даже наши новости не читаешь, пособник преступников?
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21.11.2020 15:58 Відповісти
Нечего рассказывать - так и скажи. А кто из нас пособник преступников не Вам судить...
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21.11.2020 17:11 Відповісти
 
 