Україна до 7 грудня має підписати всі технічні документи на отримання вакцини проти COVID-19, - Степанов

Україна до 7 грудня має підписати всі технічні документи щодо отримання вакцини проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що вчора відбулося засідання глобальної ініціативи COVAX, де обговорювали питання отримання вакцини.

"До 7 грудня ми маємо підписати всі технічні документи і розраховуємо, що в першому півріччі 2021 року ми вже почнемо отримувати відповідні вакцини", - сказав він.

За його словами, вже найближчим часом мають зареєструвати відповідну вакцину.

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"Перший транш буде 1,2 млн доз. Ця вакцина буде використовуватися насамперед для групи ризику:

- медичних працівників, яким потрібно провести необхідну імунізацію;

- групи ризику за віком - це люди від 65 років;

- люди із супутніми хронічними захворюваннями, у яких виникають ускладнення під час COVID-19, що часто призводить до летального наслідку", - зазначив він.

Крім того, Степанов додав, що на придбання вакцини в держбюджеті передбачено відповідні кошти.