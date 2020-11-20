УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4269 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство Боротьба з коронавірусом
1 523 12
вакцина (3528) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18064)

Україна до 7 грудня має підписати всі технічні документи на отримання вакцини проти COVID-19, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Україна до 7 грудня має підписати всі технічні документи на отримання вакцини проти COVID-19, - Степанов

Україна до 7 грудня має підписати всі технічні документи щодо отримання вакцини проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що вчора відбулося засідання глобальної ініціативи COVAX, де обговорювали питання отримання вакцини.

"До 7 грудня ми маємо підписати всі технічні документи і розраховуємо, що в першому півріччі 2021 року ми вже почнемо отримувати відповідні вакцини", - сказав він.

За його словами, вже найближчим часом мають зареєструвати відповідну вакцину.

Також читайте: Україна веде переговори з усіма потенційними виробниками COVID-вакцини, - Ляшко

"Перший транш буде 1,2 млн доз. Ця вакцина буде використовуватися насамперед для групи ризику:

- медичних працівників, яким потрібно провести необхідну імунізацію;

- групи ризику за віком - це люди від 65 років;

- люди із супутніми хронічними захворюваннями, у яких виникають ускладнення під час COVID-19, що часто призводить до летального наслідку", - зазначив він.

Крім того, Степанов додав, що на придбання вакцини в держбюджеті передбачено відповідні кошти.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
В такой спешке в которой клепались эти вакцины, в любой точке мира будет испытание на людях. Ещё не производят, а уже продают миллиардами доз.
показати весь коментар
20.11.2020 12:21
+3
Информация из профессиональных медицинских источников - срок от начала разработки и до сертификации самого простого мед.препарата в мировой практике от 1,5 до 2,5 года!!! Как можно разработать и выпустить для применения вакцину, как сложнейший химический комплекс, за полгода? Это при том, что в медицинском мире ещё до конца не определились окончательно с сутью этой заразы, механизмом ее возникновения, распространения и воздействия на человека, а уже готова какая-то вакцина. Это абсурд! До сих пор идут дебаты - а вирус ли это вообще? И почему при этом эти спринтеры-изготовители вакцины молчат о безопасности и отсутствии серьезных побочных последствий после применения таких вакцин - в Инструкции на любое лекарство это пишется отдельным разделом? И почему, например, государство не предлагает гражданам при этом бесплатную страховку жизни людей от возможных эксцессов минимум на 500 тыс. грн.??? Да всё потому, что за 2-3 месяца пробных испытаний невозможно определить, например, супер быстрое развитие при этом нарушений сердечной системы или нарушение психической системы человека!!! А пожилое и больное население выбрано для этого не случайно, если они начнут быстро после такой вакцинации умирать или приобретать нежелательные последствия, то всё можно будет списать на их ослабленный организм. Правильно в эфире появилась расхожая побаска - сегодня задача фармацевтов успеть разработать и изготовить вакцину до окончания эпидемии!!! В Украине укоренился опасный моральный дефект - любая беда "умниками" не без участия властей быстро превращается в доходный бизнес, начиная с защитных масок и вот теперь появилась очень и очень сомнительная тема - срочная вакцинация. ВОЗ объявил, что ни одна вакцина в мире ещё не прошла клинических исследований, а украинское МОЗ уже впереди паровоза где-то заказывает эту вакцину на миллионы бабок и называют стоимость одного укола. Бред! И над украинской властью по этому вопросу, наверное, кто-то стоит с нагайкой. Алло! Куда спешим?....
показати весь коментар
20.11.2020 12:34
+2
Це буде третій етап випробовування вакцини на людях. Зелень за це ще і отримає бабло.
показати весь коментар
20.11.2020 12:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну это не заслуга Степанова, европейцы просто не хотят чтобы украинцы заразу растащили
показати весь коментар
20.11.2020 12:11 Відповісти
Це буде третій етап випробовування вакцини на людях. Зелень за це ще і отримає бабло.
показати весь коментар
20.11.2020 12:13 Відповісти
В такой спешке в которой клепались эти вакцины, в любой точке мира будет испытание на людях. Ещё не производят, а уже продают миллиардами доз.
показати весь коментар
20.11.2020 12:21 Відповісти
Спутнік V?
показати весь коментар
20.11.2020 12:20 Відповісти
Информация из профессиональных медицинских источников - срок от начала разработки и до сертификации самого простого мед.препарата в мировой практике от 1,5 до 2,5 года!!! Как можно разработать и выпустить для применения вакцину, как сложнейший химический комплекс, за полгода? Это при том, что в медицинском мире ещё до конца не определились окончательно с сутью этой заразы, механизмом ее возникновения, распространения и воздействия на человека, а уже готова какая-то вакцина. Это абсурд! До сих пор идут дебаты - а вирус ли это вообще? И почему при этом эти спринтеры-изготовители вакцины молчат о безопасности и отсутствии серьезных побочных последствий после применения таких вакцин - в Инструкции на любое лекарство это пишется отдельным разделом? И почему, например, государство не предлагает гражданам при этом бесплатную страховку жизни людей от возможных эксцессов минимум на 500 тыс. грн.??? Да всё потому, что за 2-3 месяца пробных испытаний невозможно определить, например, супер быстрое развитие при этом нарушений сердечной системы или нарушение психической системы человека!!! А пожилое и больное население выбрано для этого не случайно, если они начнут быстро после такой вакцинации умирать или приобретать нежелательные последствия, то всё можно будет списать на их ослабленный организм. Правильно в эфире появилась расхожая побаска - сегодня задача фармацевтов успеть разработать и изготовить вакцину до окончания эпидемии!!! В Украине укоренился опасный моральный дефект - любая беда "умниками" не без участия властей быстро превращается в доходный бизнес, начиная с защитных масок и вот теперь появилась очень и очень сомнительная тема - срочная вакцинация. ВОЗ объявил, что ни одна вакцина в мире ещё не прошла клинических исследований, а украинское МОЗ уже впереди паровоза где-то заказывает эту вакцину на миллионы бабок и называют стоимость одного укола. Бред! И над украинской властью по этому вопросу, наверное, кто-то стоит с нагайкой. Алло! Куда спешим?....
показати весь коментар
20.11.2020 12:34 Відповісти
Это если бы вирус был природный, а когда такие вещи делают, то вакцину создают в первую очередь, т.е. она уже есть, и я думаю нескольких сортов: для избранных и рабочих пчел как минимум. И теперь, кто первый продаст тот и получит баснословные прибыли, следите за руками как завещал великий, пардон, извиняюсь величайший манипулятор Арутюн Амаякович Акопян.
показати весь коментар
20.11.2020 13:16 Відповісти
не успеют,нема отката
показати весь коментар
20.11.2020 13:06 Відповісти
Білл Гейтс і Ральф Барік особисто будуть присутнім при підписанні передачі вірусу і інструкції з його використання.
показати весь коментар
20.11.2020 13:08 Відповісти
Хмм... без испытаний... без документов...
Сам себе коли такое.
показати весь коментар
20.11.2020 13:29 Відповісти
Тебе от кого нужны документы, от ВОЗа? Так, они нарисуют, когда придет время.
показати весь коментар
20.11.2020 13:31 Відповісти
Мне вакцины вообще не нужны.
Мне нужны сыворотки.
показати весь коментар
20.11.2020 13:43 Відповісти
"..у каво?..."(с)
показати весь коментар
20.11.2020 16:55 Відповісти
 
 