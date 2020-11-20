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Байден (2322) Чалий (177)

Байден легко знаходить спільну мову з усіма і жорстко вимагає виконання обіцянок, - Чалий

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден легко знаходить спільну мову з усіма і жорстко вимагає виконання обіцянок, - Чалий

Джозеф Байден вміє знайти спільну мову з політиками широкого спектру, навіть з опонентами.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив експосол України в США Валерій Чалий.

"Міжнародні партнери добре знають і довірять йому. У своїй діяльності намагається об'єднати людей для досягнення наших спільних цілей. Вимогливий у доборі кадрів, але доволі консервативний у разі необхідності замін у команді. Тому з тими, хто домігся його довіри і продемонстрував на ділі свій професіоналізм, працює довго. А за лаштунками він дуже жорстко вимагає того, про що ми з вами говорили, - виконання обіцянок", - описав дипломат обраного президента США.

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Чалий також припустив, що нового Байден привнесе із собою в україно-американські відносини.

"У нього не буде якихось різких рухів вперед-назад. Підхід буде більш передбачуваним. Не буде якихось експериментів в інструментах взаємин. Повернемося до усталених інституціональних механізмів. Гадаю, більше буде контактів не лише з чинною владою в Україні, а й з демократичною опозицією, громадянським суспільством", - зазначив Чалий.

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Повний текст інтерв'ю з Валерієм Чалим читайте за посиланням.

Автор: Наталя Джума
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А з Трампом вже знайшов?
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20.11.2020 12:35 Відповісти
С Трампом общий язык сначала будет искать спецпрокурор, а потом ниггеры в американской тюряге.
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20.11.2020 12:58 Відповісти
Байден легко находит общий язык со всеми и жестко требует выполнения обещаний, - Чалый - Цензор.НЕТ 1888
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20.11.2020 12:37 Відповісти
я догадываюсь,кого у нас ждут "движения вперёд-назад" от деды Байдена... Байден легко находит общий язык со всеми и жестко требует выполнения обещаний, - Чалый - Цензор.НЕТ 7247
классный будет видосик..
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20.11.2020 12:40 Відповісти
Вовочка на уроке рассказывает о волшебстве в жизни . "Папа когда выпьет - мы самой становимся прозрачными". Учительница "Как это?" Вовочка " Он начинает кричать" Я вас сук насквозь вижу!"Вот Джо наших сук насквозь видит. И знает, как с ними разговаривать. С Яныком, он в свое время поговорил, так шо тот сдрыснул в тот же день.
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20.11.2020 13:16 Відповісти
 
 