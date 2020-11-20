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Новини Політика України
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граната (739) Харків (3880)

У Харкові чоловік погрожує підірвати гранату в квартирі своєї колишньої дружини, - джерело

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Харкові чоловік погрожує підірвати гранату в квартирі своєї колишньої дружини, - джерело

У Харкові громадянин Жило погрожує підірвати гранату в квартирі своєї колишньої дружини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

Сьогодні вдень, 20 листопада, в Харкові громадянин Жило погрожує підірвати гранату у квартирі своєї колишньої дружини.

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Правоохоронці ввели в місті спецоперацію "Грім".

Автор: Наталя Джума
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Гражданин Жило еще жив?
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20.11.2020 12:43 Відповісти
в администрацию с гранатами ходят а не домой .
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20.11.2020 12:47 Відповісти
Херой, до дівчини пішов до портнова засцяв.
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20.11.2020 13:09 Відповісти
За то , что это дебильное дерьмо притащило гранату в жилой дом, его надо хорошо покалечить на память....Пусть ему на зоне выдавят один глазик и десяток зубов....
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20.11.2020 13:15 Відповісти
Написано, что он угрожал не бывшей жене, а в квартире своей бывшей жены. Значит, угрожал не бывшей жене, её там не было, похоже. Кому же тогда он угрожал?
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20.11.2020 13:44 Відповісти
 
 