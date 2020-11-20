У Харкові чоловік погрожує підірвати гранату в квартирі своєї колишньої дружини, - джерело

У Харкові громадянин Жило погрожує підірвати гранату в квартирі своєї колишньої дружини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

Сьогодні вдень, 20 листопада, в Харкові громадянин Жило погрожує підірвати гранату у квартирі своєї колишньої дружини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські Харкова роззброїли і затримали чоловіка, який погрожував підірвати себе і правоохоронців гранатою. ФОТОрепортаж

Правоохоронці ввели в місті спецоперацію "Грім".