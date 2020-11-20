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У Харкові чоловік погрожує підірвати гранату в квартирі своєї колишньої дружини, - джерело
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Харкові громадянин Жило погрожує підірвати гранату в квартирі своєї колишньої дружини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.
Сьогодні вдень, 20 листопада, в Харкові громадянин Жило погрожує підірвати гранату у квартирі своєї колишньої дружини.
Правоохоронці ввели в місті спецоперацію "Грім".
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Владимир fd08a616
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Johnny English
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Джетро
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