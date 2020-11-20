Система автофіксації порушень ПДР почала реєструвати порушення авто на іноземній реєстрації. Уже "попалися" громадяни Білорусі та Молдови, - Геращенко. ДОКУМЕНТ

Від учора система автоматичної фіксації порушень ПДР почала реєструвати порушення правил Дорожнього руху, вчинені власниками автомобілів на номерах іноземної реєстрації.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Учора дороги України стали трішки безпечнішими. Система автоматичної фіксації порушень правил Дорожнього руху почала реєструвати порушення правил Дорожнього руху, вчинені власниками автомобілів на номерах іноземної реєстрації. Це означає, що від учора іноземні громадяни, що заїхали на своїх авто в Україну, і громадяни України, що їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації, почнуть нести відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху", - написав заступник голови МВС.

За словами Геращенка, цей проєкт був реалізований у співдружності з Державною прикордонною службою України.

Говорячи про те, як це працює, заступник міністра повідомив, що під час в'їзду авто на номерах іноземної реєстрації прикордонник вносить у базу даних номер машини, ПІБ і паспортні дані того, хто був за кермом. Далі, якщо водій на цій машині перевищить швидкість, то система автоматично знаходить дані порушника, взявши їх з бази даних Держприкордонслужби.

"Саме так сталося з громадянином Білорусі, водієм автомобіля Rover, який, рухаючись трасою М 05 Київ-Одеса, в населеному пункті перевищив швидкість на 38 км/год за дозволених 50 км/год, а також громадянином Молдови, водієм автомобіля Mercedes, який перевищив швидкість на 24 км/год рухаючись Південним мостом на Лівий берег у Києві. Тепер щодо цих громадян поліцією винесено постанови про порушення правил Дорожнього руху, які будуть надіслані прикордонникам", - розповів він.

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Також Геращенко зазначив, що під час виїзду з України авто іноземної реєстрації прикордонники фіксують факт порушень ПДР за час перебування в Україні та інформують про це водія, пропонуючи йому заплатити штраф, але якщо водій-іноземець відмовляється платити штраф, то йому буде заборонено в'їзд в Україну.

Водночас, за словами заступника міністра МВС, якщо власник автомобіля на іноземних номерах - громадянин України відмовиться платити штраф, то документи будуть направлятися за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.

"Першими порушниками, зафіксованими системою, стали громадяни Білорусі та Молдови. Скажу також, що далеко не у всіх країнах Європи і Азії діє система, що дозволяє притягати до відповідальності водіїв, які приїжджають у країну на авто з іноземною реєстрацією.

Але ми в Україні - це зробили!" - резюмував Геращенко.



