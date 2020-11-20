ЄСПЛ ухвалив рішення на користь України в позові про виплату пенсій в ОРДЛО, - Мін'юст
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Європейський суд з прав людини прийняв рішення на користь України в справі за позовом групи пенсіонерів з Луганська, які в кінці 2014 року подали позов проти Кабінету Міністрів України, заявивши, що з 2014 року держава припинила виплату їм пенсій без будь-яких законних підстав, повідомив заступник міністра юстиції - уповноважений з питань ЄСПЛ в Мін'юсті України Іван Ліщина.
"Суд приймає аргумент уряду про те, що держава не могла бути обґрунтовано зобов'язана виконати рішення шляхом дій, які не були чітко вказані судом при прийнятті рішення, і що заявники могли і повинні були ... звернутися з окремими позовами проти відповідних відповідачів для відстоювання своїх прав. Більш того, з обставин справи не випливає, і заявниками не стверджується, що подання таких позовів склало б додатковий тягар для них ... "- процитував уривок рішення ЄСПЛ Ліщина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він підкреслив, що ЄСПЛ визнав скаргу неприйнятною, як явно необґрунтовану.
"Він посилався, зокрема, на рішення судів у другій справі ініційованого заявниками, якими їм було відмовлено в скарзі про незаконну бездіяльність при виконанні рішень і зазначив, що заявники не звернулися з позовами про відновлення платежів до відповідних судів", - пояснив Ліщина.
Заступник міністра юстиції вказав, що заявниками була група пенсіонерів, яка проживала в ОРДЛО і звернулася до адміністративних судів, оскаржуючи постанову КМУ № 595, якою було затверджено "Тимчасовий порядок фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню ...", п. 2 якого зупинялися витрати з державного бюджету на соціальні виплати на тимчасово неконтрольованій території до її повернення під контроль органів державної влади. Заявники вимагали визнання цього положення незаконним і відновлення їм пенсійних платежів.
"Адміністративні суди трьох інстанцій частково задовольнили цей позов, визнавши п. 2 порядку недійсним на тій підставі, що КМУ вийшов за межі своїх повноважень, приймаючи його. У вимогах про відновлення платежів суди відмовили, тому що заявники звернулися до неналежних відповідачів. Резолютивна частина судового рішення була опублікована в Офіційному Віснику", - розповів Ліщина.
За його словами, заявники зверталися до багатьох органів з вимогою про відновлення пенсійних платежів на підставі судових рішень, але їм було відмовлено. Вони звернулися до адміністративних судів із позовом про незаконну бездіяльність виконавчих органів, але в цьому позові було відмовлено.
Заявники скаржилися на порушення ст. 6 Конвенції (право на справедливий суд) та ст. 1 першого протоколу (право власності) в зв'язку з невиконанням судового рішення на їхню користь.
Будь ласка, зачекайте...
Ну и власти НЕ оккупированной территории, так же, не особо препятствуют такому перемещению оккупированных граждан и по совместительству граждан Украины и реализации ими своих прав, предусмотренных действующим законодательством Украины.
По крайней мере так было в доковидные времена.
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Людмила Свирская. Конотоп (Кузьки) [email protected]
0970437084
Я крайне возмущена или тупыми Законами или вашей издевательской ложью! Пишу во все возможные адреса..
Ложь и ложь - во всем власть нагло врет.
Дорогие люди, ну не может в мире такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
Я не имея никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге - есть справка медкомиссии о не трудоспособности) в 59 лет и 6 мес. мне в Конотопе сказали пенсии не дадим, я обратилась весной за помощью в центр занятости , где мне в мае помогли 1 раз…! 1000гр., ну COVID - 19 и... и я им не ответила по телефону.. они сняли все со штрафом еще (два года не появлятся к ним , легкой работы не будет)!
Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Это же издевательство.
Ладно дотянула, уже исполнилось 60 лет, при подсчете стажа подтвердили только 22 года и не признают упорно ёще 4 года, когда то фирма "Маркет Трейд" в Кривом Роге супермаркет Делви неплатила налог 2004 г. - откуда я моргла это контролировать, незащитали 1 год, то цыферка не так написана..и еще надо в Подольск ехать или писать Штирлицу, я не знаю. Но уже есть подтверждение,... не не тут то было, оказывается надо ещё подтверждать что я в ГДР с мужем ездила с 1987 г по 1992 г -
вот вам и страна в издевательском смартфоне!? Проголосовала ...спасибо ЗЕ системе
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам, в связи с военной службой мужа… Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания,
имея стаж 26 лет и 60 лет возраста - спасибо за эпоху нищеты, «затерли» положенную пенсию, у мужа пенсия 3103, за газ отдали и в яме… он с диабетом… субсидии нет сын прописан, где то в охране прячется от кредитных долгов.
Обратилась к вам за помощью думала помогут, так они мне проблем бесконечных нашли
В селе хату купили как дальше? А дальше все - некуда!
Власть приговорила меня к 8 годам «каторги» в 55 пенсию отменили и, в 60 не дали - а только в 63 и то может быть, я три года до минималки не дотяну, а говорят что уже в 65…
Все бы ничего если бы всем война но, одним сотни тысяч а для других и милостыню зажмотили. Я буду писать везде, к президенту в Верховную раду, писать во все газеты и каналы в Европу,
в космос - я предам этот шок широкой огласке! Потому что на местах творят безпредел. Я уверена что нас хотят просто выморить. Пусть власть которую мы выбирали и народ знает что их ждет
И еще, я что помолодела или пандемия ушла что сняли этих 1000 гр. ? А потом, почему мне уже в 60 не дали пенсию и ганяют по надуманым проверкам? Во время эпидемии..! Что за отношение к населению ?? Я написала обращение к вам в пенсионный в Киев, ответ спустили в Конотоп, здесь даже юрист сказал , что я им ничего не докажу, у них вказивка…
Как я жила вчера и сегодня?
Завтра у меня нет.
Сейчас мне 61 -й год. После обращения в пенсионный фонд Украины, ко мне усилили придирки по трудовому стажу, что мне ждать от державы Украина?
Они мне отказали во всем, просто в существовании…, говорят подтверждайте все потом посмотрим, и после встречи в пенс. отделе Конотопа, я в больнице с сердцем пролежала 12 дней и, кроме неуважения у меня ничего не осталось...средств на жизнь тоже.