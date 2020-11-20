У Києві на карантин закрито 8 шкіл і 5 дитячих садків. На COVID-19 хворіють 740 педагогів і 1080 учнів, - Кличко
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У столиці на карантин закрито 8 шкіл і 5 дитячих садків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.
"На сьогоднішній день в місті на карантин закрито 8 шкіл. На дистанційному навчанні перебувають 943 класи в 26 школах. Всього хворих на коронавірус школярів у Києві - 1080. Також хворіють понад 740 педагогів", - повідомив Кличко.
Він зазначив, що в дитячих садах, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрита 171 група в 132 дитсадках.
"Повністю закриті на карантин п'ять садочків. Наповнюваність дітей у дитсадках - понад 50%", - сказав Кличко.
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надо глобально ВСЕ ПОЗАКРЫВАТЬ !
и потрошить воров-алигархов и чиновников-прокуроров на хлеб насущный...