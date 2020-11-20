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Міноборони (5270) обстріл (21033) Донбас (21733)

Найманці РФ із початку доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Найманці РФ із початку доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - Міноборони

Від початку доби російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зокрема, на Луганському напрямку ворог застосував стрілецьку зброю недалеко від населеного пункту Шуми, а на Донецькому - російсько-окупаційні війська здійснили постріл з ручного протитанкового гранатомета поблизу Кам'янки.

Втрат і поранень серед українських воїнів немає.

Читайте також: Ворог за добу двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Автор: Анастасія Потіха
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Дерибан "Укроборонпрома". Зачем Зеленскому устроили публичный скандал

Госконцерн «Укроборонпром» выступил 18 ноября с беспрецедентным заявлением против профильного министерства, обвинив его во вмешательстве в свою хозяйственную деятельность и в сворачивании реформы оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Сам факт того, что этот конфликт вынесен в публичную плоскость, говорит о том, что у нашей оборонной сферы за последние месяцы возникли очень большие проблемы.

https://www.dsnews.ua/politics/signaly-ot-g7-pochemu-zelenskiy-ne-zamechaet-provalennyy-gosoboronzakaz-19112020-406805
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20.11.2020 13:06 Відповісти
Пока зебил на больничьке и не дееспособен нада было начать наступление на лугандон!!!
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20.11.2020 13:07 Відповісти
Наемники РФ с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9418
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20.11.2020 13:11 Відповісти
Все потери "небоевые". Поэтому их нет. А так потери по 150 человек в месяц в течении 7 месяцев.Наемники РФ с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8103
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20.11.2020 13:23 Відповісти
а КАКАЯ РАЗНИЦА 2-3-4 раза? у зелени мир и дружба с балалайкой. главное ковидные денежки ОСВОИТЬ
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20.11.2020 13:31 Відповісти
 
 