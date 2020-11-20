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Новини Суспільство
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Верховний Суд (785) суд (8037) Бутусов Юрій (3128) Петровський Олександр (31)

"Авторитет" Петровський відкликав позов до Бутусова про захист честі і ділової репутації. Верховний Суд закрив справу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

"Авторитет" Олександр Петровський відкликав позов до головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про захист честі і ділової репутації. Верховний Суд прийняв відмову і закрив справу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення суду.

Зазначається, що суд прийняв і задовольнив відмову Петровського від позову до Бутусова "про захист честі, гідності та ділової репутації, визнання недостовірною інформації, зобов'язання спростувати недостовірну інформацію, стягнення моральної шкоди".

Суд вирішив припинити провадження у справі. Крім того, визнати недійсними рішення Кіровського районного суду м. Дніпро від 19 вересня 2019 року та постанову Дніпровського апеляційного суду від 22 квітня 2020 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

У серпні 2020 року юридична компанія "Сенс Україна", яка представляла інтереси журналіста Юрія Бутусова в судовому спорі з Петровським і його компаньйоном Емілем Арутюновим, заявила, що Верховний Суд повернув Олександру Петровському горде звання "кримінального авторитета". Повідомлялося, що зазначені громадяни вимагали від журналіста спростування однієї з публікацій у фейсбук і компенсації моральної шкоди. У пості Бутусов процитував ексгенпрокурора Луценка, який в одному з інтерв'ю говорив: "Петровський, відомий у певних колах під ім'ям "Нарик", проходив за матеріалами МВС як лідер організованого злочинного угрупування".

Також читайте: Апеляційний суд став на бік головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова і дозволив називати "Нариком" Петровського, - адвокати

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Авторитеты ходят по судам-иски подают. Это вместо того,чтобы нары утюжить. Интересно,наши внуки доживут хоть до какого-то порядка в нашей стране?
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20.11.2020 13:29
+21
нарик согласился с тем, что он нарик.
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20.11.2020 13:27
+10
Авторитет? Авторитет Петровский отозвал иск к Бутусову о защите чести и деловой репутации. Верховный Суд закрыл дело - Цензор.НЕТ 8480
УРКА!
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20.11.2020 13:28
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нарик согласился с тем, что он нарик.
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20.11.2020 13:27 Відповісти
Авторитет? Авторитет Петровский отозвал иск к Бутусову о защите чести и деловой репутации. Верховный Суд закрыл дело - Цензор.НЕТ 8480
УРКА!
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20.11.2020 13:28 Відповісти
Авторитеты ходят по судам-иски подают. Это вместо того,чтобы нары утюжить. Интересно,наши внуки доживут хоть до какого-то порядка в нашей стране?
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20.11.2020 13:29 Відповісти
garry , в нашей стране бывший гарант , дал и подтвердил своими действиями ( такого даже в банановый республиках нет ) ворам абсолютную неприкосновенность , новая власть эту позорную традицию продолжает , к нам едет сброд со всего снг , если вернутся старые ( а шансы есть и большие ) то ворам будут честь отдавать в приказном порядке ,
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20.11.2020 16:55 Відповісти
"Дал и подтвердил своими действиями"-это что? Закон приняли,что ли? Заснят в сауне с "ворами в законе"? Где можно это прочитать и увидеть?
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20.11.2020 17:41 Відповісти
фотки глянь , из святой земли , там гарант и вор вместе ,
типо реклама - стань вором и будешь вместе с президентом дела решать
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20.11.2020 19:21 Відповісти
авторитет - вор в законі хотів доказати що він не ВОР? Тоді який він нах авторитет?
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20.11.2020 13:35 Відповісти
А для тебе він авторитет? Вор для нормальних людей ніколи не буде авторитетом, він завжди буде падалю, скільки б він грошей не вкрав.
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20.11.2020 13:38 Відповісти
Я цитую статтю. а кому він авторитет мені до сраки.
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20.11.2020 13:46 Відповісти
Костя , вор в суде доказывает че он вор , мля где мы живем ?
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20.11.2020 16:56 Відповісти
а шо, немає чого захищати? Чи чого відкликав? )))
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20.11.2020 13:52 Відповісти
Как же он теперь, без достоинства? И чести...
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20.11.2020 13:52 Відповісти
чого ви причепилися до того Наріка? В нас півкраїни в минулому рекетири. Половина, кому зараз 50+, всі пройшли через ті чортові 90-сті. А ті, хто зараз депутатствує чи має бізнес, то і всі, а не лише половина.. Головне, щоб ті 90-сті не повернулись в наше сьогодення.
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20.11.2020 13:55 Відповісти
святой нарик принес нам томос...
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20.11.2020 14:06 Відповісти
навіть, якщо Нарік є віруючим та прихожанином Православної церкви України - це не знімає з нього звання "авторитету". Християнська церква , будь-яка, не відлучає від себе кримінальних злочинців. Добре це, чи погано - не мені судити; і, тим більше - не тобі, 73/43%зебіл. Тут всі питання - до церкви, до її канонів.
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20.11.2020 14:14 Відповісти
https://ord-ua.com/2019/06/29/poluchatel-tomosa-petrovskij-narik-posle-smeny-vlasti-nadel-kipu-i-nachal-pisat-toru-foto/
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20.11.2020 16:30 Відповісти
В Украинне !!!! В Украине где Тарас Шевченко и Степан Бандера-нарики, судьи ,опзж- теперь они тут самые богатые. они знают как надо и они судят!!!!
Грустно как то!!!!!! Пошло все!!!!! Работаем - выживаем!!!
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20.11.2020 14:06 Відповісти
Уся метушня-з-за права називати Петровського,-Наріком ? Але не бачу в повідомленні цього поганяла. Невже на мирову пішли ? Та й на краще.
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20.11.2020 14:39 Відповісти
🤦🙄🤫🐑🐏🐏
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20.11.2020 15:36 Відповісти
Значит ли это, что теперь к "нарику" можно официально обращаться панэ депутат-криминальный авторитет? "Авторитет" Петровський відкликав позов до Бутусова про захист честі і ділової репутації. Верховний Суд закрив справу - Цензор.НЕТ 4907
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20.11.2020 15:41 Відповісти
странно ..авторитет и не в тюрьме..?
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20.11.2020 16:56 Відповісти
 
 