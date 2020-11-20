Окупанти на Донбасі вручають "військовозобов'язаним" призовні повістки і розгортають польові табори, - розвідка

Командування ЗС РФ активізувало заходи з підтримання у готовності до застосування з’єднань і частин армійських корпусів російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, цього тижня окупантами розпочато чергову кампанію з призову чоловічого населення віком від 18 до 45 років для проходження зборів з резервістами у період з 23 по 27 листопада.

"З метою підготовки резервістів противником проведено уточнення мобілізаційного резерву російсько-окупаційних військ, організовано вручення "військовозобов’язаним" призовних повісток та розгорнуто польові табори на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

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