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Окупанти на Донбасі вручають "військовозобов'язаним" призовні повістки і розгортають польові табори, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти на Донбасі вручають

Командування ЗС РФ активізувало заходи з підтримання у готовності до застосування з’єднань і частин армійських корпусів російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, цього тижня окупантами розпочато чергову кампанію з призову чоловічого населення віком від 18 до 45 років для проходження зборів з резервістами у період з 23 по 27 листопада.

"З метою підготовки резервістів противником проведено уточнення мобілізаційного резерву російсько-окупаційних військ, організовано вручення "військовозобов’язаним" призовних повісток та розгорнуто польові табори на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Донбасі проводять вербування в російські "миротворчі" підрозділи для виконання завдань у Карабасі, - розвідка

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Тю, навіщо? Миритися хочуть, не інакше.
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20.11.2020 13:33
+5
Нужно срочно бубочке выдать им доп.пенсии от Украины!
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20.11.2020 13:38
+4
Вывсеврете, не может быт такого , потому что ЗЕ видел мир в глазах Ху и ла . 👀👀👀
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20.11.2020 13:28
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с мясом напряженка...
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20.11.2020 13:26 Відповісти
Вывсеврете, не может быт такого , потому что ЗЕ видел мир в глазах Ху и ла . 👀👀👀
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20.11.2020 13:28 Відповісти
То були не очі.
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20.11.2020 13:40 Відповісти
Тю, навіщо? Миритися хочуть, не інакше.
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20.11.2020 13:33 Відповісти
Саме час для польових лагерів, там зараз морозець градусів 15ть. Будіть з КОВІДом в окопах боротися? Оккупанты на Донбассе вручают "военнообязанным" призывные повестки и разворачивают полевые лагеря, - разведка - Цензор.НЕТ 2042
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20.11.2020 13:37 Відповісти
ну как бы... и флаг им в руки - барабан на шею...нехай... но!
но...дольше отех лагерей - только в сторону срашки!!! строем...
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20.11.2020 13:54 Відповісти
Нужно срочно бубочке выдать им доп.пенсии от Украины!
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20.11.2020 13:38 Відповісти
..и КПП с сервисами для них побольше открыть
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20.11.2020 17:15 Відповісти
Не може такого бути, тамжинашилюді.
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20.11.2020 13:40 Відповісти
супер, хай кричать ""путенввєді!!!!!!"
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20.11.2020 13:49 Відповісти
вже кричали...вже і вводить і виводить - замечатєльно виходить...
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20.11.2020 13:55 Відповісти
А у нас не, не надо? Мы на расслабоне? "Просто перестать стрелять?"
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20.11.2020 13:52 Відповісти
мирится хотят к новому году? или к весенним выборам готовятся?
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20.11.2020 13:52 Відповісти
нуууу, как бы, и то и другое....
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20.11.2020 17:01 Відповісти
Вот радость то им какая! Главное, что биндьоровцев там не будет, чтобы их муштрувать.
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20.11.2020 14:26 Відповісти
можэ хоть от ковида подохнет пабольшэ
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20.11.2020 17:00 Відповісти
Молодое пополнение пуйловско-дебильной бандыОкупанти на Донбасі вручають "військовозобов'язаним" призовні повістки і розгортають польові табори, - розвідка - Цензор.НЕТ 7441Окупанти на Донбасі вручають "військовозобов'язаним" призовні повістки і розгортають польові табори, - розвідка - Цензор.НЕТ 7666
показати весь коментар
20.11.2020 19:49 Відповісти
 
 