Окупанти на Донбасі вручають "військовозобов'язаним" призовні повістки і розгортають польові табори, - розвідка
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Командування ЗС РФ активізувало заходи з підтримання у готовності до застосування з’єднань і частин армійських корпусів російсько-окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.
За даними української розвідки, цього тижня окупантами розпочато чергову кампанію з призову чоловічого населення віком від 18 до 45 років для проходження зборів з резервістами у період з 23 по 27 листопада.
"З метою підготовки резервістів противником проведено уточнення мобілізаційного резерву російсько-окупаційних військ, організовано вручення "військовозобов’язаним" призовних повісток та розгорнуто польові табори на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.
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но...дольше отех лагерей - только в сторону срашки!!! строем...