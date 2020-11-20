За добу в МВС виявили 315 нових випадків COVID-19, більшість у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях
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За добу кількість хворих на COVID-19 правоохоронців МВС зросла на 315 випадків
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.
Від початку пандемії COVID-19 виявили у 19 425 правоохоронців МВС, одужали - 18 448 осіб, померли від коронавірусної хвороби - 55.
Сьогодні, 20 листопада, зафіксовано 315 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС.
Найбільша кількість хворих - у Дніпропетровській (28), Донецькій (18) областях та у м.Києві (46).
"Пам’ятайте, важливо слідкувати за станом свого здоров’я та вчасно відвідувати лікаря", - йдеться в повідомленні.
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взагалі їх майже на стало на дорогах