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За добу в МВС виявили 315 нових випадків COVID-19, більшість у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях

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За добу кількість хворих на COVID-19 правоохоронців МВС зросла на 315 випадків

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Від початку пандемії COVID-19 виявили у 19 425 правоохоронців МВС, одужали - 18 448 осіб, померли від коронавірусної хвороби - 55.

Сьогодні, 20 листопада, зафіксовано 315 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС.

За добу в МВС виявили 315 нових випадків COVID-19, більшість у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях 01

Найбільша кількість хворих - у Дніпропетровській (28), Донецькій (18) областях та у м.Києві (46).

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ оновило карантинний список країн: 44 у "червоній" зоні. ПЕРЕЛІК

"Пам’ятайте, важливо слідкувати за станом свого здоров’я та вчасно відвідувати лікаря", - йдеться в повідомленні.

Автор: Наталя Джума
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мене вже майже рік жодного разу не зупинили менти і не попросили дихнути...
взагалі їх майже на стало на дорогах
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20.11.2020 14:04 Відповісти
Так вони ж в масках ходять і хворіють. Хворі будуть штрафуватьтих здорових. Та ні, вони просто вкурили, що можна таким чинов взяти собі оплачувану відпустку на дві неділі, а поскільки ковідом можна, як нам кажуть "хворіти" вічно, то це золоте дно. Дно... краще не скажеш.
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20.11.2020 14:15 Відповісти
Да и пох. на мусоров. Чем больше тем лучше. Хоть такая люстрация.
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20.11.2020 14:42 Відповісти
 
 