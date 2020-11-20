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Новини За кордоном
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Лукашенко заявив про виявлення центрів спецслужб США в Києві та під Варшавою: Їх бачили розвідки РФ і РБ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко заявив про виявлення центрів спецслужб США в Києві та під Варшавою: Їх бачили розвідки РФ і РБ

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що в Києві нібито діє центр американських спецслужб. Наявність такого центру йому підтвердила розвідка РБ і РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів під час відвідин ВАТ "Гомсільмаш", передає кореспондент БЕЛТА.

Говорячи про події в Білорусі і навколо неї, Лукашенко наголосив, що "нас зараз терзають".

"Почали з "бліцкригу", квіточки та інше, радикалізація, страйки. Не пішли робітники. А що робити, а як підтримати протестні настрої, як далі рухатися? Дворові території. Я нещодавно казав: для когось це дворові території, жарти, а для нас навесні - це осередок громадянської війни, це стрілянина, вбивства людей. Що робитимемо потім?" - сказав він.

Лукашенко заявив, що нині проти країни працюють найпотужніші спецслужби світу.

"США - вони під Варшавою центр створили, а зараз у Києві створили. Нехай, я б сказав, але ми з росіянами, розвідки наша і російська попрацювали, побачили ці центри. Жодного поляка там немає. Це тільки територія. Там усі американці сидять - розумні, талановиті, здібні люди", - сказав він.

Лукашенко також зазначив, що насамперед використовуючи інтернет, сучасні технології, качають всю планету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдепартамент США попередив Лукашенка: настав час зупинити насильство

"Ось ви створили, ви качали, ви втручалися в чужі вибори, ось отримали самі, - констатував Лукашенко. - Це їм, розумієте, поперек горла Білорусь, треба зім'яти. Не вийде!"

"Тому потерпіть трішки, минуть вихідні - ми вам доповімо і щодо одного, і щодо другого питання", - резюмував він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+49
Дайте ему селедки
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20.11.2020 14:17
+47
Лукашенко заявил об обнаружении центров спецслужб США в Киеве и под Варшавой: Их видели разведки РФ и РБ - Цензор.НЕТ 8610
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20.11.2020 14:19
+37
Картошка оказалась ...... наколотой???
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20.11.2020 14:18
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В такое тяжолое время хоть Лукашенко немного веселит, дурь зашкаливает.
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20.11.2020 16:05 Відповісти
а у себе в колгоспі він нічого не виявив?
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20.11.2020 16:29 Відповісти
Маразм зашкаливает у агро-фюрера..Ему, лично, уже все разведки мира докладывают... Лукашенко заявив про виявлення центрів спецслужб США в Києві та під Варшавою: Їх бачили розвідки РФ і РБ - Цензор.НЕТ 2614
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20.11.2020 16:32 Відповісти
Он не перестает удивлять, гляди вскорее увидит зеленых чертиков, атакующих его резиденцию.
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20.11.2020 17:16 Відповісти
Лукашенко заявив про виявлення центрів спецслужб США в Києві та під Варшавою: Їх бачили розвідки РФ і РБ - Цензор.НЕТ 347 Моя ти риба, прицопана.
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20.11.2020 16:34 Відповісти
Анекдот дня:

У Белорусской области есть своя разведка.
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20.11.2020 16:37 Відповісти
А можно точный адрес, где именно в Киеве? Схожу, может жвачку дадут...
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20.11.2020 16:38 Відповісти
Вроде на Банковой должно быть, не помню точно номер дома, видел, что там ночью негры бегали, черные такие пречерные. Воспользовались тем, что в ОПУ все болеют.
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20.11.2020 17:12 Відповісти
А мне знакомые беларусы говорят что у него гораздо большая поддержка в стране чем нам тут показывают... вот и думайте...
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20.11.2020 17:34 Відповісти
А мне знакомые беларусы говорят, что за него и 3% не наскребешь. Вот и думай.
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20.11.2020 18:47 Відповісти
Простые люди не владеют цифрами, 3%, а может 1.5%? Или скажем 7%... мои знакомые говорят мне про большую поддержку... насколько большую это вопрос. Поэтому я подумал и расцениваю ваш пост как манипуляцию... и скорее бессознательную...
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20.11.2020 18:58 Відповісти
Я тоже подумал. И расцениваю ваш пост тоже как манипуляцию. Может быть и сознательную.
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20.11.2020 19:00 Відповісти
Приятно иметь дело с думающими людьми.
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20.11.2020 19:05 Відповісти
Сотрудник ОМОНа сказал в одном разговоре, что они все понимают ситуацию, но не делать этого они не могут, потому что они уже сделали столько, что назад дороги нет.

И он конкретно сказал, говорю дословно: «На сегодняшний день мы как на войне. Для нас все, кто выходит на улицу, на мирные акции протеста, - это враги. И мы будем стоять до последнего». Мой друг сказал: «Александр Григорьевич Лукашенко вас кинет.
Так было с «Беркутом» в Украине, так было с ОМОНом после распада СССР, с рижским, с вильнюсским, абсолютно одинаковые ситуации». И он говорит: «Да, мы это тоже прекрасно понимаем, мы понимаем, что он нас кинет, но мы сейчас стоим друг за друга, и мы будем стоять до конца. Назад дороги нет».
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20.11.2020 17:40 Відповісти
повязаны кровью, а займ от кремля кончится - разбегутся
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20.11.2020 20:54 Відповісти
Погибнут люди. Чем просто здохнуть на потеху всякой швали, лучше у крайнем случае с собой забрать несколько. Вот тогда разбегутся.
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20.11.2020 21:44 Відповісти
Лукашенко заявив про виявлення центрів спецслужб США в Києві та під Варшавою: Їх бачили розвідки РФ і РБ - Цензор.НЕТ 4524 шиза...
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20.11.2020 17:45 Відповісти
Разговор двух бабушек на скамейке:
- Слышь, Семеновна, а твой внук с курорта уже вернулся?
- Да. И представляешь, он там какую-то хламидию подцепил!
- Не русская, что ли?- Нет, полька,....кровная, кровная она.
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20.11.2020 17:51 Відповісти
А чому про британську розвідку забув?
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20.11.2020 17:55 Відповісти
Він і про бандерівців забув ... геть не цікаво.
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21.11.2020 12:15 Відповісти
А ще про рептилоїдів з планети Нібіру забув сказати. Вони вже навіть не ховаються,дулі йому з кожного вікна тичуть... Лукашенко заявив про виявлення центрів спецслужб США в Києві та під Варшавою: Їх бачили розвідки РФ і РБ - Цензор.НЕТ 8282
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20.11.2020 18:00 Відповісти
этот поц забыл указать еще разведку инопланетян....
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20.11.2020 18:15 Відповісти
трудно найти деятеля, дебильнее Лукашенко
"разведцентр" (РЦ) - это всего-лишь группа разведчиков, работающая легально, полулегально или даже нелегально, и выполняющая задания по направлениям
каждое посольство любой страны - своего рода разведцентр в том или ином масштабе, начиная от 1 (одного) человека
поэтому говорить о "разведцентрах" США в Украине и Польше - всё-равно, что с ужасом говорить о посольствах этих стран
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20.11.2020 18:18 Відповісти
подался старик лука .сильно .за последние месяцы .долго не протянет .ударит какой нибудь инсульт или сердечный приступ наверняка...))
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20.11.2020 18:55 Відповісти
Каким совком повеяло от его речей.
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20.11.2020 19:51 Відповісти
Одному моему знакомому,царствие ему небесное,перед кончиной тоже везде чертики зеленые мерещились.
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20.11.2020 20:02 Відповісти
вау!
ростов все ближе
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20.11.2020 20:51 Відповісти
Вот дебил белорусский и проявляет себя каждый день!! Ещё один долб.....***-брат!!
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21.11.2020 12:02 Відповісти
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