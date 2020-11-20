Лукашенко заявив про виявлення центрів спецслужб США в Києві та під Варшавою: Їх бачили розвідки РФ і РБ
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"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що в Києві нібито діє центр американських спецслужб. Наявність такого центру йому підтвердила розвідка РБ і РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів під час відвідин ВАТ "Гомсільмаш", передає кореспондент БЕЛТА.
Говорячи про події в Білорусі і навколо неї, Лукашенко наголосив, що "нас зараз терзають".
"Почали з "бліцкригу", квіточки та інше, радикалізація, страйки. Не пішли робітники. А що робити, а як підтримати протестні настрої, як далі рухатися? Дворові території. Я нещодавно казав: для когось це дворові території, жарти, а для нас навесні - це осередок громадянської війни, це стрілянина, вбивства людей. Що робитимемо потім?" - сказав він.
Лукашенко заявив, що нині проти країни працюють найпотужніші спецслужби світу.
"США - вони під Варшавою центр створили, а зараз у Києві створили. Нехай, я б сказав, але ми з росіянами, розвідки наша і російська попрацювали, побачили ці центри. Жодного поляка там немає. Це тільки територія. Там усі американці сидять - розумні, талановиті, здібні люди", - сказав він.
Лукашенко також зазначив, що насамперед використовуючи інтернет, сучасні технології, качають всю планету.
"Ось ви створили, ви качали, ви втручалися в чужі вибори, ось отримали самі, - констатував Лукашенко. - Це їм, розумієте, поперек горла Білорусь, треба зім'яти. Не вийде!"
"Тому потерпіть трішки, минуть вихідні - ми вам доповімо і щодо одного, і щодо другого питання", - резюмував він.
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У Белорусской области есть своя разведка.
И он конкретно сказал, говорю дословно: «На сегодняшний день мы как на войне. Для нас все, кто выходит на улицу, на мирные акции протеста, - это враги. И мы будем стоять до последнего». Мой друг сказал: «Александр Григорьевич Лукашенко вас кинет.
Так было с «Беркутом» в Украине, так было с ОМОНом после распада СССР, с рижским, с вильнюсским, абсолютно одинаковые ситуации». И он говорит: «Да, мы это тоже прекрасно понимаем, мы понимаем, что он нас кинет, но мы сейчас стоим друг за друга, и мы будем стоять до конца. Назад дороги нет».
- Слышь, Семеновна, а твой внук с курорта уже вернулся?
- Да. И представляешь, он там какую-то хламидию подцепил!
- Не русская, что ли?- Нет, полька,....кровная, кровная она.
"разведцентр" (РЦ) - это всего-лишь группа разведчиков, работающая легально, полулегально или даже нелегально, и выполняющая задания по направлениям
каждое посольство любой страны - своего рода разведцентр в том или ином масштабе, начиная от 1 (одного) человека
поэтому говорить о "разведцентрах" США в Украине и Польше - всё-равно, что с ужасом говорить о посольствах этих стран
ростов все ближе