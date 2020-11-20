Тупицький і КС знищили систему стримувань і противаг, звели незалежність судової влади в абсолют, - Шевчук

Рішення Конституційного Суду щодо скасування відповідальності за брехню в деклараціях чиновників звело "в абсолют" незалежність судової влади, зробивши їх кастою обраних.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексглава КС Станіслав Шевчук.

"Тупицький та КС - вони знищили систему стримань і противаг у державі. Бо зазначили, що незалежність судової влади вводиться в абсолют, що для суддів має бути "своє НАЗК", "своє НАБУ", ну і, мабуть, за аналогією "своя прокуратура" і так далі своя податкова, свої пансіонати, ресторани", - зазначив він.

При цьому Шевчук стверджує, що ухвалене при ньому рішення про скасування відповідальності за незаконне збагачення було правомірним.

"На відміну від останнього скандального рішення в рішенні про скасування статті про незаконне збагачення була дуже чітко виписана мотивація. І це визнають всі експерти. Через те що в нас презумпція невинуватості абсолютна, а там було записано, що доказування покладається на особу і треба було просто переписати гіпотезу норми бо там вказується законність не підтвердження доказами, а доводити треба незаконність. Я консультувався с суддями ЄСПЛ, іноземними колегами і з нашими прокурорськими працівниками і всі як один вказали на те, що тут є проблема, тому норму кримінального кодексу треба привести у відповідність до Конституції", - пояснив ексглава КС.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.