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Тупицький і КС знищили систему стримувань і противаг, звели незалежність судової влади в абсолют, - Шевчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тупицький і КС знищили систему стримувань і противаг, звели незалежність судової влади в абсолют, - Шевчук

Рішення Конституційного Суду щодо скасування відповідальності за брехню в деклараціях чиновників звело "в абсолют" незалежність судової влади, зробивши їх кастою обраних.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексглава КС Станіслав Шевчук.

"Тупицький та КС - вони знищили систему стримань і противаг у державі. Бо зазначили, що незалежність судової влади вводиться в абсолют, що для суддів має бути "своє НАЗК", "своє НАБУ", ну і, мабуть, за аналогією "своя прокуратура" і так далі своя податкова, свої пансіонати, ресторани", - зазначив він.

При цьому Шевчук стверджує, що ухвалене при ньому рішення про скасування відповідальності за незаконне збагачення було правомірним.

"На відміну від останнього скандального рішення в рішенні про скасування статті про незаконне збагачення була дуже чітко виписана мотивація. І це визнають всі експерти. Через те що в нас презумпція невинуватості абсолютна, а там було записано, що доказування покладається на особу і треба було просто переписати гіпотезу норми бо там вказується законність не підтвердження доказами, а доводити треба незаконність. Я консультувався с суддями ЄСПЛ, іноземними колегами і з нашими прокурорськими працівниками і всі як один вказали на те, що тут є проблема, тому норму кримінального кодексу треба привести у відповідність до Конституції", - пояснив ексглава КС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексголова Конституційного Суду Шевчук закликав суддів КС піти у відставку

Повний текст інтерв'ю зі Станіславом Шевчуком читайте за посиланням.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Тупицкий и КС уничтожили систему сдержек и противовесов, возвели независимость судебной власти в абсолют, - Шевчук - Цензор.НЕТ 908
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20.11.2020 14:34
+5
Тупицкий и КС уничтожили систему сдержек и противовесов, возвели независимость судебной власти в абсолют, - Шевчук - Цензор.НЕТ 7110
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20.11.2020 14:35
+4
Тупицкий и КС уничтожили систему сдержек и противовесов, возвели независимость судебной власти в абсолют, - Шевчук - Цензор.НЕТ 8360
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20.11.2020 14:29
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Зависимые суды плохо, независимые еще хуже. Пересичные окончательно запутались.
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20.11.2020 14:25 Відповісти
кто-то путает независимость судов и безответственность за решения)
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20.11.2020 14:30 Відповісти
А они не должны отвечать за решения. Так как никаких решений они не принимают. Они не исполнительная власть. Их работа исключительно в оценке деятельности других ветвей власти.
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20.11.2020 14:39 Відповісти
Конституционный суд это орган контроля. Их цель чтобы всё соответствовало конституции.
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20.11.2020 14:40 Відповісти
все суди зависят от Президента,ради будущей пенсии в 120 000 грн и разрешённой коррупцией они чихали на Конституцию и всё решают по вказивкам и постановам Тупицкий и КС уничтожили систему сдержек и противовесов, возвели независимость судебной власти в абсолют, - Шевчук - Цензор.НЕТ 2146
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20.11.2020 14:32 Відповісти
А вот принять политическое решение в отношении русских киллеров и шпионов можно было ,а против судей КС такое решение принять нельзя ...Ну и получим скоро 2004 ....2014.....2024 ?
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20.11.2020 14:28 Відповісти
Тупицкий и КС уничтожили систему сдержек и противовесов, возвели независимость судебной власти в абсолют, - Шевчук - Цензор.НЕТ 8360
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20.11.2020 14:29 Відповісти
помню этот мультик - карусель карусель ля ля ляля ля..... а тупицкий на вас ребята йух ложил большой и толстый!!!!
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20.11.2020 14:35 Відповісти
Если власть импотентная, то почему не воспользоваться случаем? И не нужно тут искать глубокие подтексты...
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20.11.2020 14:31 Відповісти
нужно признать, что КС не является веткой судебной власти
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20.11.2020 14:33 Відповісти
Типа районный коммерческий суд за углом является...
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20.11.2020 14:37 Відповісти
так.
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20.11.2020 15:03 Відповісти
КС є окремою гілкою законодавчої гілки влади.
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20.11.2020 15:04 Відповісти
Тупицкий и КС уничтожили систему сдержек и противовесов, возвели независимость судебной власти в абсолют, - Шевчук - Цензор.НЕТ 908
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20.11.2020 14:34 Відповісти
Тупицкий и КС уничтожили систему сдержек и противовесов, возвели независимость судебной власти в абсолют, - Шевчук - Цензор.НЕТ 7110
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20.11.2020 14:35 Відповісти
И ни слова, о том что можно и нужно преследовать незаконные доходы, а не лицо. Наверное сцыт сказать такое
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20.11.2020 14:35 Відповісти
Здесь вообще в другом дело. Он тоже раньше голосовал за подобное решение и сейчас бы проголосовал. Но он творил такое, что его свои же выперли. Теперь он просто мстит. Зачем ему содействуют СМИ? Не знаю.
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20.11.2020 14:49 Відповісти
Я думаю Шевчук просто претендует на место Тупицкого, поэтому и клеит из себя защитника справедливости. А вообще он такой-же. Как только займет место Тупицкого, тоже будет выполнять заказы олигархов.
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20.11.2020 14:45 Відповісти
Не претендует. Нельзя повторно стать судьей КС. Он просто мстит, за то что его выгнали. Но эта гнида похуже Тупицкого будет.
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20.11.2020 14:47 Відповісти
Зачем публикуют этого урода? Во-первых, он тоже голосовал за подобное решение в 2019-м. А кроме этого попристраивал родственников и знакомых на хлебные должности. Он творил такое, что даже сами судьи не выдержали и выперли его. Само собой, что теперь он будет им мстить.
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20.11.2020 14:45 Відповісти
і скільки же він взяв за за те рішення... Ага, а коли іншим суддям стало відомо - вони з ним і розрахувалися, виперли нафік, за крисятничество. Вони всі там позажиралися.
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20.11.2020 15:08 Відповісти
верно. кс на мыло.
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20.11.2020 14:49 Відповісти
После Клоуна и ВР - возможно.
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20.11.2020 14:50 Відповісти
всё верно. клоун пролетел на прошлых выборах, тогда и вр Зе распустил.
теперь можно и кс на мыло.
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20.11.2020 15:58 Відповісти
На местных? Да пролетел со свистом. Присядут твои клоуны по итогам правления - не переживай.
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20.11.2020 16:09 Відповісти
и на президентских и на местных пролетел да со свистом. да и прочти сам себе лишь о себе: " Присядут твои клоуны по итогам правления - не переживай. "
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20.11.2020 16:16 Відповісти
Ты как-нибудь развивайся - книжки умные читай. Потому как таким тупым в наше время стыдно быть. Я понимаю, что тяжело признавать, что ты обосрался. Но без этого никак нельзя - это первый шаг к исправлению ошибок. До идиотов типа тебя это дойдет через холодильник, причем гораздо быстрей, чем ты думаешь.
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20.11.2020 16:23 Відповісти
хорошо ты само себе самовнушение написало, одобряю.
почитай себе раз 10 перед сном для закрепления: "Ты как-нибудь развивайся - книжки умные читай. Потому как таким тупым в наше время стыдно быть. Я понимаю, что тяжело признавать, что ты обосрался. Но без этого никак нельзя - это первый шаг к исправлению ошибок. До идиотов типа тебя это дойдет через холодильник, причем гораздо быстрей, чем ты думаешь."
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20.11.2020 16:36 Відповісти
Странно, раньше зеркально отвечали кацапские особи с женским ником. Ты просто ником ошиблось или реально операцию сделало? Кстати, у тебя опять прокси слетел. В общем, кацап, тебе на йух, а КС пока что останется. По крайней мере до следующих президентских выборов.
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20.11.2020 20:17 Відповісти
браво кацапсина, сновахорошо ты само себе самовнушение написало, одобряю.
почитай себе раз 15 перед сном для закрепления: "Странно, раньше зеркально отвечали кацапские особи с женским ником. Ты просто ником ошиблось или реально операцию сделало? Кстати, у тебя опять прокси слетел. В общем, кацап, тебе на йух, а КС пока что останется. По крайней мере до следующих президентских выборов."
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20.11.2020 23:10 Відповісти
А проект рішення КС підготували в офісі Найсвітлішого, а потім зробили тупе вираження обличчя, що нічого не знали. Головний руйнівник Вован.
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20.11.2020 14:51 Відповісти
точно. найсвитлишый в офисе на ул. лаврской 6 всё придумал, потом 47 депутатов опзж подговорил заяву подать. да. инфа 100%.
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20.11.2020 16:00 Відповісти
Многоходовая мошенническая операция власти. КС собирался объявить дерибан земли неконституционным. А дерибан земли это афера тысячелетия.Власть попросила приостановить рассмотрение закона дерибана земли и спровоцировала их рассматривать этот закон. Зная что решение будет таковым, что можно будет поднять истерику. Власть намного хуже чем КС. Поэтому она должна уйти раньше чем КС.
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20.11.2020 15:07 Відповісти
Не ЗЕ,который и сам скрыл свои доходы, критиковать КС по этому решению.
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20.11.2020 15:10 Відповісти
Тупицький і КС знищили систему стримувань і противаг, звели незалежність судової влади в абсолют, - Шевчук - Цензор.НЕТ 7009
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20.11.2020 15:53 Відповісти
На особливий період введіть смертну кару хоч за особливо тяжкі злочини і військовий трибунал, який ці злочини розглядає. І тупицьких стане менше.
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20.11.2020 15:15 Відповісти
Автомайдан протестовал перед домом Тупицкого. Но почему автомайдана не было, когда протестовали по причине аферы тысячелетия дерибана земли. Очевидно, что автомайдан это проплачиваемые шавки Коломойского. Технологии.
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20.11.2020 15:18 Відповісти
Мошенники говорят, что "бабушка хочет продать землю". Я не говорю, что я вообще против рынка земли. Я против принятого в этой редакции мошеннического "закона". Но я вижу что при этой власти нельзя никакого закона о земле принимать. Все равно обманут.
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20.11.2020 15:32 Відповісти
чому недоторканість з депутатів зняли а з судів - ні? у нас однакову силу має і законодавча і судова влада , чи не так?
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20.11.2020 19:32 Відповісти
А кто снимал неприкосновенность с депутатов? С дуба рухнул? Это просто название закона и не более. А вообще его нужно было назвать: "Закон о гарантии неприкосновенности депутатов, которые дружат с президентом." Президент назначает Генерального прокурора, только Генеральный прокурор может решать, открывать дело на депутата или нет. Так что нет, не так. У всех, кроме простых смертных, есть лазейки.
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20.11.2020 20:24 Відповісти
Ничего, этим хрякам недолго осталось, в обществе уже верхняя точка кипения .Скоро, уже совсем скоро.
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20.11.2020 21:40 Відповісти
 
 