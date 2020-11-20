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Маріуполь (2820) Мін'юст (921) нотаріус (28) СБУ (10025) махінації (390)

Нотаріус у Маріуполі незаконно вносив зміни в реєстри Мін'юсту, зафіксовано майже 450 фактів втручання, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Нотаріус у Маріуполі незаконно вносив зміни в реєстри Мін'юсту, зафіксовано майже 450 фактів втручання, - СБУ

Кіберфахіці Служби безпеки України викрили у Маріуполі нотаріуса, який незаконно вносив зміни у державні електронні інформаційні ресурси Міністерства юстиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що один з місцевих нотаріусів та його помічники налагодили протиправну схему несанкціонованих дій з реєстрами Мінюсту, що призвело до витоку інформації з обмеженим доступом. Також помічники нотаріуса незаконно засвідчували документи на майно, оформлені на території терористичної організації "ДНР".

Співробітники СБ України задокументували майже 450 фактів несанкціонованого втручання та внесення змін до реєстру Мінюсту з використанням особистого електронного ключа приватного нотаріуса.

Під час обшуків в офісі нотаріальної контори правоохоронці вилучили документацію, яка буде долучена до матеріалів справи.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

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Автор: Наталя Джума
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20.11.2020 14:44 Відповісти
и что, обычно таких отлучают от реестра месяца на 3, потом опять пускают..., ничего страшного...
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20.11.2020 14:47 Відповісти
450 случае...понимаете?
т.е.. для 450 законопослушных человек эти изменения могут оказаться таким сюрпризом...что потом не поймешь чья это недвижимость и саткудава в твоей квартире приписаны еще 8 человек с кауказа....
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20.11.2020 14:51 Відповісти
А какой то хрен из Енакиево не хочет часом Конситуцию Украины поменять?
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20.11.2020 14:55 Відповісти
Как говорил мой знакомый юрист:" а кто от этого пострадает? нищеброды какие то? ну и хр..н с ними!"
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20.11.2020 14:57 Відповісти
Это ж, ****, по 2 незаконных действия ежедневно в течение года!
Работал сепар, не покладая рук...
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20.11.2020 15:11 Відповісти
І все?А як же сприяння терористичним угруповуванням "днр"?
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20.11.2020 15:14 Відповісти
гвалт!!! революційних нотаріусів бандити з СБУ без заробітку залишають!!!
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20.11.2020 15:32 Відповісти
Т.е. пришел терпила, говорит: "У меня недвижку рейдернули. Я никому ничего не продавал, а в реестре есть отметка". Посмотреть в реестре какой нотариус делал эту запись - это "Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили ..."? Может им за такую "огромную" работу звание героя Украины дать? Сколько лет надо учиться чтобы в компьютере посмотреть данные? Вершина интеллекта! Гении!
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20.11.2020 15:52 Відповісти
Ну як у тому анегдоті:
"Та не треба мені ні квартири у центрі Києва , ні дачі на берегу моря , ні крутої тачки , ні валізки баксів ! Поставте мене управляти 1 (одним) метром державної границі "

Так і тут - дайте мені електронний ключ до держреєстру ..., а дальше я сам усе це зароблю .
Нотаріус у Маріуполі незаконно вносив зміни в реєстри Мін'юсту, зафіксовано майже 450 фактів втручання, - СБУ - Цензор.НЕТ 5564
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20.11.2020 17:27 Відповісти
пока будут проводить расследование- етот нотариус сбежит в лугандон
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20.11.2020 17:37 Відповісти
 
 