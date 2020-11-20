Нотаріус у Маріуполі незаконно вносив зміни в реєстри Мін'юсту, зафіксовано майже 450 фактів втручання, - СБУ

Кіберфахіці Служби безпеки України викрили у Маріуполі нотаріуса, який незаконно вносив зміни у державні електронні інформаційні ресурси Міністерства юстиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що один з місцевих нотаріусів та його помічники налагодили протиправну схему несанкціонованих дій з реєстрами Мінюсту, що призвело до витоку інформації з обмеженим доступом. Також помічники нотаріуса незаконно засвідчували документи на майно, оформлені на території терористичної організації "ДНР".

Співробітники СБ України задокументували майже 450 фактів несанкціонованого втручання та внесення змін до реєстру Мінюсту з використанням особистого електронного ключа приватного нотаріуса.

Під час обшуків в офісі нотаріальної контори правоохоронці вилучили документацію, яка буде долучена до матеріалів справи.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

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