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Смертність в Україні порівняно з минулим роком у вересні зросла на 15,4%, - Держстат

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Смертність в Україні порівняно з минулим роком у вересні зросла на 15,4%, - Держстат

В Україні за дев'ять місяців цього року померло 426,69 тис. осіб, що на 2,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і народилося - 220,66 тис., що на 5,4% менше, повідомив Держстат.

З урахуванням раніше оприлюднених даних, у вересні цього року зафіксовано значне зростання кількості померлих порівняно з вереснем минулого року - на 15,4%, до 48,37 тис. осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вересень став третім місяцем в цьому році, коли кількість померлих перевищила минулорічні дані: першим був червень з 8,4%, другим серпень з 3,9%.

Смертність в Україні порівняно з минулим роком у вересні зросла на 15,4%, - Держстат 01

Фото: з середини літа в Україні спостерігається стрімке зростання захворюваності на коронавірусну хворобу. Дані РНБО

У той же час червневий показник міг бути пов'язаний з незвичайно різким зниженням смертності в травні-2020 року - на 16,9% до травня-2019, і пояснюватися сильними коливаннями в статистиці за травень-червень минулого року.

Кількість новонароджених у вересні також зросла порівняно з вереснем минулого року - на 7,3%, до 27,52 тис.

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Згідно з даними Держстату, за дев'ять місяців цього року від COVID-19 померли 4,3 тис., або 1%. Однак у вересні частка цієї причини смерті зросла до 3,6%, а загальна кількість померлих від нової хвороби становить 1,74 тис.

За даними Міністерства охорони здоров'я, у жовтні COVID-19 став причиною смерті вже 3,11 тис. осіб, а за 19 днів листопада - 3,29 тис. осіб, а, значить, у листопаді його частка в загальному обсязі смертей вже може перевищити 10%.

Основною причиною смерті за дев'ять місяців цього року, згідно з інформацією Держстату, залишалася ішемічна хвороба серця - 199,1 тис., або 46,7%, а загалом хвороби системи кровообігу стали причинами смерті у 67,4% випадках.

Від раку в січні-вересні померли 57,98 тис. (13,6%), інфекційних і паразитарних хвороб - 5,29 тис. (зокрема від туберкульозу та СНІД приблизно по 2,25 тис.), хвороб органів травлення - 17,27 тис.

Зовнішні причини призвели до смерті 20,7 тис., зокрема навмисні самоушкодження - 4,71 тис., транспортні нещасні випадки - 2,75 тис.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
тю...буквально пару дней назад утверждалось совсем другое...
просто чудеса...мистика какая-то
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20.11.2020 14:52
+4
Смертність в Україні порівняно з минулим роком у вересні зросла на 15,4%, - Держстат - Цензор.НЕТ 9150
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20.11.2020 15:37
+4
на одного померлого від ковіду припадає 46 померлих від ішемічної хвороби серця і 13 померлих від раку - мені одному здається, що МОЗ не з тими хворобами воює?
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20.11.2020 16:19
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тю...буквально пару дней назад утверждалось совсем другое...
просто чудеса...мистика какая-то
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20.11.2020 14:52 Відповісти
То бумаги туалетной не было, а под орукой только статистика была. Смертность в Украине по сравнение с прошлым годом в сентябре выросла на 15,4%, - Госстат - Цензор.НЕТ 2824
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20.11.2020 14:56 Відповісти
Вася Шевченко f77d76ba - ничего другого не утверждалось, дополнили то сообщение и здесь о нем говорится.
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20.11.2020 16:53 Відповісти
в прошлой стат/сводке не было этих 3-х месяцев портящих бравурную статистику
и с учетом этих дополнений и маленького недоверия.. все же сегодняшний материал как-то реалистичнее выглядит (на фоне ежедневных "дополнительных" смертей от коронавируса)
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20.11.2020 17:19 Відповісти
В том то и дело...., что клоуны поняли, что статистика опровергает их брехню об угрозах от ковида.. И решили запутать всех "не нужными не значимыми деталями"...
Если Ковид в Украине с марта 2020 (!), то какой смысл сгущать краски именно на сентябре !? Если достаточно смотреть на статистику показанную ранее с января 2018-2019 и январь 2019-2020 !
Если бы ковид реально зверствовал, то эта статистика уже бы показала значительный ПРИрост смертности ! А его НЕТ !
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21.11.2020 00:08 Відповісти
Умерло на 2,3% меньше но зато и родилось на 5,4% меньше. И еще посмотрим на окончательную статистику, думаю за последний квартал будет рекордная смертность.
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20.11.2020 14:56 Відповісти
увеличение или уменьшение рождаемости - НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРНОСТИ !
Это разные показатели, как кг и см !
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21.11.2020 00:10 Відповісти
Зеля все делает за путина
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20.11.2020 14:56 Відповісти
Итого за год минус 250-270 тыс населения.
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20.11.2020 14:59 Відповісти
Это чисто по смертям, а сколько еще свалило за год.
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20.11.2020 15:00 Відповісти
Нічого неочікуваного немає. На сайті РНБО щоденно виставляється АБСОЛЮТНА кількість ковід-смертей по областях. Неважко перерахувати на відносну (на приклад, на 1 млн населення - всі цифри відомі. Також є дані за минулий рік по загальній смертності. Багато хто перераховує і публікує на своїх персональних сайтах. У людей так і виходить - на середину листопада смертність по ковіду складає десь 10% від повної минулорічної смертності. Якщо додати сюди смертність через відсутність планових операцій, то щось таке біля 15% і вийде.
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20.11.2020 14:59 Відповісти
Только вод "от ковида" ли ?
Если человек умер от чего то другого, а у него есть антитела к ковиду - я уверен, что ему впишут смерть от ковида... Но ведь не факт. что он им "болел"..., а тем более, что умер от него... Он мог быть всего лишь носителем, а умереть о чего то другого...
Просто власти, как я думаю, сейчас выгодно задирать смертность от ковида...
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21.11.2020 00:13 Відповісти
Смертність в Україні порівняно з минулим роком у вересні зросла на 15,4%, - Держстат - Цензор.НЕТ 9150
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20.11.2020 15:37 Відповісти
"Ще не вмееерла....."
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20.11.2020 15:48 Відповісти
на одного померлого від ковіду припадає 46 померлих від ішемічної хвороби серця і 13 померлих від раку - мені одному здається, що МОЗ не з тими хворобами воює?
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20.11.2020 16:19 Відповісти
Тебе одному, очевидно ЗЕбил.
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20.11.2020 16:54 Відповісти
Загальновідомо, що статистика - то один із видів брехні.
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20.11.2020 17:35 Відповісти
 
 