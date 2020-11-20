Смертність в Україні порівняно з минулим роком у вересні зросла на 15,4%, - Держстат
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В Україні за дев'ять місяців цього року померло 426,69 тис. осіб, що на 2,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і народилося - 220,66 тис., що на 5,4% менше, повідомив Держстат.
З урахуванням раніше оприлюднених даних, у вересні цього року зафіксовано значне зростання кількості померлих порівняно з вереснем минулого року - на 15,4%, до 48,37 тис. осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вересень став третім місяцем в цьому році, коли кількість померлих перевищила минулорічні дані: першим був червень з 8,4%, другим серпень з 3,9%.
Фото: з середини літа в Україні спостерігається стрімке зростання захворюваності на коронавірусну хворобу. Дані РНБО
У той же час червневий показник міг бути пов'язаний з незвичайно різким зниженням смертності в травні-2020 року - на 16,9% до травня-2019, і пояснюватися сильними коливаннями в статистиці за травень-червень минулого року.
Кількість новонароджених у вересні також зросла порівняно з вереснем минулого року - на 7,3%, до 27,52 тис.
Згідно з даними Держстату, за дев'ять місяців цього року від COVID-19 померли 4,3 тис., або 1%. Однак у вересні частка цієї причини смерті зросла до 3,6%, а загальна кількість померлих від нової хвороби становить 1,74 тис.
За даними Міністерства охорони здоров'я, у жовтні COVID-19 став причиною смерті вже 3,11 тис. осіб, а за 19 днів листопада - 3,29 тис. осіб, а, значить, у листопаді його частка в загальному обсязі смертей вже може перевищити 10%.
Основною причиною смерті за дев'ять місяців цього року, згідно з інформацією Держстату, залишалася ішемічна хвороба серця - 199,1 тис., або 46,7%, а загалом хвороби системи кровообігу стали причинами смерті у 67,4% випадках.
Від раку в січні-вересні померли 57,98 тис. (13,6%), інфекційних і паразитарних хвороб - 5,29 тис. (зокрема від туберкульозу та СНІД приблизно по 2,25 тис.), хвороб органів травлення - 17,27 тис.
Зовнішні причини призвели до смерті 20,7 тис., зокрема навмисні самоушкодження - 4,71 тис., транспортні нещасні випадки - 2,75 тис.
Будь ласка, зачекайте...
просто чудеса...мистика какая-то
и с учетом этих дополнений и маленького недоверия.. все же сегодняшний материал как-то реалистичнее выглядит (на фоне ежедневных "дополнительных" смертей от коронавируса)
Если Ковид в Украине с марта 2020 (!), то какой смысл сгущать краски именно на сентябре !? Если достаточно смотреть на статистику показанную ранее с января 2018-2019 и январь 2019-2020 !
Если бы ковид реально зверствовал, то эта статистика уже бы показала значительный ПРИрост смертности ! А его НЕТ !
Это разные показатели, как кг и см !
Если человек умер от чего то другого, а у него есть антитела к ковиду - я уверен, что ему впишут смерть от ковида... Но ведь не факт. что он им "болел"..., а тем более, что умер от него... Он мог быть всего лишь носителем, а умереть о чего то другого...
Просто власти, как я думаю, сейчас выгодно задирать смертность от ковида...