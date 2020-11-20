Один тест "слуги народу" Арахамії на коронавірус був позитивним, другий - негативним: чекаємо на результати повторного тестування, - речниця Палійчук

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія перебуває на самоізоляції і чекає на результати повторного тестування, повідомила речниця фракції "Слуга народу "Юлія Палійчук.

"Ми не можемо підтвердити інформацію, що він справді хворий. Він здав два тести. Перший тест показав позитивний результат, другий тест - негативний. Він через це пішов на самоізоляцію, нині перебуває вдома, працює дистанційно. Чекаємо на результати ще одного тестування", - сказала Палійчук агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

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