Один тест "слуги народу" Арахамії на коронавірус був позитивним, другий - негативним: чекаємо на результати повторного тестування, - речниця Палійчук
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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія перебуває на самоізоляції і чекає на результати повторного тестування, повідомила речниця фракції "Слуга народу "Юлія Палійчук.
"Ми не можемо підтвердити інформацію, що він справді хворий. Він здав два тести. Перший тест показав позитивний результат, другий тест - негативний. Він через це пішов на самоізоляцію, нині перебуває вдома, працює дистанційно. Чекаємо на результати ще одного тестування", - сказала Палійчук агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+11 Рома Маестро
показати весь коментар20.11.2020 14:56
+7 Mathey Klausnik
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+6 Да-это-я
показати весь коментар20.11.2020 14:59
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Будь ласка, зачекайте...
Від ковіду вони або помруть, або ні. Це їх власна справа.
А от вірус зебілізму несе тяжкі наслідки для усіх оточуючих.
оно хамло и хам... даже может себе позволить жопой повернуться к центральной трибуне, когда там выступает депутат...тем более женщина....тем более не просто депутат и женщина, а сама Йуля...
...
она счастлива, что вновь с трибуны центральной вещает... хоть в зал, хоть ара-хамии в жопу ))))
а от що невиховані і придурашні...то мабуть таки знову аксіомою стає...
ара-хамия соответствует своей фамилии - хамия...