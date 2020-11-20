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Один тест "слуги народу" Арахамії на коронавірус був позитивним, другий - негативним: чекаємо на результати повторного тестування, - речниця Палійчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Один тест

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія перебуває на самоізоляції і чекає на результати повторного тестування, повідомила речниця фракції "Слуга народу "Юлія Палійчук.

"Ми не можемо підтвердити інформацію, що він справді хворий. Він здав два тести. Перший тест показав позитивний результат, другий тест - негативний. Він через це пішов на самоізоляцію, нині перебуває вдома, працює дистанційно. Чекаємо на результати ще одного тестування", - сказала Палійчук агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Один тест "слуги народа" Арахамии на коронавирус был положительным, второй - отрицательным: ждем результатов повторного тестирования, - пресс-секретарь Палийчук - Цензор.НЕТ 5726
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20.11.2020 14:56
+7
Близится шухер! Думают в больничках спрятаться!
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20.11.2020 15:01
+6
Народ цікавиться більше тестами влади на зебілізм.
Від ковіду вони або помруть, або ні. Це їх власна справа.
А от вірус зебілізму несе тяжкі наслідки для усіх оточуючих.
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20.11.2020 14:59
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Один тест "слуги народа" Арахамии на коронавирус был положительным, второй - отрицательным: ждем результатов повторного тестирования, - пресс-секретарь Палийчук - Цензор.НЕТ 5726
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20.11.2020 14:56 Відповісти
НУ ЦЕ ВЖЕ ПОВНА СРАКА.
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20.11.2020 16:33 Відповісти
Народ цікавиться більше тестами влади на зебілізм.
Від ковіду вони або помруть, або ні. Це їх власна справа.
А от вірус зебілізму несе тяжкі наслідки для усіх оточуючих.
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20.11.2020 14:59 Відповісти
Близится шухер! Думают в больничках спрятаться!
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20.11.2020 15:01 Відповісти
А шо мартышкам и Чипполино тесты тоже делают? Ему не тест нужен а тост, не чокаясь. Один тест "слуги народа" Арахамии на коронавирус был положительным, второй - отрицательным: ждем результатов повторного тестирования, - пресс-секретарь Палийчук - Цензор.НЕТ 6128
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20.11.2020 15:01 Відповісти
да какая разница... нам від того шо
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20.11.2020 15:02 Відповісти
а шо он ждёт? две полоски?
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20.11.2020 15:02 Відповісти
Один тест "слуги народа" Арахамии на коронавирус был положительным, второй - отрицательным: ждем результатов повторного тестирования, - пресс-секретарь Палийчук - Цензор.НЕТ 4450
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20.11.2020 15:07 Відповісти
у этого ара-хамии все не как у людей)))
оно хамло и хам... даже может себе позволить жопой повернуться к центральной трибуне, когда там выступает депутат...тем более женщина....тем более не просто депутат и женщина, а сама Йуля...
Один тест "слуги народа" Арахамии на коронавирус был положительным, второй - отрицательным: ждем результатов повторного тестирования, - пресс-секретарь Палийчук - Цензор.НЕТ 3671

...
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20.11.2020 15:03 Відповісти
Это называется "Ничего, что я к Вам лицом".
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20.11.2020 15:09 Відповісти
А може старушка заказала собі надихаючий для виступу антураж?)
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20.11.2020 15:17 Відповісти
та ей пофиг тот кощавый зад...
она счастлива, что вновь с трибуны центральной вещает... хоть в зал, хоть ара-хамии в жопу ))))
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20.11.2020 15:21 Відповісти
я б не ризикнув вгадувати вподобання Ю) там таке може виплисти!
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20.11.2020 15:29 Відповісти
ЦІКАВО А БИ ТИМОШЕНКО ЗАМАНДЮРИЛА ЙОМУ КОПНЯКА ПО ШИРОКІЙ СРАЦІ, ЦЕ ЗАРАХУВАЛИ ЯК ТЕРАКТ ЧИ НІ, ХТО ЗЕЮРИСТ ПОЯСНІТЬ.
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20.11.2020 16:43 Відповісти
Ну перша його дія після обрання у владу дозволити у шортах заходити до державних установ. І він пишався цим. Відчуваєте рівень розвитку
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20.11.2020 15:22 Відповісти
о...там не про який рівень розвитку мова й не йде - це аксіома.. (рівень плінтус))))
а от що невиховані і придурашні...то мабуть таки знову аксіомою стає...
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20.11.2020 15:26 Відповісти
ЩОСЬ ПОХОЖЕ ЩО ЗЕІБАРИЖНИКИ НЕ РОЗУМІЮТЬ, БО НЕ МАЮТЬ РОЗВИТКУ.
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20.11.2020 16:37 Відповісти
ашо ж... "ылита", блін..
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20.11.2020 15:23 Відповісти
А ЦЕ ВЖЕ ПОВНА СРАКА.
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20.11.2020 16:34 Відповісти
Так к Юле только так и нужно поворачиваться,она же не Шмаркля. Вот тот явно опасен,а может и нет? Уже не актив,а уже давно пасив?
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20.11.2020 17:04 Відповісти
э не.! при любом отношении к этому политику, надо признать что ее харизма (во всех смыслах этого слова))) у Йули неперебиваемая! и ее хватит на пол, та даже на 4/5 зала этих бродячих амеб)))... опять жеж - она же еще и женщина... просто женщина (или не просто)))
ара-хамия соответствует своей фамилии - хамия...
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20.11.2020 17:24 Відповісти
Я бы его еще в дурдоме проверил. Какая -то шиза мозаичная пытается управлять государством.
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20.11.2020 15:03 Відповісти
Ну вот как можно верить этим тестам, знакомая болела, первый тест отрицательный, второй тоже, и только третий показал что у неё ковид.
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20.11.2020 15:03 Відповісти
Вот так и беременеют.
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20.11.2020 15:07 Відповісти
А хто сказав що три тести є правдою? Математики дуже в цьому сумніваються. Які тести такі і хворі....
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20.11.2020 15:07 Відповісти
то араХАМія за Ілоном Маском поспішає?
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20.11.2020 15:22 Відповісти
Усім на архм насрати.
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20.11.2020 15:26 Відповісти
правильно. тестироваться для точного результата надо нечетное количество раз, больше одного, и не менее 100. тогда и тестов всем хватит... в Раде...
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20.11.2020 15:27 Відповісти
Арахамия настолько дебил,что даже Ковид в раздумьях-цепляться к нему или нет?
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20.11.2020 15:46 Відповісти
так может и у Вовы ничего нет, тест оказался палёный
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20.11.2020 15:55 Відповісти
неболячка эта паленая
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20.11.2020 15:58 Відповісти
Ясный красный! Оно же со своего клюва маску спустило- как тут ковид не подхватить? Ещё и других перезаражает. ВРЕДИТЕЛЬ! Один тест "слуги народу" Арахамії на коронавірус був позитивним, другий - негативним: чекаємо на результати повторного тестування, - речниця Палійчук - Цензор.НЕТ 1693
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20.11.2020 16:10 Відповісти
А где-то людям тестов не хватает...
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20.11.2020 16:32 Відповісти
симулянты хреновы .....
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20.11.2020 16:52 Відповісти
а селёдку ему перед каким тестом давали,голубчик ?
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20.11.2020 17:20 Відповісти
А також не мазали губи салом?
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20.11.2020 17:36 Відповісти
Начебто у тварин ще ковід не виявлено. Тому я вірю другому тесту
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20.11.2020 17:23 Відповісти
ВЫ эту хламидию лучше на триппер мозга проверьте.
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20.11.2020 17:34 Відповісти
В цьому випадку потрібен інший тест, якийсь важкий.
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20.11.2020 17:35 Відповісти
три теста на это чмо истратили, а люди одного бесплатного не могут сделать
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20.11.2020 17:35 Відповісти
Шимпандзе Ковидом не болеют.
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20.11.2020 19:46 Відповісти
 
 