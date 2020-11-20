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КС (1154) електронне декларування (1016) Шевчук Станіслав (51) Тупицький (227)

Шевчук назвав кроки для виходу з конституційної кризи: Тупицького потрібно усунути і відкрити щодо нього кримінальне провадження

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шевчук назвав кроки для виходу з конституційної кризи: Тупицького потрібно усунути і відкрити щодо нього кримінальне провадження

Для виходу з конституційної кризи, спричиненої рішенням КС про скасування відповідальності за брехню в деклараціях, необхідно насамперед усунути чинного голову суду Олександра Тупицького.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексглава КС Станіслав Шевчук, перераховуючи відповідні кроки.

"По-перше, я не бачу жодних перспектив перебування у суді пана Тупицького, який набуває права власності на землю в Криму. Це нонсенс. Треба прибрати Тупицького з посади, інакше ніякі запобіжники не спрацюють. Щодо нього потрібна кримінальна справа, там є що розслідувати. Кримінально-процесуальний кодекс містить чіткий механізм відсторонення Тупицького після підозри", - вважає Шевчук.

Крім того Шевчук каже, що УДО має забезпечити йому доступ у будівлю КС, де він був поновлений на посаді голови суду ще в грудні минулого року.

Також читайте: Тупицький і КС знищили систему стримувань і противаг, звели незалежність судової влади в абсолют, - Шевчук

"По-третє, після відсторонення Тупицького заступник голови суду Сергій Головатий буде виконувати обов’язки і може ухвалити рішення щодо визнання протоколів про моє поновлення", - додає Шевчук.

Він також підкреслює, що рішення КС було ухвалено в конфлікті інтересів.

"Троє суддів повинні були задовольнити відводи, а щодо одного судді порушена кримінальна справа у тій статті, яку скасували в цьому рішенні, а щодо трьох – було виписано адмінпротоколи щодо корупції за недостовірне декларування. Вони були зацікавлені в такому рішенні і проголосували "за"… За регламентом, за 3 дні треба роздавати проєкт рішення. Він розданий вранці, проголосований. Дуже поспішали", - зазначає Шевчук.

Повний текст інтерв'ю зі Станіславом Шевчуком читайте за посиланням.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
хм.. и еще нужно отстранить того кто замутил этот весь движ с КС - преза и Ко !! а тупицуий - это исполнитель воли заказчика.. Шевчук назвал шаги для выхода из конституционного кризиса: Тупицкого нужно отстранить и открыть по нему уголовное производство - Цензор.НЕТ 4848
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20.11.2020 15:10
+11
Ну, відкритим кримінальним провадженням в нас вже давно нікого не налякати, а от якби реально на гіляку..... О, тоді б було діло. А так просто бульби з носа.
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20.11.2020 15:10
+11
Наскільки я розумів він був головою КС і його звільнили щоб зробити головою Тупицького.
По протекції портнова і Богдана
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20.11.2020 15:15
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Де ти раніше був зі своїми заявами?
Чекав на слушний момент?
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20.11.2020 15:09 Відповісти
Наскільки я розумів він був головою КС і його звільнили щоб зробити головою Тупицького.
По протекції портнова і Богдана
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20.11.2020 15:15 Відповісти
Какой Богдан и Портнов в апреле 2019 года ?
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20.11.2020 16:22 Відповісти
Тупицького призначили в вересні 2019. Є навіть плівки з кабінету Вовка на яких вони це обговорюють.
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20.11.2020 16:31 Відповісти
Сняли Шевчука в апреле 2019 года.
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20.11.2020 16:48 Відповісти
не в "апрєлє", а 14 травня 2019 коли зрозуміли що виграли вибори.
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20.11.2020 16:56 Відповісти
"17 апреля 2019 года Постоянная комиссия по вопросам регламента и этики Конституционного суда Украины, в соответствии со статьей 21 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" предоставила вывод о наличии оснований для увольнения Шевчука Станислава Владимировича с должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубым и систематическим пренебрежением своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи Конституционного Суда Украины, обнаружено его несоответствие занимаемой должности"
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20.11.2020 17:18 Відповісти
Ни богдан, ни портнов к этим играм никакого отношения не имеют. Это были игры рошена и медведчука.
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20.11.2020 17:20 Відповісти
...ля, ты с луны упал Шевчук назвав кроки для виходу з конституційної кризи: Тупицького потрібно усунути і відкрити щодо нього кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 5176

На записах, які є частиною кримінальної справи про захоплення влади суддями ОАСК, голоси, вкрай схожі на Вовка, Богдана і Портнова, обговорюють призначення Тупицького головою суду, а також завдання, які він має виконати після призначення Про це 2 листопада повідомив у Facebook головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов
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20.11.2020 17:29 Відповісти
Речь идет об отстранении Шевчука, а не назначении Тупицкого. А это совершено другая история.
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20.11.2020 18:20 Відповісти
Он раньше голосовал за такое же решение, но просто в другой редакции. А сейчас он просто пытается мстить.
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20.11.2020 15:26 Відповісти
"Чекав на слушний момент?"

А це я для чого написав? Це характеризує людину в певному плані)
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20.11.2020 15:32 Відповісти
Ну, відкритим кримінальним провадженням в нас вже давно нікого не налякати, а от якби реально на гіляку..... О, тоді б було діло. А так просто бульби з носа.
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20.11.2020 15:10 Відповісти
хм.. и еще нужно отстранить того кто замутил этот весь движ с КС - преза и Ко !! а тупицуий - это исполнитель воли заказчика.. Шевчук назвал шаги для выхода из конституционного кризиса: Тупицкого нужно отстранить и открыть по нему уголовное производство - Цензор.НЕТ 4848
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20.11.2020 15:10 Відповісти
Тупицкого нужно отстранить и открыть по нему уголовное производство/ Таки да. Раз не смог узаконить требование Коломойского продажи 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильско -российские руки.
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20.11.2020 15:16 Відповісти
Головатий чудово впорається з посадою.
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20.11.2020 15:25 Відповісти
За яйця цю гниду тупу повісити на Майдані! Шевчук назвав кроки для виходу з конституційної кризи: Тупицького потрібно усунути і відкрити щодо нього кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 5610 Шевчук назвав кроки для виходу з конституційної кризи: Тупицького потрібно усунути і відкрити щодо нього кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 7569
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20.11.2020 15:44 Відповісти
Гріш ціна цьому Конституційному суду якщо він не відмінить атиконституційний антинародний та антидержавний закон про дерибан олігархами Української землі.
Тільки із-за цього такий галас здійнято навколо КСУ
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20.11.2020 15:44 Відповісти
Если КС отменить зем. реформу то пусть скажут где взять деньги для государства ,которые стырили ОПЖЗ и патриоты. Вы ребят доторговались ,что здачи уже нечем давать.))) Я так понимаю ,вы хотите чтобы кто то с ваших стырил землю ,или бывшие ригоаналы или нынешние патриоты. Если рынок земли не запустит Зеленский ее стырит или Порошенко или шайка Бойко и Медведчук,причем последние сольют ее России и русским не нужно будет воевать. Не тупите ребят ,а то все обосремся ,а в селе и так уже почти 90% людей за чертой бедности. Если меня заспамят значит правда за мной, а вы продажные стервы.)))))
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20.11.2020 19:50 Відповісти
Чёткий пацан, я ему верю! Шевчук назвав кроки для виходу з конституційної кризи: Тупицького потрібно усунути і відкрити щодо нього кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 9434
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20.11.2020 16:39 Відповісти
Буз смертної кари для таких, як тупицький, нам не вижити. Хоч на обмежений в часі особливий період. І військовий трибунал, а не звичайний суд для особливо тяжких злочинів проти держави і особи.
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20.11.2020 16:44 Відповісти
Смертная казнь для него это легко,лучше конфисковать все имущество его и родственников,и выгнать с КС.))))
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20.11.2020 19:40 Відповісти
что бы отстранить тупицкого нужно снести зелю, в чьей жопе торчит рука бени и медведчука, а в их жопах торчит рука *****. что беня, что медведчук не вхожи в цивилизацию, потому и остается только раша
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20.11.2020 17:30 Відповісти
Шевчук назвав кроки для виходу з конституційної кризи: Тупицького потрібно усунути і відкрити щодо нього кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 4099 Отстранить , посадить а потом казнить !
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20.11.2020 17:32 Відповісти
Теперь уже прослеживается логика, зачем убрали Шевчука и кто в этом участвовал, надо восстановить цепочку захвата КС агентами кремля, а тупицу на время расследования отправить под домашний арест, лучи сразу на нары, вся беда в том, что у нас нету преза, в таком случае должна подключиться общественность.
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20.11.2020 18:38 Відповісти
Тупицкий должен был сесть еще вчера. Мерзкий тип.
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20.11.2020 19:37 Відповісти
 
 