УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10296 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 435 29
Грузія (1419) Молдова (1294) НАТО (5130) Яценюк (2478) Євросоюз (7018)

Для Заходу критично важливо, щоб Україна, Молдова та Грузія були частиною Євросоюзу і НАТО, - Яценюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для Заходу критично важливо, щоб Україна, Молдова та Грузія були частиною Євросоюзу і НАТО, - Яценюк

США і Європейський Союз мають підтримувати Україну, Молдову, Грузію та Білорусь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-дискусії на Київському безпековому форумі заявив експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

За словами Яценюка, для Заходу "критично важливо, щоб Молдова, Україна та Грузія були частиною Європейського Союзу і НАТО".

Крім того, експрем'єр нагадав, що раніше звернувся до США і ЄС щодо створення місії високого рівня з метою розширення Європи.

"Головний фокус цієї місії має бути на Україні, Молдові та Грузії - чи можуть Україна, Молдова та Грузія стати членами Європейського Союзу і НАТО. І відповідь повинна бути, без сумніву, позитивна", - пояснив Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США мають показати світове лідерство і створити "план Маршалла" для Східної Європи, - Яценюк на Київському безпековому форумі

Яценюк також наголосив на важливості підтримки Білорусі: "Путін намагається її контролювати, і народ Білорусі бореться. ЄС та США мають підтримати боротьбу за свободу в Білорусі".

Також експрем'єр привітав народ Молдови з обранням нового президента: "Це не просто перемога Маї Санду на цих дуже складних виборах. Насправді ці вибори виграли народ Молдови, народи ЄС та увесь вільний світ. Хто програв? Ми знаємо це ім’я, і це не пан Додон. Це - Путін. Адже особисто він підтримував проросійського президента на території незалежної Молдови".

Яценюк зазначив, що народам України і Молдови належить вирішити багато проблем: "Російські війська базуються на території незалежної Молдови у Придністров’ї. Російські війська базуються в Криму, Донецьку та Луганську. Росія намагається підірвати територіальну цілісність та демократію в наших країнах. Перед нами також величезні виклики, пов’язані з пандемією, економікою та високим рівнем міграції. І нам потрібно з цим справлятися".

Яценюк висловив подяку новообраному президенту Молдови за чітку позицію - засудження незаконної окупації Криму та російської агресії проти України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київський безпековий форум: Як захистити євроатлантичний курс України, Молдови, Білорусі та інших країн нашого регіону?. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+3
аж кушать Запад не может, планы маршалла для Украины и Молдовы пишет, с дорогами, развязками, скоростными железными дорогами, портами, Аирбас строит заводы совместно с Антоновым Для Запада критически важно, чтобы Украина, Молдова и Грузия были частью Евросоюза и НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5611
показати весь коментар
20.11.2020 15:17
+3
Так считает Яценюк.
А почему молчат США и ЕС ?
Им сам Сеня приказал!
показати весь коментар
20.11.2020 15:51
+2
для Запада ,в лице Германии ,Франции и беглой газпромовской секретутки Могерини , было критически важно,по указанию рашиста создать на части суверенной Украины ордло, .подконтрольное рашисту ,создать кровопролитие, которое бы как раз мешало в обозримом будущем двигатся Украине и ее народу и в ЕС и в НАТО
показати весь коментар
20.11.2020 16:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
аж кушать Запад не может, планы маршалла для Украины и Молдовы пишет, с дорогами, развязками, скоростными железными дорогами, портами, Аирбас строит заводы совместно с Антоновым Для Запада критически важно, чтобы Украина, Молдова и Грузия были частью Евросоюза и НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5611
показати весь коментар
20.11.2020 15:17 Відповісти
А ты что делаешь? Гавкаешь из-за поребрика на Украину?
показати весь коментар
20.11.2020 20:03 Відповісти
Молодец Арсений, был когда-то на этом Форуме, это та площадка где и нужно толкать здравые месседжи обписавшемуся от собственных страхов ЕС,
показати весь коментар
20.11.2020 15:26 Відповісти
ага, і просити грошей на недобудований паркан, бо всі гроші вже покрав
показати весь коментар
20.11.2020 15:57 Відповісти
запад стремится пока что к Шредеризации, Земанизации, Орбанизации, Макронизации...
показати весь коментар
20.11.2020 15:30 Відповісти
Да, при такой коррупции план Маршалла, конечно, очень необходим! Сначала страны ЕС и США должны помочь внедрить в Украине, Молдове,Грузии эффективные, как у них, способы борьбы с коррупцией, иначе понятно, куда быстро утекут ВСЕ деньги по этому плану.
показати весь коментар
20.11.2020 15:34 Відповісти
Яценюк Повелитель Запада, все время указывает что он должен делать.
показати весь коментар
20.11.2020 15:45 Відповісти
Так считает Яценюк.
А почему молчат США и ЕС ?
Им сам Сеня приказал!
показати весь коментар
20.11.2020 15:51 Відповісти
Сєня! Ніхто не забув, як ти втричі гривню обісцінив. То куля ще чекає твого лисого лоба
показати весь коментар
20.11.2020 15:55 Відповісти
А Запад то хоть в курсе?
показати весь коментар
20.11.2020 15:56 Відповісти
заграница нам поможет! (с) гигант мысли Сеня
показати весь коментар
20.11.2020 16:00 Відповісти
А я крайне сомневаюсь, что ЕС нужны нахлебники.
показати весь коментар
20.11.2020 16:01 Відповісти
Не сомневайся.Все холопы так думают.
показати весь коментар
20.11.2020 20:10 Відповісти
Было бы западу важно - эти страны уже давно были бы в евросоюзе и в нато. оно им не особо нато...
показати весь коментар
20.11.2020 16:15 Відповісти
для Запада ,в лице Германии ,Франции и беглой газпромовской секретутки Могерини , было критически важно,по указанию рашиста создать на части суверенной Украины ордло, .подконтрольное рашисту ,создать кровопролитие, которое бы как раз мешало в обозримом будущем двигатся Украине и ее народу и в ЕС и в НАТО
показати весь коментар
20.11.2020 16:53 Відповісти
Не-е...ну,нормально... ********* лезет лаптями в Украину,а тебе Могерини виновата...вата,вата... маладец.
показати весь коментар
20.11.2020 20:08 Відповісти
не-Е,,, ну только упоротая вата не видит,кто помагал сливать оккупированную рашистом Осетию ,под контроль рашиста ,и кто помагал в Минске сливать часть украинского Донбасса ,по указанию рашистского оккупанта Украины Для Заходу критично важливо, щоб Україна, Молдова та Грузія були частиною Євросоюзу і НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 109
показати весь коментар
20.11.2020 20:31 Відповісти
Parole,parole,parole... Но ты так и не написал ,-виновата ********* или нет? А ну-ка,сверкни талантом!
показати весь коментар
20.11.2020 20:41 Відповісти
по указанию рашиста создать на части суверенной Украины ордло, .подконтрольное рашисту ,создать кровопролитие, которое бы как раз мешало в обозримом будущем двигатся Украине и ее народу и в ЕС и в НАТО- porco miseria Для Заходу критично важливо, щоб Україна, Молдова та Грузія були частиною Євросоюзу і НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7081
показати весь коментар
20.11.2020 21:37 Відповісти
Я понял.Ты пописал свой комментарий,в котором опять не ответил на вопрос.
показати весь коментар
21.11.2020 13:37 Відповісти
какой евросоюз там уже одни арабы .((
показати весь коментар
20.11.2020 16:55 Відповісти
Глибоко байдуже їм до України , коли (не якщо) ***** скаже їхніх матерів і дітей кудись підкласти - виконуватимуть якнайшвидше !
показати весь коментар
20.11.2020 18:30 Відповісти
само собой, щит,
"восточный вал"
показати весь коментар
20.11.2020 20:49 Відповісти
 
 