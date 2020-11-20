Для Заходу критично важливо, щоб Україна, Молдова та Грузія були частиною Євросоюзу і НАТО, - Яценюк
Новини Цензор.НЕТ Політика України
США і Європейський Союз мають підтримувати Україну, Молдову, Грузію та Білорусь.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-дискусії на Київському безпековому форумі заявив експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
За словами Яценюка, для Заходу "критично важливо, щоб Молдова, Україна та Грузія були частиною Європейського Союзу і НАТО".
Крім того, експрем'єр нагадав, що раніше звернувся до США і ЄС щодо створення місії високого рівня з метою розширення Європи.
"Головний фокус цієї місії має бути на Україні, Молдові та Грузії - чи можуть Україна, Молдова та Грузія стати членами Європейського Союзу і НАТО. І відповідь повинна бути, без сумніву, позитивна", - пояснив Яценюк.
Яценюк також наголосив на важливості підтримки Білорусі: "Путін намагається її контролювати, і народ Білорусі бореться. ЄС та США мають підтримати боротьбу за свободу в Білорусі".
Також експрем'єр привітав народ Молдови з обранням нового президента: "Це не просто перемога Маї Санду на цих дуже складних виборах. Насправді ці вибори виграли народ Молдови, народи ЄС та увесь вільний світ. Хто програв? Ми знаємо це ім’я, і це не пан Додон. Це - Путін. Адже особисто він підтримував проросійського президента на території незалежної Молдови".
Яценюк зазначив, що народам України і Молдови належить вирішити багато проблем: "Російські війська базуються на території незалежної Молдови у Придністров’ї. Російські війська базуються в Криму, Донецьку та Луганську. Росія намагається підірвати територіальну цілісність та демократію в наших країнах. Перед нами також величезні виклики, пов’язані з пандемією, економікою та високим рівнем міграції. І нам потрібно з цим справлятися".
Яценюк висловив подяку новообраному президенту Молдови за чітку позицію - засудження незаконної окупації Криму та російської агресії проти України.
Будь ласка, зачекайте...
А почему молчат США и ЕС ?
Им сам Сеня приказал!
"восточный вал"