Для Заходу критично важливо, щоб Україна, Молдова та Грузія були частиною Євросоюзу і НАТО, - Яценюк

США і Європейський Союз мають підтримувати Україну, Молдову, Грузію та Білорусь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-дискусії на Київському безпековому форумі заявив експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

За словами Яценюка, для Заходу "критично важливо, щоб Молдова, Україна та Грузія були частиною Європейського Союзу і НАТО".

Крім того, експрем'єр нагадав, що раніше звернувся до США і ЄС щодо створення місії високого рівня з метою розширення Європи.

"Головний фокус цієї місії має бути на Україні, Молдові та Грузії - чи можуть Україна, Молдова та Грузія стати членами Європейського Союзу і НАТО. І відповідь повинна бути, без сумніву, позитивна", - пояснив Яценюк.

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Яценюк також наголосив на важливості підтримки Білорусі: "Путін намагається її контролювати, і народ Білорусі бореться. ЄС та США мають підтримати боротьбу за свободу в Білорусі".

Також експрем'єр привітав народ Молдови з обранням нового президента: "Це не просто перемога Маї Санду на цих дуже складних виборах. Насправді ці вибори виграли народ Молдови, народи ЄС та увесь вільний світ. Хто програв? Ми знаємо це ім’я, і це не пан Додон. Це - Путін. Адже особисто він підтримував проросійського президента на території незалежної Молдови".

Яценюк зазначив, що народам України і Молдови належить вирішити багато проблем: "Російські війська базуються на території незалежної Молдови у Придністров’ї. Російські війська базуються в Криму, Донецьку та Луганську. Росія намагається підірвати територіальну цілісність та демократію в наших країнах. Перед нами також величезні виклики, пов’язані з пандемією, економікою та високим рівнем міграції. І нам потрібно з цим справлятися".

Яценюк висловив подяку новообраному президенту Молдови за чітку позицію - засудження незаконної окупації Криму та російської агресії проти України.

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