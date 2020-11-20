Агент РФ Тупицький зносить антикорупційну систему на замовлення, мета якого розрив відносин із Заходом, - Шевчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ексглава КС Станіслав Шевчук переконаний, що нинішній керівник суду Олександр Тупицький пов'язаний з РФ і виконує замовлення на знищення відносин України із Заходом.
Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексглава КС Станіслав Шевчук.
"На мій погляд, однозначно, ті, хто замовляв це рішення(про скасування відповідальності за брехню в деклараціях. - Ред.), замовили розрив наших стосунків із Заходом. Це саме є замовлення, а не правосуддя", - зазначає Шевчук.
Він продовжує: "Все стало ясно, коли вони визнали неконституційним указ президента Порошенка про призначення Ситника (директор НАБУ. - Ред.). Треба ж розуміти, що індивідуальний акт про призначення не може бути предметом розгляду в Конституційному Суді".
Доказом того, що Тупицький діє в інтересах РФ, на думку Шевчука, є той факт, що він гальмував прийняття КС "термінового" рішення у справі щодо конституційності "референдуму" в окупованому Криму.
"Проти мене порушено кримінальну справу слідчого комітету РФ, а Тупицький тим часом купує землю в Криму. Людина, пов'язана з РФ, зацікавлена в кризах і лихах України", - резюмує Шевчук.
Повний текст інтерв'ю зі Станіславом Шевчуком читайте за посиланням.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.
Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.
Будь ласка, зачекайте...
Зеленая власть бросалась обвинениями, что у них есть доказательства преступного сговора Тупицкого с какими-то другими агентами.
Где эти доказательства, почему хотя бы что-то из них не демонстрируют обществу?
И Тупицкий до сих пор не арестован.
Похоже на пустой треп.
тупицкий действовал по заказу зеленского!
Если похоже то прекращай трепаться!
громкий ПУК и ничего в ответ...
Раньше надо было заявлять, а не встал как терпило и спетлял с должности...
"На плівках Вовка НАБУ та ДБР знайшли докази незаконного рейдерського захоплення Конституційного суду."
https://censor.net/ru/resonance/3232264/*******************************************************************************************************
Виходить, це була ціла спецоперація. Де допити, затримання злочинців?
Вам не понять, а обьяснять не буду вы не поверите.
Напрягитесь, объясните. Здесь много читателей.
Берите этого бота что вас лайкнул и кино смотреть. нафиг оно вам надо то обьяснение?
A: А-а-ааа...
B: Бе-е-еее...
C: Му-у-ууу...
D: Хр-р-ррр... (харчить і пускає слину)
Шо тогда говорить о других судьях?! пц
Закон им НЕ писан !!!).
Мрази они такие ...
@newkc14
‼ Армяне признались что в #Карабахе турецкие дроны уничтожили 5 новейших российских ЗРК "Тор". СМИ сообщают, что сейчас в Армении жестко критикуют российское оружие, особенно системы ПВО, называя их бесполезным хламом
P.S . Да , какая разница . 😂😂😂
а то прицепились все к этому малому дурику,вроде он реально при делах..
скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Ну когда когда рулит страной шут Зе, и шапито...то ничего никому не будет! Саботаж верхушки.