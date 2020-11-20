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Новини Політика України Конституційна криза
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КС (1154) Шевчук Станіслав (51) Тупицький (227)

Агент РФ Тупицький зносить антикорупційну систему на замовлення, мета якого розрив відносин із Заходом, - Шевчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Агент РФ Тупицький зносить антикорупційну систему на замовлення, мета якого розрив відносин із Заходом, - Шевчук

Ексглава КС Станіслав Шевчук переконаний, що нинішній керівник суду Олександр Тупицький пов'язаний з РФ і виконує замовлення на знищення відносин України із Заходом.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексглава КС Станіслав Шевчук.

"На мій погляд, однозначно, ті, хто замовляв це рішення(про скасування відповідальності за брехню в деклараціях. - Ред.), замовили розрив наших стосунків із Заходом. Це саме є замовлення, а не правосуддя", - зазначає Шевчук.

Він продовжує: "Все стало ясно, коли вони визнали неконституційним указ президента Порошенка про призначення Ситника (директор НАБУ. - Ред.). Треба ж розуміти, що індивідуальний акт про призначення не може бути предметом розгляду в Конституційному Суді".

Також читайте: Шевчук назвав кроки для виходу з конституційної кризи: Тупицького потрібно усунути і відкрити щодо нього кримінальне провадження

Доказом того, що Тупицький діє в інтересах РФ, на думку Шевчука, є той факт, що він гальмував прийняття КС "термінового" рішення у справі щодо конституційності "референдуму" в окупованому Криму.

"Проти мене порушено кримінальну справу слідчого комітету РФ, а Тупицький тим часом купує землю в Криму. Людина, пов'язана з РФ, зацікавлена в кризах і лихах України", - резюмує Шевчук.

Повний текст інтерв'ю зі Станіславом Шевчуком читайте за посиланням.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
У нес сейчас вся полнота власти, все СБУ, ГБР, СВР и т.д в руках президента. Может нужно перестать ныкаться по палатам и приступить к исполнению своих прямых конституционных обязанностей -- защите безопасности государства? Или заплачено совсем за другое?
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20.11.2020 15:39
+25
Почему правдоруб Шевчук и многие другие правдорубы не называют фамилий агентов рф Медведчука и Коломойского, без иска в КС которых не было бы такого решения?
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20.11.2020 15:40
+23
Агент РФ Тупицкий сносит антикоррупционную систему по заказу, цель которого разрыв отношений с Западом, - Шевчук - Цензор.НЕТ 2502
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20.11.2020 15:43
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Повесить падлу мало!!
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20.11.2020 15:37 Відповісти
Кто его вешать будет? В стране рабы и терпилы! Такая страна не заслуживает на существование, выживает тот кто бореться!
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20.11.2020 15:40 Відповісти
...с народом
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20.11.2020 15:43 Відповісти
Спочатку того що пропхав тупицького за своєю квотою.
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20.11.2020 16:02 Відповісти
При Янеку пропхали. На 9 років.
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20.11.2020 16:34 Відповісти
А головою КС він став за сприяння Янелоха.
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20.11.2020 17:13 Відповісти
У нес сейчас вся полнота власти, все СБУ, ГБР, СВР и т.д в руках президента. Может нужно перестать ныкаться по палатам и приступить к исполнению своих прямых конституционных обязанностей -- защите безопасности государства? Или заплачено совсем за другое?
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20.11.2020 15:39 Відповісти
Штырит дебила? Проспись. И принимай не такое забористое, а то сгоришь.
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20.11.2020 15:44 Відповісти
я откуда знаю штырит тебя дебила или нет?
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20.11.2020 15:48 Відповісти
К зеркалу подойди. Уймись, убогое. Тут с тобой никто свиней не пас.Нарвешься.
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20.11.2020 16:00 Відповісти
Так, Ви праві. Якби Зєлєнскій боровся не з атошниками, не з патріотами, не з Порошенком, а з аґентами ФСБ, недобитками януковоча різними корупціонерами, не роблячи різниці між уявним Гладковським і реальними Тищенко, Єрмаком і іншими Дубінскими, то Тупіцкій, призначені з благословення Зєлєнского не діялиб так нагло і безсормно.
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20.11.2020 15:57 Відповісти
Почему правдоруб Шевчук и многие другие правдорубы не называют фамилий агентов рф Медведчука и Коломойского, без иска в КС которых не было бы такого решения?
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20.11.2020 15:40 Відповісти
Потому что это не базарный разговор и тут просто ляпнуть не получиться! Тут нужны доказательства иначе получит кучу судебных исков которые будет рассматривать "честный судья" Вовк!
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20.11.2020 15:43 Відповісти
Ну про Тупицкого же ляпает.
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20.11.2020 15:44 Відповісти
С тупицким все очевидно, мало того тупицкий отработанный материал. Его сольют, а решение останеться!
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20.11.2020 15:45 Відповісти
Что значит очевидно?
Зеленая власть бросалась обвинениями, что у них есть доказательства преступного сговора Тупицкого с какими-то другими агентами.
Где эти доказательства, почему хотя бы что-то из них не демонстрируют обществу?
И Тупицкий до сих пор не арестован.
Похоже на пустой треп.
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20.11.2020 15:51 Відповісти
а вы я так понимаю верите заявлениям зеленой власти? Хер они вам всем продемонстрируют, поводят по губам и скажут куда вам всем пойти!
тупицкий действовал по заказу зеленского!
Если похоже то прекращай трепаться!
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20.11.2020 15:54 Відповісти
Шевчук тоже об этом заявил.
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20.11.2020 15:56 Відповісти
Его заявления = вашим...
громкий ПУК и ничего в ответ...
Раньше надо было заявлять, а не встал как терпило и спетлял с должности...
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20.11.2020 15:57 Відповісти
Даже сам Шевчук заявил:
"На плівках Вовка НАБУ та ДБР знайшли докази незаконного рейдерського захоплення Конституційного суду."

https://censor.net/ru/resonance/3232264/*******************************************************************************************************

Виходить, це була ціла спецоперація. Де допити, затримання злочинців?
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20.11.2020 15:55 Відповісти
детский сад...
Вам не понять, а обьяснять не буду вы не поверите.
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20.11.2020 15:56 Відповісти
Аргументированно ))
Напрягитесь, объясните. Здесь много читателей.
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20.11.2020 15:58 Відповісти
Пропустите сериал "сваты"!
Берите этого бота что вас лайкнул и кино смотреть. нафиг оно вам надо то обьяснение?
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20.11.2020 16:03 Відповісти
Я это дерьмо не смотрела и смотреть не собираюсь.
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20.11.2020 16:05 Відповісти
Агент Тупицкий

Агент РФ Тупицкий сносит антикоррупционную систему по заказу, цель которого разрыв отношений с Западом, - Шевчук - Цензор.НЕТ 1264
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20.11.2020 15:41 Відповісти
Агент Видосик-Гундосик!
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20.11.2020 16:14 Відповісти
Краще було б так (у стилі "Хвороби Івасика" Подерв'янського):

A: А-а-ааа...
B: Бе-е-еее...
C: Му-у-ууу...
D: Хр-р-ррр... (харчить і пускає слину)
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20.11.2020 16:38 Відповісти
А по чиїй квоті це падло попало в КС? І взагалі, як ця гнида там опинилась? Агент РФ Тупицкий сносит антикоррупционную систему по заказу, цель которого разрыв отношений с Западом, - Шевчук - Цензор.НЕТ 6343
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20.11.2020 15:42 Відповісти
Янукович назначил, а зеленский повысил до главы суда. Так причем тут только он? а остальные 10 тварей???
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20.11.2020 15:44 Відповісти
зеленский назначил год назад. до этого, это чмо работало на януковича
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20.11.2020 15:45 Відповісти
Обох падлів за яйця та на гілляку! Агент РФ Тупицкий сносит антикоррупционную систему по заказу, цель которого разрыв отношений с Западом, - Шевчук - Цензор.НЕТ 2700
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20.11.2020 15:51 Відповісти
а я бы его повысил и наградил. Красиво дегенератов "обули"! Развели как котят...
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20.11.2020 16:04 Відповісти
В першу чергу ці падли обувають народ України. Не тих шо за зебілів голосували, а нормальних людей які хочуть добробуту та виконання Законів в своїй державі.
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20.11.2020 16:40 Відповісти
Зачем же скромно умалчивать , что эта мразь работало И на паРашенко ?...
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20.11.2020 16:21 Відповісти
Как эта тварь,вообще,до сих пор находится на этой должности?
Шо тогда говорить о других судьях?! пц
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20.11.2020 15:42 Відповісти
Эта ТВАРЬ НЕприкасаемая по закону ( Они для себя любимых такой закон специально придумали, чтоб жопы подстраховать.
Закон им НЕ писан !!!).
Мрази они такие ...
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20.11.2020 16:13 Відповісти
нету неприкасаемых, они же не боги! Нужна только политическая воля президента, быстро можно все решить.. Но этой воли нет.
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21.11.2020 02:53 Відповісти
Понятно , что не боги , но вот такой коллапс произошёл в написании законов , что по факту сейчас все верховные судьи в Украине -неприкосаемые и даже любой действующий президент если бы имел огромное , громаднейшее желание их уволить , то он ПО ЗАКОНУ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА . Сюр какой-то , но это так ! Законы эти писались ещё в махровые времена и такого откровенного предательства и продажности от судей никто не мог и помыслить !!! По факту они сейчас выполняют заказ врага и нагло стебутся . Пока Рада не примет новый закон, этот дэбилизм будет продолжаться .
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21.11.2020 08:22 Відповісти
Хто подавав законопроект - той і замовник (господар) Тупицького. То ж ясно.
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20.11.2020 15:42 Відповісти
зебилы, так тупицкого назначил ваш бубочка. почему эта тварь до сих пор не уволена? или зелеЧмо с ним в одной команде?!
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20.11.2020 15:43 Відповісти
Агент РФ Тупицкий сносит антикоррупционную систему по заказу, цель которого разрыв отношений с Западом, - Шевчук - Цензор.НЕТ 2502
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20.11.2020 15:43 Відповісти
Да какая разница, скажет вам зебил .
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20.11.2020 15:52 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
‼ Армяне признались что в #Карабахе турецкие дроны уничтожили 5 новейших российских ЗРК "Тор". СМИ сообщают, что сейчас в Армении жестко критикуют российское оружие, особенно системы ПВО, называя их бесполезным хламом

P.S . Да , какая разница . 😂😂😂
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20.11.2020 15:55 Відповісти
Так и нету вопросов по его хате в Крыму?
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20.11.2020 16:00 Відповісти
Ізбє.
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20.11.2020 16:04 Відповісти
Коли поставити питання тупицькому по нерухомості в Криму,то можуть з'явитися питання до зеленського по його кримській нерухомості.
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20.11.2020 17:19 Відповісти
а где спецслужбы ? грохнули бы это тело и все .но их нет в стране ))
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20.11.2020 16:05 Відповісти
цель которого разрыв отношений с Западом/ Ну да. 18.09.2020 г.состоялось заседание суда штата Делавер по иску "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США. Зато: Россия с радостью примет нас(!) в новый Варшавский договор. Мы(!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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20.11.2020 16:05 Відповісти
зрим в корень.. Агент РФ Тупицький зносить антикорупційну систему на замовлення, мета якого розрив відносин із Заходом, - Шевчук - Цензор.НЕТ 7829
а то прицепились все к этому малому дурику,вроде он реально при делах..
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20.11.2020 17:30 Відповісти
В США нет Констиционного суда и они живут без него в 1000 раз лучше Украины.
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20.11.2020 16:46 Відповісти
В сша как и в юк вообще другая правовая система. Ее вообще нельзя сравнивать с той же континентально-европейской. Так что чувак, ты пишешь херню
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20.11.2020 17:30 Відповісти
А что сильный "право-вед"?
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20.11.2020 18:20 Відповісти
Дело ригов живет.
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20.11.2020 16:46 Відповісти
За грати цього зрадника на довічне!!! І конфіскацію майна.
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20.11.2020 17:01 Відповісти
Але це тільки слова, ніхто ж нічого не робить.
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20.11.2020 17:32 Відповісти
Только слепой дурак не увидит в действиях КС заказняка и злонамеренных действий. А жулики которым есть что терять, будут всегда прикрывать это.
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20.11.2020 20:07 Відповісти
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, тупіцьких, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.11.2020 22:06 Відповісти
Ой, кто же это полтора года назад (когда ему нужно было неконституционно распустить Раду) снял Шевчука и назначил главой КС рыга тупицкого??? Кстати, это же чмо заказало тупицкому и решение по Сытнику и по е-декларированию, а потом театрально разыгрывало гнев)))
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20.11.2020 23:22 Відповісти
заказ от агентов РФ медведчука, шуфрича и т.д... подстилки кремля Тупицкий, Завгородняя исполнили заказ. В нормальной правовой стране их уже бы арестовали и посадили бы в тюрьму...за Гос. Измену и угроза национальных интересов.
Ну когда когда рулит страной шут Зе, и шапито...то ничего никому не будет! Саботаж верхушки.
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21.11.2020 01:57 Відповісти
 
 