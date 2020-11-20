Агент РФ Тупицький зносить антикорупційну систему на замовлення, мета якого розрив відносин із Заходом, - Шевчук

Ексглава КС Станіслав Шевчук переконаний, що нинішній керівник суду Олександр Тупицький пов'язаний з РФ і виконує замовлення на знищення відносин України із Заходом.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексглава КС Станіслав Шевчук.

"На мій погляд, однозначно, ті, хто замовляв це рішення(про скасування відповідальності за брехню в деклараціях. - Ред.), замовили розрив наших стосунків із Заходом. Це саме є замовлення, а не правосуддя", - зазначає Шевчук.

Він продовжує: "Все стало ясно, коли вони визнали неконституційним указ президента Порошенка про призначення Ситника (директор НАБУ. - Ред.). Треба ж розуміти, що індивідуальний акт про призначення не може бути предметом розгляду в Конституційному Суді".

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Доказом того, що Тупицький діє в інтересах РФ, на думку Шевчука, є той факт, що він гальмував прийняття КС "термінового" рішення у справі щодо конституційності "референдуму" в окупованому Криму.

"Проти мене порушено кримінальну справу слідчого комітету РФ, а Тупицький тим часом купує землю в Криму. Людина, пов'язана з РФ, зацікавлена в кризах і лихах України", - резюмує Шевчук.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.