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В Одесі розгорнуто мобільний госпіталь на базі лікарні, щоб підвести туди централізований кисень, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Одесі розгорнуто мобільний госпіталь на базі лікарні, щоб підвести туди централізований кисень, - ОДА

В Одеській обласній державній адміністрації заявили, що планують розгорнути мобільний госпіталь на базі Центру значущих хвороб. У трьох приміщеннях Центру, які зараз ремонтуються, зможуть розмістити 400 пацієнтів.

Про це на брифінгу повідомила директорка департаменту охорони здоров'я одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва, передає Цензор.НЕТ Із посиланням на Радіо Свобода.

"37 мільйонів гривень виділено на Одеську область на дооснащення мобільного шпиталю з розрахунку на 400 ліжок. Це буде медичне обладнання, самі ліжка, пульсоксиметри, засоби індивідуального захисту, кардіоапарати тощо. Як тільки кошти поступлять, "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб" буде це все закупати. Туди також зайде субвенція на забезпечення централізованого кисню", – заявила Одарій-Захар’єва.

За її словами, мобільний шпиталь буде розгорнутий на базі трьох корпусів центру, як тільки там буде закінчено ремонт.

Зазначається, що можливість розгортання мобільних військових госпіталів також розглядається, але там зможуть утримувати тільки пацієнтів у середньому стані. Наприклад ті, яким немає з ким лікуватися вдома, заявила Одарій-Захар’єва. Зараз в Одеській області є 964 лікарняні ліжка з підключеним киснем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одеській області діятиме "карантин вихідного дня", - ОДА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Молодці, але хіба не потрібно було це зробити на початку пандемії, про всяк випадок? В Усіх великих містах, хоча би? У вас не має пустих приміщень? Та в кожному місті їх валом. Не має ліжок? Та зніміть із армійського НЗ, там солдацьких коєк мають бути сотні тисяч! Звідти ж і білизну візьміть. Єдина проблема це кисень і ШВЛ, але не вирішити їх за півроку? Ну вибачте. але це навіть не недбалість, це диверсія якась проти українців.
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20.11.2020 15:41
+2
главное в новости, подвести а не подведен. что ж вы суки делали 9 месяев, на что расчитивали
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20.11.2020 15:53
+1
Слово красивое, как диджитализация.
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20.11.2020 16:06
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забавное слово "развернут". Звучит одинаково и в настоящем и будущем времени.
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20.11.2020 15:40 Відповісти
Молодці, але хіба не потрібно було це зробити на початку пандемії, про всяк випадок? В Усіх великих містах, хоча би? У вас не має пустих приміщень? Та в кожному місті їх валом. Не має ліжок? Та зніміть із армійського НЗ, там солдацьких коєк мають бути сотні тисяч! Звідти ж і білизну візьміть. Єдина проблема це кисень і ШВЛ, але не вирішити їх за півроку? Ну вибачте. але це навіть не недбалість, це диверсія якась проти українців.
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20.11.2020 15:41 Відповісти
Китайці це зробили за лічені дні. А в нас все в майбутньому часі якось, наче ковід ще тільки збирається до нас завітати, а не бушує вже повним ходом.
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20.11.2020 16:07 Відповісти
И в чем чем же его мобильность? Просто развернули дополнительные койки в корпусах больницы.
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20.11.2020 15:50 Відповісти
Слово красивое, как диджитализация.
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20.11.2020 16:06 Відповісти
главное в новости, подвести а не подведен. что ж вы суки делали 9 месяев, на что расчитивали
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20.11.2020 15:53 Відповісти
И где это?
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20.11.2020 15:54 Відповісти
Все ясно...................................................................КЛОУНЫ

По ее словам, мобильный госпиталь будет развернут на базе трех корпусов центра, как только там будет закончен ремонт. Источник: https://censor.net/ru/n3232327
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20.11.2020 15:56 Відповісти
При ношении масок 1 из 10 Одесса вымрет.
Южный город, беззаботность, пофигизм.
- Абрам Львович, а шо это вы маску нацепили, короновируса боитесь?
- Та не, Сарочка, то я шоб меньше есть.
Причем и туристы заражаются этим, летом толпы
шастали без масок. В Одессе эпидемии типа нет,
Одесса типа не болеет. А раз нет, значит сидят дома,
болеют "гриппом и ангиной", заражают других.
Больницы переполнены.
- Сарочка, а шо такое ковид? Оно у вас есть?
- Абрам Львович, да вам оно зачем, то нам, молодым надо.
- Ой, Сарочка, дайте я вас поцелую!
- Не, не надо, я старая уже! ))
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20.11.2020 16:03 Відповісти
- Слыхали новость, в Одессе таки нашли короновирус!
- Ой я вас умоляю, они этим так хвастаются, будто то была нефть! ))
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20.11.2020 16:12 Відповісти
Коли отримають кошти...
Коли???
І чи отримають???
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20.11.2020 18:36 Відповісти
 
 