В Одесі розгорнуто мобільний госпіталь на базі лікарні, щоб підвести туди централізований кисень, - ОДА

В Одеській обласній державній адміністрації заявили, що планують розгорнути мобільний госпіталь на базі Центру значущих хвороб. У трьох приміщеннях Центру, які зараз ремонтуються, зможуть розмістити 400 пацієнтів.

Про це на брифінгу повідомила директорка департаменту охорони здоров'я одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва, передає Цензор.НЕТ Із посиланням на Радіо Свобода.

"37 мільйонів гривень виділено на Одеську область на дооснащення мобільного шпиталю з розрахунку на 400 ліжок. Це буде медичне обладнання, самі ліжка, пульсоксиметри, засоби індивідуального захисту, кардіоапарати тощо. Як тільки кошти поступлять, "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб" буде це все закупати. Туди також зайде субвенція на забезпечення централізованого кисню", – заявила Одарій-Захар’єва.

За її словами, мобільний шпиталь буде розгорнутий на базі трьох корпусів центру, як тільки там буде закінчено ремонт.

Зазначається, що можливість розгортання мобільних військових госпіталів також розглядається, але там зможуть утримувати тільки пацієнтів у середньому стані. Наприклад ті, яким немає з ким лікуватися вдома, заявила Одарій-Захар’єва. Зараз в Одеській області є 964 лікарняні ліжка з підключеним киснем.

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