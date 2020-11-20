В Одесі розгорнуто мобільний госпіталь на базі лікарні, щоб підвести туди централізований кисень, - ОДА
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В Одеській обласній державній адміністрації заявили, що планують розгорнути мобільний госпіталь на базі Центру значущих хвороб. У трьох приміщеннях Центру, які зараз ремонтуються, зможуть розмістити 400 пацієнтів.
Про це на брифінгу повідомила директорка департаменту охорони здоров'я одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва, передає Цензор.НЕТ Із посиланням на Радіо Свобода.
"37 мільйонів гривень виділено на Одеську область на дооснащення мобільного шпиталю з розрахунку на 400 ліжок. Це буде медичне обладнання, самі ліжка, пульсоксиметри, засоби індивідуального захисту, кардіоапарати тощо. Як тільки кошти поступлять, "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб" буде це все закупати. Туди також зайде субвенція на забезпечення централізованого кисню", – заявила Одарій-Захар’єва.
За її словами, мобільний шпиталь буде розгорнутий на базі трьох корпусів центру, як тільки там буде закінчено ремонт.
Зазначається, що можливість розгортання мобільних військових госпіталів також розглядається, але там зможуть утримувати тільки пацієнтів у середньому стані. Наприклад ті, яким немає з ким лікуватися вдома, заявила Одарій-Захар’єва. Зараз в Одеській області є 964 лікарняні ліжка з підключеним киснем.
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По ее словам, мобильный госпиталь будет развернут на базе трех корпусов центра, как только там будет закончен ремонт. Источник: https://censor.net/ru/n3232327
Южный город, беззаботность, пофигизм.
- Абрам Львович, а шо это вы маску нацепили, короновируса боитесь?
- Та не, Сарочка, то я шоб меньше есть.
Причем и туристы заражаются этим, летом толпы
шастали без масок. В Одессе эпидемии типа нет,
Одесса типа не болеет. А раз нет, значит сидят дома,
болеют "гриппом и ангиной", заражают других.
Больницы переполнены.
- Сарочка, а шо такое ковид? Оно у вас есть?
- Абрам Львович, да вам оно зачем, то нам, молодым надо.
- Ой, Сарочка, дайте я вас поцелую!
- Не, не надо, я старая уже! ))
- Ой я вас умоляю, они этим так хвастаются, будто то была нефть! ))
Коли???
І чи отримають???