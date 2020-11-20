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Донський про хід справ Майдану: За 7 років 21 вирок - це дуже мало. Питання затягування судового розгляду є дуже болючим

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Донський про хід справ Майдану: За 7 років 21 вирок - це дуже мало. Питання затягування судового розгляду є дуже болючим

В Офісі Генпрокурора відзначають тенденцію затягування розгляду судам матеріалів за звинуваченнями в "справах Майдану" і підкреслюють важливість винесення рішень про заочний арешт фігурантів.

"На сьогодні набули законної сили обвинувальні вироки стосовно 21 особи (за обвинуваченням у злочинах, скоєних стосовно учасників Революції гідності – ред.). (...) Ми теж вважаємо, що за 7 років 21 вирок - це дуже мало (...) тобто питання затягування судового розгляду є дуже болючим", - сказав у п'ятницю на пресконференції в Києві керівник департаменту з розслідування "справ Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Донського, з початку цього року у "справах Майдану" постраждалими визнані понад 2 тис. осіб, 37 осіб були притягнуті до кримінальної відповідальності, з яких 26 правоохоронців, троє суддів і вісім цивільних. "Стосовно 27 підозрюваних було обрано запобіжний захід - тримання під вартою заочно", - сказав він.

Він наголосив, що рішення про заочне тримання під вартою дає підстави для міжнародного розшуку обвинуваченого. Йдеться, зокрема, про такі рішення стосовно експрезидента Віктора Януковича, колишніх глав Міноборони та СБУ, правоохоронців різних рівнів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Венедіктова відзвітувала про розслідування справ Майдану: оголосили про підозру 26 правоохоронцям, трьом суддям і восьми цивільним особам. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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власть не будет наказывать сама себя даже за совершенно очевидные преступления
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20.11.2020 16:00 Відповісти
хватит уже про майдан втирать... спустя 6ть лет вас развели как лохов, а вы все еще приговоров ожидаете...
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20.11.2020 16:00 Відповісти
ага, дуже важливо заочно їх заарештувати та заочно розстріляти, ви всі будемо вкрай тим задоволені
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20.11.2020 16:01 Відповісти
Невловимий Олег
Що йде реванш всім відомо, тому відкриття таких справ вже не дивує. Але питання інше - а чому в списку нема Тягнибока?
Донской о ходе дел Майдана: За 7 лет 21 приговор - это очень мало. Вопрос затягивания судебного рассмотрения является очень болезненным - Цензор.НЕТ 6926

П.С. Допускаю, що його теж викликали, а журналісти просто не згадали про нього, бо він вже нікому не цікавий. Але якщо це не так - цікаво
@_dopeless
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20.11.2020 16:11 Відповісти
А когда результатом работы антикоррупционных органов оказывается возвращенные в бюджет 14000 грв. за год , то это что? И с майданом тоже самое, кругом ворье, бездельники и бездари, исключений нет. Вопят про зраду, а как только оказываются при власти, начинают красть.
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20.11.2020 16:39 Відповісти
37-27=10?
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20.11.2020 18:29 Відповісти
 
 