Донський про хід справ Майдану: За 7 років 21 вирок - це дуже мало. Питання затягування судового розгляду є дуже болючим

В Офісі Генпрокурора відзначають тенденцію затягування розгляду судам матеріалів за звинуваченнями в "справах Майдану" і підкреслюють важливість винесення рішень про заочний арешт фігурантів.

"На сьогодні набули законної сили обвинувальні вироки стосовно 21 особи (за обвинуваченням у злочинах, скоєних стосовно учасників Революції гідності – ред.). (...) Ми теж вважаємо, що за 7 років 21 вирок - це дуже мало (...) тобто питання затягування судового розгляду є дуже болючим", - сказав у п'ятницю на пресконференції в Києві керівник департаменту з розслідування "справ Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Донського, з початку цього року у "справах Майдану" постраждалими визнані понад 2 тис. осіб, 37 осіб були притягнуті до кримінальної відповідальності, з яких 26 правоохоронців, троє суддів і вісім цивільних. "Стосовно 27 підозрюваних було обрано запобіжний захід - тримання під вартою заочно", - сказав він.

Він наголосив, що рішення про заочне тримання під вартою дає підстави для міжнародного розшуку обвинуваченого. Йдеться, зокрема, про такі рішення стосовно експрезидента Віктора Януковича, колишніх глав Міноборони та СБУ, правоохоронців різних рівнів.

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