Євроінтеграція та співпраця з Україною будуть серед пріоритетів новообраної президентки Санду, - заступник голови парламенту Молдови Попшой

Команда новообраної президентки Санду налаштована на співпрацю з Україною, Грузією та іншими учасниками програми Східного партнерства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови парламенту Республіки Молдова Міхай Попшай під час дискусії Київського безпекового форуму.

"В плані зовнішньої політики європейська інтеграція є основою нашої виборчої програми. Це частина нашої політичної ДНК. Тому ми націлені на співпрацю з нашими партнерами - Україною, Грузією та іншими учасниками програми Східного партнерства, а також на двосторонніх засадах, щоб переймати передовий досвід в плані гармонізації законодавства, а також досягати синергії і разом відстоювати спільні інтереси щодо вступу в ЄС", - сказав він.

Попшой також зазначив, що незважаючи на перемогу на виборах Маї Санду, політична ситуація в Молдові залишається складною.

"Ситуація непроста. Ми, можливо, виграли бій, але попереду ще війна", - сказав він.

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Заступник Голови молдовського парламенту зазначив, що повноваження президента цієї країни дуже обмежені і новий лідер потребуватиме підтримки парламенту і уряду.

"Маї Санду потрібна більшість, яка поділяє орієнтацію на порядок денний її виборчої програми. А для цього дійсно потрібні дочасні парламентські вибори, оскільки цей парламент повністю дискредитований", - наголосив Попшой.

Він також додав, що команда Маї Санду ніколи не йшла на компроміс щодо власних принципів.