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КС (1154) Вовк Павло (254) Шевчук Станіслав (51)

Плівки Вовка доводять, що моє звільнення було "переворотом" з метою захоплення КС, - Шевчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Плівки Вовка доводять, що моє звільнення було

Скандальні записи НАБУ з Окружного адмінсуду Києва доводять факт перевороту в Конституційному Суді з метою встановлення контролю над ним.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексголова КС Станіслав Шевчук.

Він нагадує, що на плівках НАБУ пан Вовк обговорює 19 травня зі своїми колегами те, що Конституційний Суд вже належить їм.

"Загалом ця справа має подвійне значення, з одного боку її розслідує ДБР під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, це підслідність ДБР, з іншого - є епізод з КСУ на плівках ОАСК, це підслідність НАБУ, тому що є відомий епізод на цих плівках, які вже потрапили в ЗМІ, де голова ОАСК 19 травня зухвало констатує що "Конституційний Суд вже належить нам", - говорить Шевчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР розслідує два провадження щодо рішення КС: попросив долучити до матеріалів "плівки Вовка", - нардеп "Голосу" Юрчишин

При цьому ексголова переконаний, що його звільнення було частиною плану із захоплення КС.

"Зараз після початку слідства та отримання записів, я ще раз переконався, що це дійсно був переворот, який був замаскований під нібито дисциплінарну процедуру, замовник якого був не в суді. Тупицький зі своїм угрупованням був лише виконавцем", - додає Шевчук.

Повний текст інтерв'ю зі Станіславом Шевчуком читайте за посиланням.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Деяким суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не змогли вручити повістки, тому що судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".
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Топ коментарі
+9
Ну и что?
Волчий суд - придворный зеленый суд.
У него индульгенция от самого преЗедента.
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20.11.2020 16:08
+8
У нас нет нормальных судей. Наши судья деляться на тех кого удолось подловить и нет. И на тех кто окончательно обнаглел и еще пытаеться скрывать свои машины, квартиры и дачи...
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20.11.2020 16:12
+2
Почему-то с приходом к власти квартального клоуна, в Украине все пошло верх дном: экономика, международные отношения, обмен пленными, коррупция приобрела колосальных масштабов, начался развал армии и перестали разрабатывать новые вооружения, все папередники припёрлись в Украину, а многие стали чиновниками, теперь добавился конституционный переворот... Совпадение? Я не думаю. Это похоже на кацапский план по уничтожению Украины изнутри.
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20.11.2020 16:24
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Ну и что?
Волчий суд - придворный зеленый суд.
У него индульгенция от самого преЗедента.
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20.11.2020 16:08 Відповісти
У нас нет нормальных судей. Наши судья деляться на тех кого удолось подловить и нет. И на тех кто окончательно обнаглел и еще пытаеться скрывать свои машины, квартиры и дачи...
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20.11.2020 16:12 Відповісти
Хто в темі, що за кіпіш на Південному мості? Автівка з дирками вогнепала...
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20.11.2020 16:21 Відповісти
Почему-то с приходом к власти квартального клоуна, в Украине все пошло верх дном: экономика, международные отношения, обмен пленными, коррупция приобрела колосальных масштабов, начался развал армии и перестали разрабатывать новые вооружения, все папередники припёрлись в Украину, а многие стали чиновниками, теперь добавился конституционный переворот... Совпадение? Я не думаю. Это похоже на кацапский план по уничтожению Украины изнутри.
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20.11.2020 16:24 Відповісти
ну то, что натворил КС, Зеленскому как раз категорически не выгодно
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20.11.2020 16:26 Відповісти
Отето ви прозрєлі. )))
Але краще пізно ніж ніколи
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21.11.2020 10:55 Відповісти
и кто же заказчик? Пленки Вовка доказывают, что мое увольнение было "переворотом" с целью захвата КС, - Шевчук - Цензор.НЕТ 2379
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20.11.2020 16:25 Відповісти
Тупицкий и Коломойский /Вовк обсуждал в кабинете назначение Тупицкого главой КС с Портновым и Богданом / Баканов в разговоре с Трубой называет Богдана "смотрящим" за судами/ Коломойский выдвинул ультиматум - или Богдан назначается главой АП, либо он отказывает в поддержке "Слуге народа" на выборах президента / По словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются
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20.11.2020 16:28 Відповісти
Тут всю страну захватили.
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20.11.2020 16:31 Відповісти
а на виниле писать? над таким вариантом не думали?Плівки Вовка доводять, що моє звільнення було "переворотом" з метою захоплення КС, - Шевчук - Цензор.НЕТ 9273
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20.11.2020 16:43 Відповісти
ПЕСы, ОПЗЖ, Батькивщина объединились в противодействии Зеленскому по выходу из кризиса КСУ. Порошенко уже отменял закон о незаконном збагаченни
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20.11.2020 21:13 Відповісти
разгон КСУ - це не вихід, а узурпація влади кремлєсосами
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21.11.2020 10:56 Відповісти
 
 