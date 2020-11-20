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Янукович (10406) Офіс Генпрокурора (2347)

У Януковича залишається ще один заочний арешт, вирок, який набув чинності, і рішення суду про його затримання, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Януковича залишається ще один заочний арешт, вирок, який набув чинності, і рішення суду про його затримання, - Офіс Генпрокурора

В офісі Генерального прокурора пояснюють, що стосовно експрезидента Віктора Януковича діє друге рішення про заочний арешт, також суд виніс постанову про його затримання для обрання запобіжного заходу.

Як розповів у п'ятницю на пресконференції в Києві заступник керівника департаменту у "справах Майдану" Офісу Генпрокурора Денис Іванов, Київський апеляційний суд досі не видав повний текст рішення про скасування заочного арешту для Януковича, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Те, що сьогодні було озвучено під час оголошення повного тексту, і те, що було розміщено в інтернеті, на мою думку, не зовсім відповідає чинному кримінальному законодавству... це моя суб'єктивна думка як прокурора, який підтримує процесуальне керівництво в цьому провадженні", - сказав він.

Іванов зазначив, що апеляційний суд стверджує, що наявності міжнародного розшуку Януковича прокурор і слідчий не довели, у зв'язку з чим справу скеровано на новий розгляд.

"Якби справді було встановлено такі обставини, то була б пряма відмова в задоволенні клопотання слідчого і прокурора", - сказав заступник начальника департаменту.

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При цьому він наголосив, що суд визнав обґрунтованість обвинувачення Януковича щодо організації силового розгону мітингувальників.

"На сьогодні це рішення (щодо скасування рішення про заочний арешт і скерування справи на повторний розгляд - ред.) має негативні наслідки для слідства лише в тому, що слідчому і прокурору необхідно заново проходити процес доведення обставин у суді першої інстанції", - пояснив представник офісу генпрокурора.

Іванов наголосив, що прокуратура підтримуватиме своє клопотання про заочний арешт у суді першої інстанції.

"Це рішення (Київського апеляційного суду - ред.) не означає, що у Януковича є можливість повернутися і щодо нього не буде застосовано заходів кримінально-правового характеру. Ви всі знаєте, що у справі щодо державної зради вирок набув чинності, його засуджено до 13 років позбавлення волі. В іншому кримінальному провадженні... щодо захоплення державної влади стосовно Януковича обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І щодо цього рішення захист наразі здійснює певні апеляційні процедури. Вчора засідання було відкладено, наступне призначено на 28 грудня цього року", - акцентував увагу заступник начальника департаменту.

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За його словами, після винесення рішення про скасування заочного арешту прокуратура звернулася до суду для надання дозволу на затримання Януковича. "Слідчий суддя Печерського суду дала дозвіл у разі появи підозрюваного Януковича затримати його і доставити до суду для вирішення питання про застосування запобіжного заходу", - додав Іванов.

Автор: Анастасія Потіха
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Гы гы...это они информируют о том что еще хотят отменить...
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20.11.2020 16:14 Відповісти
ага) фронт работ так сказать.
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20.11.2020 16:22 Відповісти
С этой властью и этот "крест" уже ненадолго. Быстро же зеленые в сине-белых перекрасились. Только куда потом "буденовки" прятать будете?
У Януковича остается еще один заочный арест, вступивший в силу приговор и решение суда о его задержании, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2662
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20.11.2020 16:20 Відповісти
У Януковича остается еще один заочный арест, вступивший в силу приговор и решение суда о его задержании, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2402
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20.11.2020 16:21 Відповісти
Пізно всра&ися....
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20.11.2020 17:06 Відповісти
Я так розумію, що у вас .лядей тепер стоїть задача швиденько цей вирок для овоча відмінити.
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20.11.2020 17:50 Відповісти
Януковичу від цього не холодно і не жарко, він громадянин рашки, а там як на Дону "видачі нєт".
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20.11.2020 17:56 Відповісти
заочно арестуют, заочно посадят и заочно по УДО выпустят
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20.11.2020 19:51 Відповісти
 
 