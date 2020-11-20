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BioNTech і Pfizer подають запит на реєстрацію вакцини проти COVID-19 по всьому світу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

BioNTech і Pfizer подають запит на реєстрацію вакцини проти COVID-19 по всьому світу

Американська компанія BioNTech і німецька Pfizer вже сьогодні подадуть заявку на дозвіл на екстрене використання своєї вакцини проти COVID-19 в США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляється в пресрелізі Pfizer.

Як зазначається, компанії подадуть запит в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) на реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу.

За словами генерального директора і співзасновника BioNTech Угура Шахіна, подача заявки в США є важливим кроком "на шляху до того, щоб якомога швидше зробити нашу вакцину доступною для населення всього світу".

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Як зазначається, BioNTech і Pfizer почали процедуру подачі заявок до регуляторних органів по всьому світу, в тому числі в ЄС і Великої Британії. Виробники подали заявку і в інші країни, включаючи Австралію, Канаду, Європу, Японію і Британію.

За поточними прогнозами, компанії розраховують провести до 50 млн доз вакцини у 2020 році і до 1,3 млрд доз до кінця 2021 року.

Також у компаніях заявили, що готові поширити вакцину протягом декількох годин після підтвердження реєстрації.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
BioNTech и Pfizer подают запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 по всему миру - Цензор.НЕТ 3178
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20.11.2020 16:48
+8
1,3 млрд. умножаем на 40 долларов равно 52 миллиарда за год. Наркокартели кусают локти.
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20.11.2020 16:36
+8
Че ж ти саша сам не сделал такую вакцину? Озолотился бы)
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20.11.2020 16:41
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1,3 млрд. умножаем на 40 долларов равно 52 миллиарда за год. Наркокартели кусают локти.
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20.11.2020 16:36 Відповісти
BioNTech и Pfizer подают запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 по всему миру - Цензор.НЕТ 1373
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20.11.2020 16:39 Відповісти
Че ж ти саша сам не сделал такую вакцину? Озолотился бы)
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20.11.2020 16:41 Відповісти
та там ваще просто все,

береш аденовирус обезьяны, вживляешь в него части рнк короновируса и пакуеш по колбочкам BioNTech и Pfizer подают запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 по всему миру - Цензор.НЕТ 4783
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20.11.2020 16:44 Відповісти
ну вот. И 42 миллиарда в кармане.
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20.11.2020 16:46 Відповісти
а еще нужна армия лоеров чтобы отбиться от исков если кто-то таки скопытиться и банда титушек с дубинами чтобы очкариков гасить если попробуют свои разработки сами продавать BioNTech и Pfizer подают запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 по всему миру - Цензор.НЕТ 5577
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20.11.2020 16:53 Відповісти
Тож так думаю.
Поєтому вакцинироваться надо скрепно-православной росейской вакциной.
Как путен!
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20.11.2020 16:49 Відповісти
Это же обычная мистификация фармацевтических мафий. От вируса гриппа никакой вакцины не существует. Какой-то процент избежит болезни, и не факт что из-за вакцины, и уж точно не 95%. Лохотрон.
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20.11.2020 16:48 Відповісти
Ой, дурак...
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20.11.2020 18:36 Відповісти
ну шо ты мелешь, урач?
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20.11.2020 21:01 Відповісти
Так и зарабатывают прогрессивные компании.
А остальным прийдется барыжить или выпускать фуфоломицын.
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20.11.2020 16:46 Відповісти
Вообще-то надо вычесть расходы на разработку, производство, регистрацию, логистику и т.д. Вы об этом забыли?
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20.11.2020 17:03 Відповісти
Точнее всех считают мильярды нищие хрущёбники...
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20.11.2020 18:15 Відповісти
здесь на 100 процентов верно BioNTech і Pfizer подають запит на реєстрацію вакцини проти COVID-19 по всьому світу - Цензор.НЕТ 9617 - но...., и всеобщая типа вакцинация , тоже хорошая афера...- если проанализировать реальную смертность - в % , от количества переболевших !!!! втихую на ногах и в легкой форме ( а 90 % из них не делали тесты....) и которые не попали в статистику ....- то 0, 3 % смертности ( в Украине) - это минимальная допустимая при новом- еще молодом и агрессивном штамме короновируса...- кто то хорошо озолотится, если за этой волной- сама вакцинация, не есть прикрытие инного...
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20.11.2020 21:35 Відповісти
ровно наоборот, немецкая компания BioNTech и американская Pfizer BioNTech и Pfizer подают запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 по всему миру - Цензор.НЕТ 1614 BioNTech и Pfizer подают запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 по всему миру - Цензор.НЕТ 3565
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20.11.2020 16:37 Відповісти
Кацапчик тебя слишком много - неэффективная коммуникация
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20.11.2020 16:47 Відповісти
пропан, чей Крым? а кто фюрер русни?
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20.11.2020 16:54 Відповісти
Этого кадра надо поддержать! ...от нахиба совпедовским долгогрёбам вакцинироваться фирменной вакциной? -- токо человеческий генофонд портить -- и так, слишком медленно вымирают...
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20.11.2020 17:31 Відповісти
BioNTech и Pfizer подают запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 по всему миру - Цензор.НЕТ 3178
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20.11.2020 16:48 Відповісти
Запасаюсь попкорном и жду "приключения вакцины в России".
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20.11.2020 16:51 Відповісти
Судя по первым отзывам реальных ученых, а не истеричек от власти, вакцина хороша прежде всего для пенсионеров, но молодым лучше десять раз подумать. Вкратце: использовалась революционная методика при создании вакцины, именно поэтому она может иметь отдаленные онко и генетические последствия. Но я за то, чтобы все желающие вакцинировались, как можно скорей любой вакциной хоть даже Спутник V (такие идиоты в Украине тоже есть), бо паника опасней любых последствий вакцинации. Я точно вакцинироваться не буду и родным до 60 не посоветую.
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20.11.2020 16:54 Відповісти
да у нас ее и не будет. флаконы наштампуют перемаркируют и будут бабло пилить
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20.11.2020 17:08 Відповісти
Молодец! ...твоя генетика не лечится -- ни в прошлом, ни в будущем...*)
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20.11.2020 17:36 Відповісти
Як Ленін - Сьогодні рано, а завтра буде пізно. Продати потрібно вчасно і мати свій великий гешефт. Тому і побачимо хто вже має вакцину на продаж , і хто її тільки розробляє, це дасть відповіть на багато питань щодо походження вірусу.
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20.11.2020 17:20 Відповісти
Ты можешь что-то купить приличного? И с чего ты взял, что тебе бесплатно что-то приличное предложат? -- в лучшем случае плацебо,на основе хлорированной воды из крана..
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20.11.2020 18:05 Відповісти
не знала, что Европа это страна...
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20.11.2020 17:26 Відповісти
Та пачти...Садись в электричку - и кати хоть до Швеции. Правда, нужно несколько лектричек поменять.
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20.11.2020 21:02 Відповісти
"Американская компания BioNTech и немецкая Pfizer..."
Как после этого верить "цензору", когда и здесь искажаются факты?
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21.11.2020 14:28 Відповісти
 
 