BioNTech і Pfizer подають запит на реєстрацію вакцини проти COVID-19 по всьому світу

Американська компанія BioNTech і німецька Pfizer вже сьогодні подадуть заявку на дозвіл на екстрене використання своєї вакцини проти COVID-19 в США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляється в пресрелізі Pfizer.

Як зазначається, компанії подадуть запит в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) на реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу.

За словами генерального директора і співзасновника BioNTech Угура Шахіна, подача заявки в США є важливим кроком "на шляху до того, щоб якомога швидше зробити нашу вакцину доступною для населення всього світу".

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Як зазначається, BioNTech і Pfizer почали процедуру подачі заявок до регуляторних органів по всьому світу, в тому числі в ЄС і Великої Британії. Виробники подали заявку і в інші країни, включаючи Австралію, Канаду, Європу, Японію і Британію.

За поточними прогнозами, компанії розраховують провести до 50 млн доз вакцини у 2020 році і до 1,3 млрд доз до кінця 2021 року.

Також у компаніях заявили, що готові поширити вакцину протягом декількох годин після підтвердження реєстрації.