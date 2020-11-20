Російського продюсера Фадєєва внесено до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, - Мінкультури

Міністерство культури й інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло російського продюсера Максима Фадєєва до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"11 листопада 2020 року в Міністерство культури й інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про включення в перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Максима Фадєєва. Відповідним наказом Мінкультури від 19 листопада №2319 російського музиканта було включено в перелік", - сказано в повідомленні.

Композитор і музичний продюсер Максим Фадєєв відвідував окупований Крим. Зокрема, в червні 2017 року з'явився записаний на окупованому півострові кліп за участю Фадєєва й артистки Наргіз Закірової.

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