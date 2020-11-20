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Міністерство культури (560) нацбезпека (150) Росія (47196) СБУ (10025) продюсер (4)

Російського продюсера Фадєєва внесено до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, - Мінкультури

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Російського продюсера Фадєєва внесено до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, - Мінкультури

Міністерство культури й інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло російського продюсера Максима Фадєєва до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"11 листопада 2020 року в Міністерство культури й інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про включення в перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Максима Фадєєва. Відповідним наказом Мінкультури від 19 листопада №2319 російського музиканта було включено в перелік", - сказано в повідомленні.

Композитор і музичний продюсер Максим Фадєєв відвідував окупований Крим. Зокрема, в червні 2017 року з'явився записаний на окупованому півострові кліп за участю Фадєєва й артистки Наргіз Закірової.

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У нас свій продюсер, який загрожує нацбезпеці - це Дєрьмак. Якщо я не помиляюсь, він же колишній продюсер, а став віце-президентом на наше горе.
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20.11.2020 17:16 Відповісти
Что, уже всех крымских перебежчиков прокуроров, судей, КГБ-шников, ментов, военных... обилетили?!
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20.11.2020 16:50 Відповісти
В Черкасах, щоб просунути Євпака об'єдналися з "Голосом" навіть не "примиренні" вороги (піпл хаває) - "Слугонародники" та "Євросолідарники" плюс "Самонеміч". Явно, що вкинуте бабло потім мріють відіграти з місцевого бюджету. Це все, що потрібно знати про, т.зв. "політичну конкуренцію" між партіями. "Бабло перемагає зло!" (с)
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20.11.2020 16:51 Відповісти
Российский продюсер Фадеев внесен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 3423
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20.11.2020 17:01 Відповісти
Этот жирный Боров их Чехии круче Аллы Пугачевой и Макса Галкина... Російського продюсера Фадєєва внесено до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 3321 Російського продюсера Фадєєва внесено до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 3321
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20.11.2020 17:06 Відповісти
Музику писав класну.
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20.11.2020 17:18 Відповісти
Сволочі теж бувають талановиті, але довго не живуть.
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20.11.2020 17:28 Відповісти
Когда зеленского внесут в этот список?
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20.11.2020 17:29 Відповісти
Animals
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21.11.2020 09:27 Відповісти
 
 