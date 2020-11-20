Місцеві вибори: в неділю обиратимуть мерів 11 міст і депутатів 47 порад, - ЦВК

У неділю, 22 листопада, повторне голосування відбудеться на виборах голів 11 міст і депутатів 47 місцевих рад.

Участь у голосуванні можуть взяти більше 2,7 млн ​​виборців, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

"22 листопада відбудеться повторне голосування на місцевих виборах, що відбулися 25 жовтня 2020 року. Зокрема, в 11 територіальних громадах в 9 регіонах – щодо виборів міського голови", - розповіли в ЦВК.

За інформацією Центрвиборчкому, так званий другий тур виборів відбудеться в:

– Дніпрі (Дніпропетровська область) – кандидати на посаду – Загід Краснов (висунутий місцевою організацією політичної партії "За майбутнє") та Борис Філатов (висунутий місцевою організацією політичної партії "Пропозиція");

– Нікополі (Дніпропетровська область) – Руслан Олійник ("Слуга народу") та Олександр Саюк ("За майбутнє");

– Славʼянську (Донецька область) – Вадим Лях ("Опозиційний блок") та Павло Придворов ("Опозиційна платформа – За життя");

– Ужгороді (Закарпатська область) – Богдан Андріїв (висунутий шляхом самовисування) та Віктор Щадей ("Слуга народу");

– Бердянську (Запорізька область) – Валерій Баранов ("За майбутнє") та Олександр Свідло ("Опозиційна платформа – За життя");

– Дрогобичі (Львівська область) – Андрій Веселий (самовисування) та Тарас Кучма (самовисування);

– Львові – Андрій Садовий ("Самопоміч") та Олег Синютка ("Європейська Солідарність");

– Миколаєві – Олександр Сенкевич ("Пропозиція") та Владислав Чайка ("Опозиційна платформа – За життя");

– Полтаві – Сергій Іващенко ("Слуга народу") та Олександр Мамай ("За майбутнє");

– Рівному – Олександр Третяк ("Європейська Солідарність") та Віктор Шаркизян ("Рівне разом");

– Черкасах – Анатолій Бондаренко ("За майбутнє") та Віктор Євпак ("Голос").

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За даними ЦВК, в повторному голосуванні з виборів міського голови, які відбудуться на 1649 виборчих дільницях, загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 2 млн 754,1 тис. виборців.

Крім того, в ЦВК поінформували, що 22 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 15 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів 47 місцевих рад: 3 депутатів – до 2 міських рад, 20 депутатів – до 13 селищних рад, 43 депутатів – до 32 сільських рад.

Планується, що повторне голосування буде проходити на 86 виборчих дільницях. У ньому взагалі зможуть взяти участь орієнтовно понад 42,9 тис. виборців.

Як зазначили в ЦВК, результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міського голови повинні бути встановлені територіальними виборчими комісіями не пізніш як на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада 2020 включно.

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У той же час в ЦВК зазначили, що під час повторного голосування на місцевих виборах у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією і оголошеним Кабінетом Міністрів карантином вихідного дня члени дільничних виборчих комісій будуть контролювати дотримання виборцями та іншими учасниками виборчого процесу правил безпеки.

На дільницях повинні бути організовані відповідні протиепідемічні заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби. Зокрема, при вході на виборчі дільниці має здійснюватися температурний скринінг, а для виборців з ознаками захворювання необхідно передбачити окремі кабіни для таємного голосування. З метою дотримання безпечної дистанції на вході та в приміщеннях, де відбуватиметься голосування, повинна бути нанесена відповідна розмітка. Всі дільниці мають бути забезпечені необхідною кількістю дезінфікуючих засобів.