Робоча група ВР щодо подолання конституційної кризи сьогодні заслухала представників НАЗК, ДБР, НАБУ і Верховного Суду, - нардеп "Голосу" Юрчишин

На засіданні робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи Конституційного Суду відбулося експертне обговорення за участю представників правоохоронних органів.

Про це журналістам розповів член робочої групи, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин за результатами засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні відбулося суто експертне обговорення. У засіданні брали участь представники НАЗК, Нацполіції, ДБР, НАБУ, Офісу генпрокурора та Верховного Суду", - зазначив Юрчишин.

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Депутат додав, що наразі триває робочий процес, тому на засіданні обговорили окремі деталі й визначилися з тим, що їх будуть опрацьовувати на наступному засіданні — у понеділок о 14:00.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.