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Новини Політика України Конституційна криза
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ВР (11730) КС (1154) Юрчишин (122)

Робоча група ВР щодо подолання конституційної кризи сьогодні заслухала представників НАЗК, ДБР, НАБУ і Верховного Суду, - нардеп "Голосу" Юрчишин

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Робоча група ВР щодо подолання конституційної кризи сьогодні заслухала представників НАЗК, ДБР, НАБУ і Верховного Суду, - нардеп

На засіданні робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи Конституційного Суду відбулося експертне обговорення за участю представників правоохоронних органів.

Про це журналістам розповів член робочої групи, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин за результатами засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні відбулося суто експертне обговорення. У засіданні брали участь представники НАЗК, Нацполіції, ДБР, НАБУ, Офісу генпрокурора та Верховного Суду", - зазначив Юрчишин.

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Депутат додав, що наразі триває робочий процес, тому на засіданні обговорили окремі деталі й визначилися з тим, що їх будуть опрацьовувати на наступному засіданні — у понеділок о 14:00.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
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В "сугубо экспертом обсуждении" по вопросам конституционного права со стороны ВР примут участие:
- тамада
- свадебный фотограф
- продавец ламината
- мелкий фермер
- насильник
- извращенец
- сепар
- прочие слуги народа
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20.11.2020 16:49 Відповісти
Да ваши гавнотерки уже всех достали.
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20.11.2020 16:50 Відповісти
В США и Канаде нет Конституционного суда. Там есть Верховный суд. Всё!
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20.11.2020 16:56 Відповісти
Яка,нах,ГРУПА ?????
Такі ситуації при ВСИХ президентах виправлялись банальним прийняттям виправленого,згідно конституції, закона ! Чому зеленими слугами блокується законопроект Разумкова ? Кому це вигідно ?
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20.11.2020 17:28 Відповісти
Безпородні дворняги, котрих збирали по сміттярках, когось заслухали?
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20.11.2020 17:29 Відповісти
Нет желания прецедента. А нужно всего то задать вопрос-" откуда средства Дуся" и сколько Дуся заплатили в бюджет?? Это вопрос доброчестия,главный для судей. Взять НЕ рассмотренные ДО сих пор вопросы РАНЕЕ поступившие в суд и этот,по которому быстро вынесено решение. Рассмотреть этот вопрос на СНБО( высшем органе с полномочиями ВЫШЕ всех судов при решениях ГОСУДАРСТВЕННОГО значения( речь идёт о предательстве интересов государства) И причастных к этому решению,всех "подводноприводных". Назначьте грузинов( Углаву например).Уголовники судьями быть не могут. А дальше решения уголовников не законны. Сцыкотно спросить -средства откуда( должна спросить НАЛОГОВАЯ,налоги заплачены?НЕТ,отвечайте) . Правда прецедент плохой, триста тысяч ( чинуши)напрягутся,сильно.
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21.11.2020 09:05 Відповісти
 
 