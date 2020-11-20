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"Дороги, які ми вибираємо": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять другий тур місцевих виборів, COVID і "Велике будівництво"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 20 листопада, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", обговорять результати виборів: хто насправді отримав владу в містах; другий тур місцевих виборів: чому люди не прийшли голосувати і чи вдасться переможцям управляти містами без народної підтримки; COVID і "Велике будівництво": хто краде

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості студії: КИРИЛО ТИМОШЕНКО, заступник керівника Офісу Президента;

ОЛЕКСАНДР КОРНІЄНКО, голова партії "СЛУГА НАРОДУ";

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО, лідер партії ВО "Батьківщина";

АРТУР ГЕРАСИМОВ, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";

ЮРІЙ БОЙКО, співголова фракції партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ";

КІРА РУДИК, голова партії "ГОЛОС";

БОРИС ФІЛАТОВ, міський голова Дніпра, співзасновник партії "Пропозиція", кандидат на посаду міського голови Дніпра;

АНДРІЙ САДОВИЙ, міський голова Львова, кандидат на посаду міського голови Львова, "Самопоміч";

ОЛЕГ СИНЮТКА, кандидат на посаду міського голови Львова, "Європейська Солідарність";

ВІКТОР ЄВПАК, кандидат на посаду міського голови Черкас, "ГОЛОС";

ОЛЕКСАНДР КУБРАКОВ, голова Укравтодору;

ОЛЕКСАНДР ТРУХІН, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ", заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету;

ІГОР УМАНСЬКИЙ, радник голови Офісу Президента України (березень - листопад 2020);

ВОЛОДИМИР ОМЕЛЯН, міністр інфраструктури України (2016-2019);

АНДРІЙ ІЛЛАРІОНОВ, старший науковий співробітник Інституту Катона.

Автор: Анастасія Потіха
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"Дороги, которые мы выбираем": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят второй тур местных выборов, COVID и "Большую стройку" - Цензор.НЕТ 3919
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20.11.2020 16:59 Відповісти
"Дороги, которые мы выбираем": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят второй тур местных выборов, COVID и "Большую стройку" - Цензор.НЕТ 1425
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20.11.2020 17:00 Відповісти
Прикольные боевики были.Особенно про Изауру
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20.11.2020 17:25 Відповісти
Шустер,Познер,Гитлер,Путлер..хде вы такие хвамылии шукаите... "Дороги, які ми вибираємо": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять другий тур місцевих виборів, COVID і "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 4808 хвашЫсты блин..."Дороги, які ми вибираємо": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять другий тур місцевих виборів, COVID і "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 2007Пиночеты
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20.11.2020 17:13 Відповісти
"Дороги, які ми вибираємо": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять другий тур місцевих виборів, COVID і "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 6293 "Дороги, які ми вибираємо": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять другий тур місцевих виборів, COVID і "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 95 украинский доктор лечит даже короновирус головного мозгга
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20.11.2020 17:26 Відповісти
"Дороги, які ми вибираємо": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять другий тур місцевих виборів, COVID і "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 8418
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20.11.2020 17:28 Відповісти
У ахметова,******,надо отобрать название канала.
Паскудище рыжее
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20.11.2020 17:29 Відповісти
Ну и шо можно услышать нового от приглашенных. Все что они будут говорить всем давным давно известно. Как говорят - Поздно старую обезьяну учить новым фокусам.
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20.11.2020 17:42 Відповісти
 
 