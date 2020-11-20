"Дороги, які ми вибираємо": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять другий тур місцевих виборів, COVID і "Велике будівництво"

Сьогодні, 20 листопада, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", обговорять результати виборів: хто насправді отримав владу в містах; другий тур місцевих виборів: чому люди не прийшли голосувати і чи вдасться переможцям управляти містами без народної підтримки; COVID і "Велике будівництво": хто краде

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості студії: КИРИЛО ТИМОШЕНКО, заступник керівника Офісу Президента;

ОЛЕКСАНДР КОРНІЄНКО, голова партії "СЛУГА НАРОДУ";

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО, лідер партії ВО "Батьківщина";

АРТУР ГЕРАСИМОВ, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";

ЮРІЙ БОЙКО, співголова фракції партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ";

КІРА РУДИК, голова партії "ГОЛОС";

БОРИС ФІЛАТОВ, міський голова Дніпра, співзасновник партії "Пропозиція", кандидат на посаду міського голови Дніпра;

АНДРІЙ САДОВИЙ, міський голова Львова, кандидат на посаду міського голови Львова, "Самопоміч";

ОЛЕГ СИНЮТКА, кандидат на посаду міського голови Львова, "Європейська Солідарність";

ВІКТОР ЄВПАК, кандидат на посаду міського голови Черкас, "ГОЛОС";

ОЛЕКСАНДР КУБРАКОВ, голова Укравтодору;

ОЛЕКСАНДР ТРУХІН, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ", заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету;

ІГОР УМАНСЬКИЙ, радник голови Офісу Президента України (березень - листопад 2020);

ВОЛОДИМИР ОМЕЛЯН, міністр інфраструктури України (2016-2019);

АНДРІЙ ІЛЛАРІОНОВ, старший науковий співробітник Інституту Катона.