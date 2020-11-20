Пособника найманців РФ, що брав участь у мінування мостів і доріг під час окупації, судитимуть на Луганщині, - прокуратура

До суду направлено обвинувальний акт проти громадянина України за фактом участі в діяльності не передбачених законом збройних формуваннях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганщини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку липня 2014 житель міста Сєвєродонецьк вступив у так звану "Армію Південного Сходу". У складі незаконного збройного формування окупаційної адміністрації Російської Федерації він був мінером диверсійно-підривної групи. Підозрюваний здійснював опір силам і засобам АТО на території окупованого міста Лисичанськ. Виконуючи вказівки керівництва угруповання, він брав участь у мінуваннях мостів і доріг в області, які мали стратегічне значення, здійснював чергування на замінованих об'єктах, підтримував у справному стані та обслуговував встановлені вибухові пристрої.

Діяльність диверсійно-підривної групи припинена в липні 2014 року після звільнення населених пунктів Луганської області від незаконних збройних формувань РФ.

В рамках досудового розслідування підозрюваний повністю визнав свою провину, активно сприяв розкриттю злочину і викриттю інших співучасників.

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