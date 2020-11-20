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Пособника найманців РФ, що брав участь у мінування мостів і доріг під час окупації, судитимуть на Луганщині, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Пособника найманців РФ, що брав участь у мінування мостів і доріг під час окупації, судитимуть на Луганщині, - прокуратура

До суду направлено обвинувальний акт проти громадянина України за фактом участі в діяльності не передбачених законом збройних формуваннях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганщини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку липня 2014 житель міста Сєвєродонецьк вступив у так звану "Армію Південного Сходу". У складі незаконного збройного формування окупаційної адміністрації Російської Федерації він був мінером диверсійно-підривної групи. Підозрюваний здійснював опір силам і засобам АТО на території окупованого міста Лисичанськ. Виконуючи вказівки керівництва угруповання, він брав участь у мінуваннях мостів і доріг в області, які мали стратегічне значення, здійснював чергування на замінованих об'єктах, підтримував у справному стані та обслуговував встановлені вибухові пристрої.

Діяльність диверсійно-підривної групи припинена в липні 2014 року після звільнення населених пунктів Луганської області від незаконних збройних формувань РФ.

В рамках досудового розслідування підозрюваний повністю визнав свою провину, активно сприяв розкриттю злочину і викриттю інших співучасників.

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Пособника наемников РФ, участвовавшего в минировании мостов и дорог во время оккупации, будут судить на Луганщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3081 Он, наверное, один воевал. Как Рэмбо. Остальные, кого за 6 лет нахватали, все водовозами были. Условным отделались.
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20.11.2020 17:09 Відповісти
Так етому тоже не больше дадут, Скажет что мосты не взрывал а охранял их, а лугандонские судьи поверят. Он же не даунбаситов притеснял. Не в первый раз и к сожалению не последний. Пристарелый придурок Кравчук уже заявил, что решать кого судить а кого отпустить будут решать местные судьи, которых выберут тамженашилюди.
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20.11.2020 18:40 Відповісти
Ноги в бетон и затопить под мостом-в назидание другим. Пособника наемников РФ, участвовавшего в минировании мостов и дорог во время оккупации, будут судить на Луганщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9761
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20.11.2020 17:17 Відповісти
Скоморохи наградят. Генпрокурор похвалит.
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20.11.2020 17:31 Відповісти
Судить будут те на кого етот террорист и работал? Ему хоть условный срок дадут или сразу в депутаты выдвинут?
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20.11.2020 18:37 Відповісти
Может сразу медаль и денежное вознаграждение?
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20.11.2020 20:13 Відповісти
Було б краще, щоб судили цих покидьків у славному місті Львові.
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21.11.2020 11:16 Відповісти
 
 