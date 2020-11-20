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Офіс президента з ОДА йде шляхом швидкої закупівлі концентраторів кисню, тільки за тиждень знайшли 10 тис. штук, - Кирило Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс президента з ОДА йде шляхом швидкої закупівлі концентраторів кисню, тільки за тиждень знайшли 10 тис. штук, - Кирило Тимошенко

Проблему нестачі кисню в лікарнях для пацієнтів із COVID-19 вирішує Офіс президента спільно з обласними державними адміністраціями.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що кисню у великій кількості недостатньо. Ми спільно з усіма обласними адміністраціями йдемо шляхом швидкої закупівлі концентраторів кисню, машин на одне або два ліжка. Ми знайшли за тиждень вже 10 тис. концентраторів і вони приїжджають просто тисячами щодня. Всі імпортери, які возять наразі концентратори, працюють саме з закріпленими регіонами. Ми в Офісі президента надаємо допомогу з логістики, а далі вже ОДА працюють безпосередньо з імпортерами", - сказав він.

За словами Тимошенка, за перші два тижні листопада були поставлені 5,5 тис. концентраторів і це не межа.

"Я гадаю, за поточний тиждень ми отримаємо декілька тисяч, наступного тижня - ще декілька тисяч. До 1 грудня мають приїхати ще 8,3 тис. штук", - зазначив він.

Читайте також: В Одесі розгорнуто мобільний госпіталь на базі лікарні, щоб підвести туди централізований кисень, - ОДА

Заступник голови ОП зауважив, що другий напрям - це встановлення централізованого кисню, довгострокові контракти, які підписують, щоб централізовано поставити кисень до великих опорних лікарень.

Тимошенко пояснив, що проблеми з киснем виникли, зокрема, через те, що хтось у регіонах не розумів, як правильно швидко витратити субвенцію від Кабінету Міністрів і швидко отримати кисень, а замість цього підписав якісь довгограючі контракти.

"Ми наразі точково працюємо з кожним регіоном. У нас тричі на тиждень проходять спільні наради. Подивилися, як все відбувається. Відсіяли контракти на встановлення централізованого кисню, тому що поставити його наразі - це точкові випадки, один-два. Всі інші станції можуть приїхати в січні-лютому. Це така сама історія, яку ми проходили з апаратами ШВЛ, коли були черги", - розповів він.
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Топ коментарі
+20
А где вы раньше были, дебилы?? Дождались когда по 15 000 заболевших в сутки и сотни погибших ? И это только по ОФИЦИАЛЬНОЙ статистике!! Скоты ублюдочные!!!
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20.11.2020 17:17
+16
такое ощущения что эти обьявления деолаются для того что бы их похвалили.... )))

А что вы делпали 8 месяцев до этого : Ждали когда петух в зад клюнет ?
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20.11.2020 17:13
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а чем у нас вообще занимается министик медицинки?
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20.11.2020 17:11 Відповісти
Продвигает свечной заводик под названием "Укргентех". Пока не очень, но ведь еще не вечер.
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20.11.2020 17:17 Відповісти
у Степанова "черный пояс" по видосикам..
Ты осторожнее с такими вопросами, а то он начнет сериалы снимать: "Степанов в больнице", "Степанов и чистый кислород", "Степанов и инопланетяне", ..
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20.11.2020 17:22 Відповісти
В Укоаинет ни министров ни кабмина ни первой ветви власти ВР- в Украине ОПУ идущее в засос с ОПОзажопой
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20.11.2020 17:24 Відповісти
Пох,сегодня сама слышала,как зеватосрань вас,земразей,всей маршруткой клянет за "дороги"
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20.11.2020 17:12 Відповісти
конечно же, раньше нужно было..и не офиз президента, а кабмин - соответствующие подразделения..
причитал сегодня интервью гройсмана, - все понятно, как поступал бы его кабмин в этой ситуациии...170 тыс коек есть, еще создается 80 тыс дополнительно и еже с кислородом...

всё это, правда, вместо "большой стройки зеленского"...а что была такая за счет денег ковидного фонда - есть документальные кадры
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20.11.2020 17:34 Відповісти
вас могут забанить на много дней , опыт имею ))
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20.11.2020 17:34 Відповісти
За такое на цензоре не банят. Даже наоборот - поощряют. Тут банят за другое.
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20.11.2020 17:48 Відповісти
а кто тебе сказал что они их уже закупили
они маски так же закупали , правда кроме зеленского их никто не видел
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20.11.2020 18:51 Відповісти
Офис Президента с ОГА идет по пути быстрой… - наливання божої роси в очі піплу.
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20.11.2020 17:13 Відповісти
такое ощущения что эти обьявления деолаются для того что бы их похвалили.... )))

А что вы делпали 8 месяцев до этого : Ждали когда петух в зад клюнет ?
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20.11.2020 17:13 Відповісти
Офис Президента с ОГА идет по пути быстрой закупки концентраторов кислорода, только за неделю нашли 10 тыс. штук, - Кирилл Тимошенко - Цензор.НЕТ 8360
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20.11.2020 17:14 Відповісти
А сколько можно было бы найти за предыдущие 10 месяцев? А если еще при этом ничего не воровать, цифры будут заоблачными.
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20.11.2020 17:15 Відповісти
А їх що, "копають у шахтах"?... А то "не було, не було, і тут р-раз!... І ціла купа...". Мабуть, "надибали жилу", з концентраторами...
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20.11.2020 17:15 Відповісти
За бюджетные деньги покупаются концентраторы летом,складируем,ждем пздца и продаем сами себе (разница в карман) с 300% подъемом.но для зебилья это сильно сложно.скорее всего закупают неликвид или подвальный Китай никому не нужный.кто там разбираться будет,будут рады любым концентраторам.
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21.11.2020 00:12 Відповісти
Всё это сильно напоминает газету "Правда"
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20.11.2020 17:16 Відповісти
Кравчук у них сейчас главный идеолух!
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20.11.2020 17:23 Відповісти
Лучше бы вы скорее пошли дорогой имени президента России
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20.11.2020 17:16 Відповісти
так и будет. Но вопрос, что затем, остается открытым.
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20.11.2020 17:18 Відповісти
ЗАТЕМ уже наступило сегодня - почти
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20.11.2020 17:21 Відповісти
тут надо наверняка и не допускать ошибок прошлого. Думаю, это уже все ненадолго. Эти гиены надоели уже всем.
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20.11.2020 17:23 Відповісти
Так любое правительство и президент ненадолго. Обычно всего на пять лет. Бывает, что и на второй срок могут выбрать. Но это редко.
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20.11.2020 17:50 Відповісти
Сейчас каждый день за год. Как раз сейчас что-то происходит в Киеве. Что, пока непонятно. Может пшик, А может и нет.
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20.11.2020 17:59 Відповісти
Вы сами ответили, что в Киеве каждый раз что-то происходит. Так что не думаю что будет что-то серьезное. У нас достаточно терпеливая нация. Народ по серьезному поднимается только тогда, когда власть начинает попирать общечеловеческие понятия и нормы. Экономические негаразды народ в нашей стране научился обходить.
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20.11.2020 23:44 Відповісти
А где вы раньше были, дебилы?? Дождались когда по 15 000 заболевших в сутки и сотни погибших ? И это только по ОФИЦИАЛЬНОЙ статистике!! Скоты ублюдочные!!!
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20.11.2020 17:17 Відповісти
Раніше зебілам не до цього було, вони наші гроші в асфальт закатували.
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20.11.2020 18:26 Відповісти
Зачухались, коли купа народу задихнулась від нестачі кисню.
Про це ще з весни було відомо.
А ці йолопи не шевелились. Все літо змарнували.
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20.11.2020 17:19 Відповісти
Некогда было летом, нужно было "асфальт" по карманАм распихивать.🙂
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20.11.2020 18:25 Відповісти
Офіс президента з ОДА йде шляхом швидкої закупівлі концентраторів кисню, тільки за тиждень знайшли 10 тис. штук, - Кирило Тимошенко - Цензор.НЕТ 6028
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20.11.2020 19:42 Відповісти
а почем они будут для населения, допустим, за час?
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20.11.2020 17:23 Відповісти
3500 фильтр и 1000 день
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21.11.2020 00:21 Відповісти
а офис это крыша или прокладка?
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20.11.2020 17:24 Відповісти
Затычка
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21.11.2020 00:22 Відповісти
Зимний пиарсезон 95 го , СПАСЕНИЕ СОБАЧКИ-2 ( в более жопной ситуации для власти и пострадавшего от нее народа)
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20.11.2020 17:31 Відповісти
ай маладцы....сколько еще надо было умереть под больницами и в больницах чтоб хоть кто-то начал чухаться
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20.11.2020 17:32 Відповісти
Как только Порох вышел к фоповцам, вопрос сдвинул. Как только Порох занялся кислородом ... Вовина болезнь ПОРОХОЗАВСИМОСТИ, усложненная другими зависимостями прогрессирует ...
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20.11.2020 17:38 Відповісти
И это Зелебобики решили сделать на 9 м месяце борьбы с короновирусной инфекцией ... Пипец !!!!! Этим все сказано ,но удивляет другое 46% доверия к Президенту поданным рейтинга. Хохлы вы вообще рехнулись ?
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20.11.2020 17:36 Відповісти
Хохлы эпанутые и были,а вот украинцев не так уж и много в стране осталось
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21.11.2020 00:24 Відповісти
А 73% это хохлы или украинцы?
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21.11.2020 14:46 Відповісти
А офис президента презервативы не закупает? Я смотрю этот офис на все руки мастер.
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20.11.2020 17:43 Відповісти
Вам же сказали, зеля первый в мире президент, который сам лично во все вникает, глубоко в каждую дырку. Рейтинг нужно как-то поднимать.
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20.11.2020 18:22 Відповісти
А куда вы их будете вставлять зедебилы? В опу этому кацарылому трофимову? Сколько можно одновременно вставить в сеть концентраторов? Для такого количества ,для одновременной работы, необходимо прокладывать новую электросеть в каждой больнице иначе они будут стоять мертвым грузом. Один маломощный концентратор на одного больного 1 квт.Кто то из вас в начальный класс школы ходил?
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20.11.2020 17:47 Відповісти
а это будет следующая проблема на срочные тендеры на работу
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20.11.2020 18:16 Відповісти
Так весь смысл , в том что покупают без тендера,все что связано с кислородом! 10 литровый концентратор за 35-70000 тысяч ,в зависимости от отката. Одни дохнут от того ,что поверили в бесплатную колбасу на выборах ,а другие богатеют, причем,торговля на крови просто детские игрушки!!!
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20.11.2020 18:25 Відповісти
Концентраторы поедут по домам хорошим людям и остальным за умеренную мзду.так что прокладывать ничего не будут
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21.11.2020 00:26 Відповісти
А Зачем министры , министерство образования.ОП не тем занимается , - Кошмар.Украину на видосиках не Поднять. Коль Пролезли у власть Работайте , а то есть два пути , - Работать или ответственность за все , что Натворили.Люди умирают , а на другом конце не дают лицензию на производство Кислорода , - Вопрос ? , кто не дает , - Власть.Так с кем вы боретесь, - Донкихоты блин.
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20.11.2020 18:03 Відповісти
А ты думал выбрав клоуна и голобородек из 95 анала ,они тебе счастливую жизнь устроят? У них другие цели.А все это последствия выбора 73%!!!
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20.11.2020 18:28 Відповісти
Людям Свойственно Верить и никто не может Отнять это у Человека. Люди которые снимают Фильмы действуют по Сценарию и чем лучший сценарист и режисер , - Тем лучше фильм. Для Зеленского написан сценарий Плохим Сценаристом и наихудшим режисером .Смотрните все видосики оторванные от Жизни можна сказать Гости из Прошлого , а не будущего.Он не то , что не оправдал Избирателей , а Он Их Обманул, и продолжает обманывать и мировое Сообщество а за это придется Ответить.
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20.11.2020 19:40 Відповісти
Людям свойственно думать, но как оказалось эту способность приходится тренировать. Ну а вера... пусть теперь избиратели в церкви лечатся.
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21.11.2020 17:56 Відповісти
Да , в Этом есть доля Правды, - Извилины если не тренировать , - То Серое вещество приобретет болотный Цвети Вкус. А на счет Веры, - Она или есть или ее Нет, а церковь в Человеке.И говорят , что Человек Молится , - А кому , только ему и Известно .А вот какие его дела и Можно Определить к кому он Служит.
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22.11.2020 19:37 Відповісти
Вера это хорошо, вера это зашибись, как там - "всякая власть от бога" и все, мозги можно и не напрягать
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22.11.2020 20:15 Відповісти
Человек достоин так жить , как он Живет , а если хочет лучше нужно и напрячься.Власть не зарабатывает денег , - Она не знает как это делается, - А только тратит , - и даже тратить не умеет , - Ведь не знает как они заработались. А всякая власть от Бога , то это не с этой оперы . И если человек любит Рэп , то в Опере он просто ничего не поймет.
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22.11.2020 20:24 Відповісти
Ооччень быстро и оперативно, как раз после информации о том, что Порошенко заключил со Штатами договор на поставку концентраторов. Если бы не это, то и дальше молчали бы в тряпочку. На зеленую банду только волшебный пендель действует.
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20.11.2020 18:19 Відповісти
згоден на всі 100
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20.11.2020 19:35 Відповісти
И порошенковскими конценраторамии будут пользоваться 73% процента зебилья
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21.11.2020 00:28 Відповісти
Зараз ви намагаєтесь швидесенько випрати обісрані труси...
Що ви робили 9 місяців???
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20.11.2020 18:29 Відповісти
почему до сих пор не закупили если это так быстро?
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20.11.2020 19:08 Відповісти
пока Зеленского нет, офис пытается на себя перетянуть одеяло. Тимошенко в законе какие твои функции?
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20.11.2020 19:29 Відповісти
Вміе Порох давати чарівного копняка зебилам!
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20.11.2020 19:34 Відповісти
Мне нравится слово "нашли" Шла Шла пирожок нашла @банат Офіс президента з ОДА йде шляхом швидкої закупівлі концентраторів кисню, тільки за тиждень знайшли 10 тис. штук, - Кирило Тимошенко - Цензор.НЕТ 7454
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20.11.2020 19:53 Відповісти
Раньше нести в массы всякую ху@ню было исключительной привилегией Мендель, но после вести о ее беременности это почетное право перехватил на себя Тимошенко. Интересно кому перейдет это почетное право если и Кирюша забеременеет?
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20.11.2020 21:05 Відповісти
"Мы в Офисе Президента оказываем помощь по логистике, а дальше уже ОГА работают напрямую с импортерами", - перед выборами развили бурную активность в очередных обещаниях. Кто мешал это сделать раньше?
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20.11.2020 21:26 Відповісти
Офіс президента з ОДА йде шляхом швидкої закупівлі концентраторів кисню, тільки за тиждень знайшли 10 тис. штук, - Кирило Тимошенко - Цензор.НЕТ 9876
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20.11.2020 21:29 Відповісти
А семь месяцев, вы ....., чем занимались, бабло пилили и от тяжких трудов отдыхали? Разосрали ковидфонд, а теперь из себя героев корчите? Китайцы за 10 дней больницы строили, а вы из себя мастеров по борьбе выставляли. Гопота зеленомордая.
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21.11.2020 02:05 Відповісти
****** зелёное!! Семь месяцев спали и нагло врали, а когда люди начали умирать как мухи , то зеленский и его банда -дебилов проснулись !! Боссота еврейская!! Что бы ты там в феофании со своим вором Ермаком остались навечно!! Обманывали украинский народ , что порошенко наживается на крови, а сам Зеленский и его воры теперь наживаются на простых масках, халатах , кислородных концентраторах, ШВЛах, антисептиках и острой беде украинского народа!! Понятно , что всё покупается сегодня без тендеро, аврально и по очень завышенным ценам!! И покупают всё это только нужные и близкие и к президенту фирмы- -воры-откатчики !! Схему с автодора резко внедрили в минздрав!! Я догадывался , что в клоуны идут неудачники жизни-двоечники!! Но что они бывают такими тупыми??
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21.11.2020 11:56 Відповісти
 
 