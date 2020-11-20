Офіс президента з ОДА йде шляхом швидкої закупівлі концентраторів кисню, тільки за тиждень знайшли 10 тис. штук, - Кирило Тимошенко
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Проблему нестачі кисню в лікарнях для пацієнтів із COVID-19 вирішує Офіс президента спільно з обласними державними адміністраціями.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Ми розуміємо, що кисню у великій кількості недостатньо. Ми спільно з усіма обласними адміністраціями йдемо шляхом швидкої закупівлі концентраторів кисню, машин на одне або два ліжка. Ми знайшли за тиждень вже 10 тис. концентраторів і вони приїжджають просто тисячами щодня. Всі імпортери, які возять наразі концентратори, працюють саме з закріпленими регіонами. Ми в Офісі президента надаємо допомогу з логістики, а далі вже ОДА працюють безпосередньо з імпортерами", - сказав він.
За словами Тимошенка, за перші два тижні листопада були поставлені 5,5 тис. концентраторів і це не межа.
"Я гадаю, за поточний тиждень ми отримаємо декілька тисяч, наступного тижня - ще декілька тисяч. До 1 грудня мають приїхати ще 8,3 тис. штук", - зазначив він.
Заступник голови ОП зауважив, що другий напрям - це встановлення централізованого кисню, довгострокові контракти, які підписують, щоб централізовано поставити кисень до великих опорних лікарень.
Тимошенко пояснив, що проблеми з киснем виникли, зокрема, через те, що хтось у регіонах не розумів, як правильно швидко витратити субвенцію від Кабінету Міністрів і швидко отримати кисень, а замість цього підписав якісь довгограючі контракти.
"Ми наразі точково працюємо з кожним регіоном. У нас тричі на тиждень проходять спільні наради. Подивилися, як все відбувається. Відсіяли контракти на встановлення централізованого кисню, тому що поставити його наразі - це точкові випадки, один-два. Всі інші станції можуть приїхати в січні-лютому. Це така сама історія, яку ми проходили з апаратами ШВЛ, коли були черги", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
Ты осторожнее с такими вопросами, а то он начнет сериалы снимать: "Степанов в больнице", "Степанов и чистый кислород", "Степанов и инопланетяне", ..
причитал сегодня интервью гройсмана, - все понятно, как поступал бы его кабмин в этой ситуациии...170 тыс коек есть, еще создается 80 тыс дополнительно и еже с кислородом...
всё это, правда, вместо "большой стройки зеленского"...а что была такая за счет денег ковидного фонда - есть документальные кадры
они маски так же закупали , правда кроме зеленского их никто не видел
А что вы делпали 8 месяцев до этого : Ждали когда петух в зад клюнет ?
Про це ще з весни було відомо.
А ці йолопи не шевелились. Все літо змарнували.
Що ви робили 9 місяців???