У столичній лікарні наклала на себе руки пенсіонерка, яка лікувалася від коронавірусу

У київській лікарні №12 повісилася жінка, яка лікувалася від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це повідомили в поліції Києва.

Подія сталася 19 листопада в Печерському районі столиці.

"Жінка була 1942 року народження, в лікарні №12 вона справді лікувалася від коронавірусу. Відкрито кримінальне провадження за ст.115 КК - умисне вбивство з позначкою "самогубство", - зазначили в поліції.

Це вже п'ятий випадок самогубства в Києві з вересня серед хворих на коронавірус.

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