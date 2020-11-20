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У столичній лікарні наклала на себе руки пенсіонерка, яка лікувалася від коронавірусу
Новини Цензор.НЕТ Події
У київській лікарні №12 повісилася жінка, яка лікувалася від коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це повідомили в поліції Києва.
Подія сталася 19 листопада в Печерському районі столиці.
"Жінка була 1942 року народження, в лікарні №12 вона справді лікувалася від коронавірусу. Відкрито кримінальне провадження за ст.115 КК - умисне вбивство з позначкою "самогубство", - зазначили в поліції.
Це вже п'ятий випадок самогубства в Києві з вересня серед хворих на коронавірус.
Топ коментарі
+26 Шрек Баблокат
показати весь коментар20.11.2020 17:24
+14 Бяка Бука
показати весь коментар20.11.2020 17:25
+12 Власов Сергей b3083465
показати весь коментар20.11.2020 17:27
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Будь ласка, зачекайте...
но его поведение, после КОВИДа изменилось.. он начал вести себя странно..
человек, которого я знал более 20 лет, сейчас ведет себя немного странно..
я его, как личность, знаю очень подробно более 20 лет.. и вдруг (после КОВИДа) это другой человек.. и не понимаю..
я такой же как и 10-15 лет назад...
А это только в Киеве такая эпидемия самоубийств? Усли да, тогда, вообще, интересно.
видимо закончились все закрома нищенской пенсии....
отмучилась..
Хотя..
Здесь ничего ни плохого, ни хорошего.
Вернее, все совсем хреново, но не изменить.
Я тоже четко знаю, что если случится беда с организмом такая, что детям придется закладывать все, что оставляю в наследство - застрелюсь.
мой друг,пить микстуру утром в обед и вечером не обязательно,у вас здоровья хватит еще на десять канцлеров Германии...,а моральный Дух выше всяких лекарств...,но Бисмарк не захотел операции...,а мог бы прожить лет 30...
Очень жаль бедную.....
Прикро, не догледіли...
Как питер в росии так и дороги у нас строятся на костях.