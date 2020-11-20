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У столичній лікарні наклала на себе руки пенсіонерка, яка лікувалася від коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ Події

У столичній лікарні наклала на себе руки пенсіонерка, яка лікувалася від коронавірусу

У київській лікарні №12 повісилася жінка, яка лікувалася від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це повідомили в поліції Києва.

Подія сталася 19 листопада в Печерському районі столиці.

"Жінка була 1942 року народження, в лікарні №12 вона справді лікувалася від коронавірусу. Відкрито кримінальне провадження за ст.115 КК - умисне вбивство з позначкою "самогубство", - зазначили в поліції.

Це вже п'ятий випадок самогубства в Києві з вересня серед хворих на коронавірус.

Читайте також: У київських лікарнях для пацієнтів з COVID-19 за тиждень двоє пацієнтів вчинили самогубства, - прокуратура
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Топ коментарі
+26
Это доведение до самоубийств.. просто все деньги ушли в Феофанию для модных пацанчиков..
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20.11.2020 17:24
+14
видимо прайс за услуги показали
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20.11.2020 17:25
+12
Статья доведение до самоубийства прямо адресовать президенту Вр Км и прочей мишуре под псевдоименем гос структуры и всей правящей быдлоте
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20.11.2020 17:27
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Это доведение до самоубийств.. просто все деньги ушли в Феофанию для модных пацанчиков..
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20.11.2020 17:24 Відповісти
нет. Это частое явление при Ковиде. При Ковиде происходит обострение психических расстройств и появляются новые, если их не было раньше.
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20.11.2020 17:41 Відповісти
я уже заметил.. у меня есть знакомый, он с женой переболели КОВИДом относительно легко.. сдали тесты.. тесты показали что они уже выздоровели.. но!..
но его поведение, после КОВИДа изменилось.. он начал вести себя странно..
человек, которого я знал более 20 лет, сейчас ведет себя немного странно..
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20.11.2020 17:49 Відповісти
А в чём странно?
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20.11.2020 18:35 Відповісти
он не такой как все, я или ты В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса - Цензор.НЕТ 5217
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20.11.2020 18:51 Відповісти
долго рассказывать.. изменились поведенческие алгоритмы общения..
я его, как личность, знаю очень подробно более 20 лет.. и вдруг (после КОВИДа) это другой человек.. и не понимаю..
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20.11.2020 19:09 Відповісти
Может это с тобой что-то? Ну, так совпало.. У столичній лікарні наклала на себе руки пенсіонерка, яка лікувалася від коронавірусу - Цензор.НЕТ 8699
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20.11.2020 22:33 Відповісти
нет.. я уже две зимы отпетлял и незаболел.. ттт..
я такой же как и 10-15 лет назад...
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20.11.2020 22:39 Відповісти
Та ні. Просто на лікування тільки грошей треба, що дешевше чотири похорони відбути.
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20.11.2020 18:57 Відповісти
Откуда дровишки? Я ни копейки не заплатил в Октябрьской больнице.
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21.11.2020 00:08 Відповісти
теж цікаво чому не "доведення до самогубства"
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21.11.2020 11:21 Відповісти
видимо прайс за услуги показали
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20.11.2020 17:25 Відповісти
Зеленое лечение.
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20.11.2020 17:26 Відповісти
Статья доведение до самоубийства прямо адресовать президенту Вр Км и прочей мишуре под псевдоименем гос структуры и всей правящей быдлоте
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20.11.2020 17:27 Відповісти
Наверное, бабушке показали сумму, на которую её налечили.
А это только в Киеве такая эпидемия самоубийств? Усли да, тогда, вообще, интересно.
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20.11.2020 17:27 Відповісти
Больницы не принимают больных ..Нахер такая медицина нада и все рехформы короновирус умножил на ноль
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20.11.2020 17:28 Відповісти
нахєр сплачувати податки ти хотів спитати?
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21.11.2020 11:21 Відповісти
вот так... подлечили..
видимо закончились все закрома нищенской пенсии....
отмучилась..
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20.11.2020 17:28 Відповісти
Там у нас ещё один лечится. Плюгавый такой. Его держите. Ещё в окно выпрыгнет. Осиротеем.
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20.11.2020 17:30 Відповісти
В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса - Цензор.НЕТ 4684 В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса - Цензор.НЕТ 8372 лечу даже больных на голову ..корроновирусных=
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20.11.2020 17:30 Відповісти
23 журналиста искали ГАРАНТА В фЕОФАНИИ...зеля исчез на просторах США...видать лечится в штатах....
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20.11.2020 17:32 Відповісти
Если нет денег, то грозит перспектива задыхаться. Не испытывал длительную гипоксию, кроме как ныряния под воду, но подозреваю, что это чрезвычайно мучительная смерть. Суициды, увы, по теме ковида еще будут.
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20.11.2020 17:33 Відповісти
Люди не выдерживают ценников на "бесплатное лечение ковида", видимо
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20.11.2020 17:33 Відповісти
В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса - Цензор.НЕТ 6499 Стрёмно за нашего ишака. Он же тоже в Киеве лечится. Отберите у него шнурки.
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20.11.2020 17:34 Відповісти
Його знайти ще треба, не факт, що Феофанія є його лікувальним закладом.
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20.11.2020 17:38 Відповісти
Зелемойских могила не вылечит...,это что шутка Олега Филимонова из бурных 90-х...,а с чего вы решили В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса - Цензор.НЕТ 7067что Одесса шутит над вами баранами.. В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса - Цензор.НЕТ 7067
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20.11.2020 17:40 Відповісти
Беда-беда..
Хотя..
Здесь ничего ни плохого, ни хорошего.
Вернее, все совсем хреново, но не изменить.
Я тоже четко знаю, что если случится беда с организмом такая, что детям придется закладывать все, что оставляю в наследство - застрелюсь.
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20.11.2020 17:40 Відповісти
самоубийство - тупик.
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20.11.2020 19:04 Відповісти
Сами запугиваете людей статистикой понятно что человек от обычных соплей шарахаться будет а если тест дешевый то жди 7 дней и переживай а дорогой от 1500 гр и выше и нет 100% гарантии! Правда быстро так 2 надо делать а то и 3 а где деньги брать ? Вот и лезут граждане в петлю
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20.11.2020 17:44 Відповісти
В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса - Цензор.НЕТ 9156
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20.11.2020 17:45 Відповісти
і в цьому весь цей Зєєв Зе
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20.11.2020 21:39 Відповісти
Знаменитый украинский доктор Пирогов спасая канцлера Отто фон Бисмарка от смертельной болезни типа гангрены,произнес однажды...
мой друг,пить микстуру утром в обед и вечером не обязательно,у вас здоровья хватит еще на десять канцлеров Германии...,а моральный Дух выше всяких лекарств...,но Бисмарк не захотел операции...,а мог бы прожить лет 30...
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20.11.2020 17:47 Відповісти
Ну так уже же писали, что ковид оказывает негативное воздействие на мозг и психику. Отсюда и самоубийства...... Решётки на окнах надо ставить, да веревки у больных забирать.... А ещё иногда к ним заглядывать, следить/присматривать....
Очень жаль бедную..... В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса - Цензор.НЕТ 9875
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20.11.2020 17:54 Відповісти
лучше в тюрьму сразу больных отправлять(нет)
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20.11.2020 20:46 Відповісти
Зеля казав недавно ... мы мастера спорта пол ковиду...,лично я всегда верю дуракам...
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20.11.2020 17:58 Відповісти
"почетное" 13 место в мире. Зе просто так славей на ветир ни брасаит
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20.11.2020 18:41 Відповісти
Людині прайс представили...
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20.11.2020 18:06 Відповісти
Ця лікарня №12 має 12 поверхів, величезний бетонний монстр. Вона пригнічує вже одним своїм видом. Там часто трапляються випадки самовбивств, я живу в 10 хв. ходи від лікарні то знаю багато. Лікарні для відновлення здоров'я мають бути на 2-3 поверхи.
Прикро, не догледіли...
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20.11.2020 21:38 Відповісти
Она ценой своей жизни решила спасти своих близких от долгов.
Как питер в росии так и дороги у нас строятся на костях.
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20.11.2020 22:09 Відповісти
А вот в "Феофании" ни одна ...., якобы болеющая короновирусом, не покончит с собой.
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21.11.2020 01:58 Відповісти
 
 