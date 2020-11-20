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Новини Політика України Конституційна криза
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Венеціанська комісія (213) Зеленський (17428) КС (1154) Букіккіо (18)

Зеленський у розмові з главою Венеціанської комісії Букіккіо: Довіра суспільства до конституційного судочинства зараз повністю зруйнована

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський у розмові з главою Венеціанської комісії Букіккіо: Довіра суспільства до конституційного судочинства зараз повністю зруйнована

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо та обговорив пошук збалансованого комплексного рішення для швидкого та ефективного розв’язання кризи, що виникла в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Букіккіо погодився, що вирішення конституційної кризи вимагає швидких дій і має базуватися на верховенстві права.

"Потрібно напрацювати механізми, які б назавжди усунули можливість будь-якого впливу на суддів КСУ та вдосконалили процедури ухвалення рішення суддями. Важливо відновити довіру суспільства до конституційного судочинства. Ця довіра наразі повністю зруйнована. Пропоную активізувати роботу щодо пошуку збалансованого комплексного рішення для швидкого та ефективного розв’язання кризи", – наголосив Зеленський.

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Зеленський звернувся до Венеціанської комісії стосовно її експертизи у роз’ясненні питань, яким чином уникнути завдання рішенням КСУ від 27 жовтня невідворотної шкоди антикорупційній реформі.

Сторони також обговорили нагальні потреби напрацювання законопроектів щодо відновлення покарання за подання недостовірної інформації у деклараціях, забезпечення повноцінної роботи НАЗК та НАБУ. Окремо зупинилися на проведенні комплексної судової реформи, серед іншого – на реформуванні механізму добору суддів, а також Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Данії Міккельсен про конституційну кризу: Сьогодні в Україні поворотний момент - найближчі кроки визначать майбутнє всієї країни

Співрозмовники також погодилися, що Комісія з питань правової реформи має отримати експертну оцінку всіх напрацювань від Венеціанської комісії та GRECO.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
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Топ коментарі
+5
и это доверие разрушилось, когда кс дал добро на сомнительный роспуск рады...
и, с ломкой через колено, смены руководства и состава конституционного суда...,
свой кс, свой прокурор - это оттуда
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20.11.2020 17:40
+5
Проституционний суд бил создан кучмой, чтоб исполнять хотелки власти. Такой параши нет нигде, толькотв снг.
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20.11.2020 17:52
+4
.... констатировал Вырок- мистер Хаос - Разрушитель , клоун по совместительству.
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20.11.2020 17:40
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20.11.2020 17:31 Відповісти
Посилайся на попередників.
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20.11.2020 17:37 Відповісти
Доверия к судам не было и раньше, но чтобы так... Умудриться за полтора года развалить абсолютно все
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20.11.2020 17:38 Відповісти
и это доверие разрушилось, когда кс дал добро на сомнительный роспуск рады...
и, с ломкой через колено, смены руководства и состава конституционного суда...,
свой кс, свой прокурор - это оттуда
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20.11.2020 17:40 Відповісти
.... констатировал Вырок- мистер Хаос - Разрушитель , клоун по совместительству.
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20.11.2020 17:40 Відповісти
А звідки вєщаєт цей зелений шкєт? В фф його і дерьмака немає.
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20.11.2020 17:42 Відповісти
Він з послами на днях відеозустріч проводив - думаю вони його відслідкували, чекаємо зливу.
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20.11.2020 17:45 Відповісти
бо не вірю, що журналісти просто так вирішили погуляти по ФФ без жодної вдимості там охорони Шкєта
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20.11.2020 17:46 Відповісти
Рушили-рушили, 30 лет... и, наканец, паарррушили...
🤣
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20.11.2020 17:50 Відповісти
Проституционний суд бил создан кучмой, чтоб исполнять хотелки власти. Такой параши нет нигде, толькотв снг.
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20.11.2020 17:52 Відповісти
А о доверии общества к типа президенту осел ничего не говорил???
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20.11.2020 18:54 Відповісти
Ну не знаю---Букаке! И как с такой фамилией на улицу выходить. Начнут же кидатся некоторые. И обосновано причём. Вот прознать кто это самое Букаккие---тётка или мужук? Есть тут нюансы.
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20.11.2020 19:04 Відповісти
Букаке сделал на Зеленского букаке
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20.11.2020 20:47 Відповісти
цікаво, чи він звонив в Венеціанську комісію?; чи Джанні Букіккіо сам позвонив громадянину Зеленському?
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20.11.2020 19:28 Відповісти
Успокаивает, что с властью у народа все в ажуре.
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20.11.2020 20:36 Відповісти
Какой народ такая и власть и подругому не бывает. Не нужно забывать ,что власть не только Зеленский ,а и прокуроры,судьи,менты,депутаты и среди них ваши родственники,друзья,соседи,однокласники. А может вы хотите чтобы ваш друг стал президентом? Или вам кажется что в условиях демократии один человек может все решить? Просто клоунада когда один виноват уже надоела.
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20.11.2020 21:59 Відповісти
КС нужно разогнать и проблема будет закрыта не только на данный момент ,а и на будущее.
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20.11.2020 22:07 Відповісти
Цей долбодятел спочатку створює кризу, а потім не знає, як її вирішити.
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21.11.2020 03:37 Відповісти
 
 