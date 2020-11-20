З початку доби окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська з початку доби чотири рази відкривали неприцільний вогонь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ООС.

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Так, у районі населеного пункту Шуми противник намагався спровокувати наших захисників, відкривши вогонь зі стрілецької зброї. Окрім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог застосував гранатомети різних систем, стрілецьку зброю неподалік Авдіївки, Кам’янки та Водяного.

Неприцільний вогонь не становив загрози для життя та здоров’я українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат та поранень серед воїнів Об’єднаних сил немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 16 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 188 вибухонебезпечних предметів.

У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається контрольованою українськими воїнами.

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