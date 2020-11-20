З початку доби окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС. ВIДЕО
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Російсько-окупаційні війська з початку доби чотири рази відкривали неприцільний вогонь.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ООС.
Так, у районі населеного пункту Шуми противник намагався спровокувати наших захисників, відкривши вогонь зі стрілецької зброї. Окрім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог застосував гранатомети різних систем, стрілецьку зброю неподалік Авдіївки, Кам’янки та Водяного.
Неприцільний вогонь не становив загрози для життя та здоров’я українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
Бойових втрат та поранень серед воїнів Об’єднаних сил немає.
У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 16 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 188 вибухонебезпечних предметів.
У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається контрольованою українськими воїнами.
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Потерянное не возвращено.
Шепетівський ремонтний завод провів випробування новітньої реактивної системи залпового вогню "Буревій", яка планується на заміну застарілим РСЗВ "Ураган".
РСЗВ "Буревій" калібром 220-мм використовує всі наявні реактивні снаряди як для "Урагану", так і нові зі збільшеною з 35 до 65 км дальністю знищення цілей, що розробляються КБ "Південне" у рамках програми "Тайфун-2".
"Буревій" оснащено цифровою системою управління вогню та системою обміну інформацією на полі боя. Це дозволяє включити ракетну систему у єдиний розвідувально-ударний контур, разом із засобами розвідки (наприклад БПЛА), дані з яких у режимі онлайн передається на засоби ураження, що мінімізує час від виявлення цілей до їх знищення.
ВІДЕО https://uprom.info/news/vpk/novitnya-**********-rszv-burevij-projshla-vyprobuvannya-foto-video/
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