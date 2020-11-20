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З початку доби окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

Російсько-окупаційні війська з початку доби чотири рази відкривали неприцільний вогонь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ООС.

Так, у районі населеного пункту Шуми противник намагався спровокувати наших захисників, відкривши вогонь зі стрілецької зброї. Окрім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог застосував гранатомети різних систем, стрілецьку зброю неподалік Авдіївки, Кам’янки та Водяного.

Неприцільний вогонь не становив загрози для життя та здоров’я українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат та поранень серед воїнів Об’єднаних сил немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 16 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 188 вибухонебезпечних предметів.

У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається контрольованою українськими воїнами.

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Автор: Анастасія Потіха
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З початку доби окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 194
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20.11.2020 17:53 Відповісти
Брешите , гниды зелёные ! Ребёнка 21 - летнего тяжело ранили
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20.11.2020 18:44 Відповісти
Потерь нет.
Потерянное не возвращено.
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20.11.2020 17:55 Відповісти
Новітня українська РСЗВ "Буревій" пройшла випробування

Шепетівський ремонтний завод провів випробування новітньої реактивної системи залпового вогню "Буревій", яка планується на заміну застарілим РСЗВ "Ураган".
РСЗВ "Буревій" калібром 220-мм використовує всі наявні реактивні снаряди як для "Урагану", так і нові зі збільшеною з 35 до 65 км дальністю знищення цілей, що розробляються КБ "Південне" у рамках програми "Тайфун-2".
"Буревій" оснащено цифровою системою управління вогню та системою обміну інформацією на полі боя. Це дозволяє включити ракетну систему у єдиний розвідувально-ударний контур, разом із засобами розвідки (наприклад БПЛА), дані з яких у режимі онлайн передається на засоби ураження, що мінімізує час від виявлення цілей до їх знищення.
ВІДЕО https://uprom.info/news/vpk/novitnya-**********-rszv-burevij-projshla-vyprobuvannya-foto-video/
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20.11.2020 17:55 Відповісти
Маленький Вова-по кличке Зебил
Стал глакамадущим-он не з"терпил"
Воинам те, что дышали войной
Вава сказал-Идите домой...
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20.11.2020 18:58 Відповісти
ага, домой, да

https://www.youtube.com/watch?v=nt7saDD9iP0&feature=emb_title
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20.11.2020 20:14 Відповісти
Проще тебе забанить-чем отвечать
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20.11.2020 20:21 Відповісти
в районе Шумы огонь из стрелкового))))раза четыре тяжелым ******,стрелковое ....Совсем обнаглели в уши ссать?
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20.11.2020 23:45 Відповісти
 
 