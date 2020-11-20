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Ар'єв (314) Зеленський (17428) Порошенко (13231) провокація (765) Європейська Солідарність (1021)

Напередодні річниці Майдану Офіс президента готує провокації проти Порошенка і "ЄС", - Ар'єв

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Напередодні річниці Майдану Офіс президента готує провокації проти Порошенка і

На замовлення Офісу президента Зеленського у Києві організовуються провокації, спрямовані проти п’ятого президента Петра Порошенка та партії "Європейська Солідарність".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Володимир Ар'єв.

Парламентарій із журналістами приїхав у місце збору так званих "пікетувальників" під транспортною розв’язкою на Либідській площі. Чоловіки спортивної статури відмовились пояснювати мету зібрання і заявили, нібито їдуть "на футбол". Побачивши журналістів, невідомі розбіглися у темряві.

За інформацією Володимира Ар’єва, планується провокація біля будинку п’ятого президента Порошенка. Вранці також відбулося "пікетування" біля офісу партії "Європейська Солідарність", частина учасників якого не змогли навіть пояснити суть своїх вимог, відмовлялись від спілкування і ховали обличчя.

"Часи тітушок, коли Янукович надсилав на опозицію натренованих і проплачених людей, повернулися. Ви бачите групу людей, які зараз збираються за замовленням Офісу президента України, особисто Зеленського, який злякався того, що йому доводиться відповідати за все те, що він наробив, зокрема, за розвал фінансів, за повний провал підготовки до другої хвилі коронавірусу. Він зараз намагається всі свої провали переключити на свого попередника Порошенка", – зазначив нардеп.

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"Зараз люди збираються їхати за гроші Офісу президента і влаштовувати акцію, за нашою інформацією, під будинком п’ятого президента Петра Порошенка. Все це напряму пов’язано з тою акцією, яка сьогодні була під будинком, де розташований Офіс "Європейської Солідарності", – зауважив Ар’єв.

"Сьогодні тітушками фактично паплюжиться річниця Революції Гідності. 7 років тому люди вийшли з протестом проти влади, а сьогодні Офіс президента збирає проплачених людей для того, щоб зганьбити річницю Революції Гідності", – зауважує депутат.

Ар’єв вважає, що в Офісі президента намагаються відволікти увагу від катастрофічних провалів влади і дедалі очевиднішої колаборації з проросійською п’ятою колоною.

На тлі обшуків у Музеї Небесної Сотні, переслідування активістів Майдану, порушення за заявою Рената Кузьміна кримінальної справи проти лідерів Революції Гідності Офіс президента Зеленського намагається створити фейковий інформаційний привід і дискредитувати лідера опозиційної політичної сили – переконаний Ар’єв.

"Ми вважаємо, що це є яскравим проявом слабкості влади. Тому що сильна влада бере на себе відповідальність. І вже, Володимире Олександровичу Зеленський, пора відповідати за півтора роки своєї діяльності, а не намагатися все спихнути на свого попередника. Півтора роки – це вже зараз уже всі ваші фейли. Тому що сьогодні ви розвалюєте і розкрадаєте армію, крадете мільярди гривень на програмі "Великого будівництва", – зауважив Ар’єв.
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Топ коментарі
+35
Снова титушки. Все повторяется. Судьба Овоща Зелю и его холуев ничему не научила.
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20.11.2020 17:56
+31
Що їх карьожить у ці дні , як чортів на ********** паличці то це факт...
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20.11.2020 17:53
+26
в зєлі вища освіта в юридичній галузі..... ти бачив в його рішеннях, хоча б одне, яке б свідчило, що цей дибіл розбирається в законах? 5 студентських років єврейський хлопчик забавлявся в квн
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20.11.2020 18:00
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зваж, плакатики касапською, ворожою...
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20.11.2020 19:51 Відповісти
Та від цього примітивного сміття можна всякого очікувати.
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20.11.2020 19:25 Відповісти
А где же патриоты которые по всей Украине ездили следом за Порохом и троллили его?
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20.11.2020 19:38 Відповісти
так це ж вони і є (за кого Ар'єв розказує)! Це- їм просто транш дали! Цікаве, але не принципове питання, "хто транш дав"...
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20.11.2020 19:50 Відповісти
Уже начали принимать "активистов" под камеру как положено. Интересные вещи рассказывают
https://www.facebook.com/pogrebiskii/posts/215220116683333
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20.11.2020 19:41 Відповісти
Напередодні річниці Майдану Офіс президента готує провокації проти Порошенка і "ЄС", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 8281
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20.11.2020 20:20 Відповісти
кому зараз потрібен "той, що волав з трахтора"..? і якій, крім цього волання, стосунок він має до Майдану..?
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20.11.2020 20:43 Відповісти
Шо,пиТары,обосрались возле дома Порошенко-теперь воете,шо не очень то и хотелось))))фууу,гниль зезажопная...
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20.11.2020 21:20 Відповісти
вроджена елітність з вас аж пре..
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20.11.2020 21:23 Відповісти
Напередодні річниці Майдану Офіс президента готує провокації проти Порошенка і "ЄС", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 8055 Напередодні річниці Майдану Офіс президента готує провокації проти Порошенка і "ЄС", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 3271 Напередодні річниці Майдану Офіс президента готує провокації проти Порошенка і "ЄС", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 8055
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21.11.2020 00:47 Відповісти
Серед мене причаївся найзапекліший поціновувач таланту найпрогресивнішого 5-го президента-реформатора України, тому щиро зичу вельмишановному Петру Олексійовичау Порошенкові, щоб загратоване вікно його тюремної камери виходило на південну сторону буцегарні.
А щоб Порохатому Баризі веселіше сиділося, було б добре, якби між нарами Порохла і парашою стояли б нари ЗЕленошмарклевого БлаЗЕня.
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20.11.2020 22:16 Відповісти
туфта.
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21.11.2020 00:00 Відповісти
Так нема ж кращого задоволення, ніж під час гулянки на честь Майдана, Порохатому в рояль насрати. А ще б добре запросити пілотів «Крижопільських Авіаліній», щоб вони Порохла на «Кукурудзу» підсадили.
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21.11.2020 11:33 Відповісти
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