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Зеленський хворіє на COVID-19 "не в суперлегкій формі" і лікується у "Феофанії" за рішенням лікарів, - заступник глави ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський хворіє на COVID-19

Рішення про лікування президента України Володимира Зеленського в лікарні "Феофанія" було прийнято лікарями. Госпіталізація ніяк не позначилася на працездатності глави держави.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення помістити його в лікарню було прийнято лікарями. Вони краще, ніж хто б то не було, оцінюють ситуацію", - сказав Тимошенко.

"Я б не сказав, що він (Зеленський. - Ред.) хворіє в якійсь суперлегкій формі", - додав заступник голови Офісу президента.

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За словами Тимошенка, госпіталізація президента не позначилася на графіку роботи.

"У нас весь час триває робота в телефонному режимі. Скрізь встановлено системи відеозв'язку, зокрема спецзв'язок проведено у "Феофанії". Президент весь час проводить різні наради, в різних складах. Робота не зупиняється. А президент, знову ж таки - згідно з рішенням лікарів, перебуває в лікарні під наглядом", - сказав він.

9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від Covid-19 в лікарні "Феофанія".

18 листопада прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що Зеленський із кожним днем ​​почувається дедалі краще.

19 листопада президент повідомив, що його повторний тест на COVID-19 виявився позитивним, але він почувається краще.

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Топ коментарі
+28
Не пройдет, уродец зеленый.
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20.11.2020 17:58
+23
Если и окочурится, то не от ковида, поскольку оно им не болеет
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20.11.2020 18:11
+18
Якщо бубочка на щось і хворіє, так то на залежність від білого борошна...
І форма там давно не легка...
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20.11.2020 18:01
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Да не, ну чо вы в самом деле.... Болен человек. И неважно, что болезнь другая, эта, как ее... медвежья, главное не мешайте болеть, может еще поправится...
https://www.youtube.com/watch?v=UDIjDN2sHKY&feature=emb_logo
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20.11.2020 22:24 Відповісти
Нет зевыродка в Феофании, мнимый больной или обгадившийся симулянт.
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20.11.2020 23:30 Відповісти
Клоун заховався у Феофанії, або його заховали напередодні річниці Революції Гідності і державного свята День Гідності та Свободи, щоб не проводити офіційних церемоній. Не випадково вчора з'явилась інформація, про відкриття ДБР провадження щодо державного перевороту під час Майдану 2013 - 2014 рр. Зрозуміло, що для блазня і для шобла слуг бєні і кремля цей день не є подією у їх житті. Коли беркут вбивав людей на Майдані, клоун шутіл про "********** палочкі", коли воїни ціною свого життя стримували ворога на Донбасі, 4-разовий уклоніст шутіл про "пєрєдвіжєніє граніц" і про Україну - "актрісу із нємєцкіх фільмов для взрослих". Але кримінальна справа про держпереворот напередодні 7-ї річниці Революції Гідності - це свідчення того, що підлість і цинізм цього миршавого, нікчемного створіння не має меж.

Ти ж падаль став президентом завдяки Революції Гідності. Тільки пляму, яку ти ница мерзото, цим кримінальним провадженням щодо держперевороту поставив на собі, вже не змиєш доки жити будеш.
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20.11.2020 23:33 Відповісти
Ніхто вам вже не вірить, що би ви не розповідали.
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20.11.2020 23:58 Відповісти
Кацапи активувалися.
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21.11.2020 00:42 Відповісти
Не має його у Феофанії, там навіть охорони президента ніхто не бачив.

Чи справді Зеленський перебуває у "Феофанії": спецрозслідування "Прямого". https://www.youtube.com/watch?v=sQexWOI5LNk
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21.11.2020 00:45 Відповісти
Лежит, бедненький, под кислородом и "клетчатым одеялом". Совсем как Насиров. А еще недавно в видосике такой бодренький был.
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21.11.2020 01:46 Відповісти
Фотка стара, не відповідає дійсності: воно ж запухше зараз.
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21.11.2020 08:41 Відповісти
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