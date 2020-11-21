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Імунітет у тих, хто перехворів на COVID-19, зберігається мінімум пів року, - вчені

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Імунітет у тих, хто перехворів на COVID-19, зберігається мінімум пів року, - вчені

У людей, які перенесли коронавірус COVID-19, збережеться імунітет проти повторного захворювання як мінімум на пів року. Вчені Університету Оксфорда з'ясували це за підсумками масштабного дослідження, результати якого оприлюднили в п'ятницю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми можемо бути впевнені, що як мінімум у короткостроковій перспективі більшість людей, які хворіли на COVID-19, не заразяться ним ще раз", - заявив професор університету та один із авторів дослідження Девід Ейр.

За підсумками дослідження вчені прийшли до висновку, що можливість заразитися повторно після коронавірусу впродовж шести місяців зберігається, але такі випадки були вкрай рідкісні. Проте, даних про те, як скоро можна заразитися COVID-19 повторно, у них поки немає.

Кінцева мета дослідження - з'ясувати, скільки часу перебуватиме під захистом імунітет людини після того, як він подолав викликану вірусом хворобу.

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Під час дослідження вони аналізували інформацію, отриману від 12 тис. співробітників сфери охорони здоров'я, які працювали з пацієнтами з COVID-19 понад 30 тижнів (майже сім місяців).
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Топ коментарі
+4
Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода, - ученые - Цензор.НЕТ 1063Представьте следующее лето. Мы все пережили зиму, больше нет коронавируса. Погода прекрасная, мы все сидим в кафешках. И мечтаем о том, как хорошо нам было в масках, потому что придумали новый вирус и мы все теперь вынуждены носить подгузники, потому что новый вирус провоцирует расстройство.
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20.11.2020 18:21
+3
******* канєшно...але я вже 1,5місяці ніяк після корони відійти не можу...задишка може бути на рівному місці...
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20.11.2020 18:04
+3
Тю... А писали, что 2-3 месяца максимум. И что некоторые уже успели переболеть- повторно и не один раз....
Вы там между собой уж определитесь, какую дичь выпускать "в эфир". Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода, - ученые - Цензор.НЕТ 4532
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20.11.2020 18:08
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******* канєшно...але я вже 1,5місяці ніяк після корони відійти не можу...задишка може бути на рівному місці...
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20.11.2020 18:04 Відповісти
Провірте об"єм (%) враження легень (КТГ) і обов"язково обслідуйте серце.
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20.11.2020 18:54 Відповісти
Похожая ситуация.
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20.11.2020 19:55 Відповісти
пол года это вообще ничего...через пол года что опять по второму кругу что ли. а там ещё какой то вирус буде.. наконец то людишки получат по заслугам и Земля освободица от обнаглевшего балласта..
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20.11.2020 18:05 Відповісти
На кінець то кацапи вимруть?
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20.11.2020 18:43 Відповісти
Тю... А писали, что 2-3 месяца максимум. И что некоторые уже успели переболеть- повторно и не один раз....
Вы там между собой уж определитесь, какую дичь выпускать "в эфир". Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода, - ученые - Цензор.НЕТ 4532
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20.11.2020 18:08 Відповісти
некоторые - это 1 человек на несколько тысяч. Учись читать не жопой, может тогда не будет казаться дичью все что ученые говорят.
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20.11.2020 18:12 Відповісти
Та не верьте в британским ученым, сказочники еще те. Британия впереди всей Европы по количеству смертей и еще недавно была лидером в количестве заразившихся.
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20.11.2020 22:27 Відповісти
Ну да, скажи еще ,что татаромордовским недоученым надо только доверять
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21.11.2020 10:39 Відповісти
БРЕХНЯ! Факты гоаорят, что 2-3 месяца!
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20.11.2020 18:12 Відповісти
Т.е. если с собой носить спраку об излечении от ковида, то по логике вроде бы гражданина в течение до полугода не могут оштрафовать без маски? Вреда не несёт окружающим и себе тоже. Нет состава Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода, - ученые - Цензор.НЕТ 5608
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20.11.2020 18:16 Відповісти
Може бути просто без симптомним носієм. Собі пів року загрозу не несе, а іншім так.
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20.11.2020 18:46 Відповісти
ошибка - СПРАВКУ а не спраку Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода, - ученые - Цензор.НЕТ 2434
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20.11.2020 18:17 Відповісти
Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода, - ученые - Цензор.НЕТ 1063Представьте следующее лето. Мы все пережили зиму, больше нет коронавируса. Погода прекрасная, мы все сидим в кафешках. И мечтаем о том, как хорошо нам было в масках, потому что придумали новый вирус и мы все теперь вынуждены носить подгузники, потому что новый вирус провоцирует расстройство.
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20.11.2020 18:21 Відповісти
Расстройство - один из симптомов и этого вируса.
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20.11.2020 19:30 Відповісти
Херня это исследование. Уже неоднократно публиковались новости, где на второй, третий раз, пациент с короной умирал
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20.11.2020 18:45 Відповісти
Не все и после первого раза выживают
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20.11.2020 22:28 Відповісти
раньше говорили ДО полугода
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20.11.2020 18:53 Відповісти
Через полгода, когда долбонут всем по дозе скажут что может и год сохраняется. Главное не сбить спрос на подливу.
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20.11.2020 18:55 Відповісти
Я вижу в конце концов святой огонь (сокральные огни ИндоПэриджана Кавказского) из ЯнЭрДага(Горящего мужа гора) в пригороде Баха(Смотрящего)=Баку ПОЙДУТ ПО ВСЕМУ МИРУ,ЧТОБ УБИТЬ ЭТУ ЧУМУ.Он зарядит огонь ваших глаз(5-й вид пламени) и СПАСЕТ ВСЕХ.Его получала АзЭрЯнская(младший муж горящий) церковь в Харькове(Ахыр Бэй Ата=Конец бека отцы или Бати=Батьковщины) 300лет.Выходили с иконами загород ,встречали огонь из страны Огней и возвращались.СЛАВА НАШИМ ОБЩИМ ДРЕВНИМ ПРАЗДНИКАМ СО ДНЯ НАЧАЛА МИРА!!! Кремль их убрал ВРЕМЕННО!
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20.11.2020 19:00 Відповісти
описка Харьков(Ахыр АгаБэй)=Конец Господина Бека.Отец бек -это Пенаты Боги Рима(Анара).
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20.11.2020 19:04 Відповісти
а можно по-человечески написать?
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20.11.2020 22:43 Відповісти
Что не понятного? Ты барон или кто?
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21.11.2020 09:51 Відповісти
набор слов какой-то
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21.11.2020 14:20 Відповісти
 
 