Як профільні лікарні для лікування COVID-19 можуть бути використані санаторії, - заступник глави ОП Тимошенко

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в разі нестачі лікарень для перепрофілювання під лікування хворих на COVID-19 обласні державні адміністрації мають сконцентруватися на використанні санаторіїв.

Про це повідомив Тимошенко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"У деяких регіонах лікарні справді перепрофілювати неможливо. Ми відпрацьовуємо два шляхи. Перший - це санаторії. МОЗ оцінив, скільки грошей потрібно витратити на технічне оснащення та ремонти в санаторіях і Палацах спорту. З'ясувалося, що санаторії дешевше. Обладміністрації дано завдання, щоб вони спочатку сконцентрувалися на лікарнях, а якщо їх не вистачає - на санаторіях. Якщо немає санаторіїв, - тоді дивимося спортзали і все інше. Думаю, що найближчими тижнями буде зроблено кілька госпіталів уже не на базі лікарень", - сказав Тимошенко.

За його словами, йде робота і над збільшенням кількості ліжок у кожній лікарні.

"У нас спочатку було 50 тис. ліжок під хворих на COVID-19. На спільному "селекторі" з президентом і прем'єром було прийнято рішення, що необхідно 100 тис. Ми маємо знати, що вони у нас є. Не буде в них необхідності - і добре. Всі обладміністрації отримали завдання, ліжка знайшли, їх вже занесено в базу, доставляють обладнання, яке необхідне для укладення договорів із Національною службою здоров'я щодо COVID. Реально у нас таких ліжок 92 тис.", - вказав Тимошенко.

Читайте також: Офіс президента з ОДА йде шляхом швидкої закупівлі концентраторів кисню, тільки за тиждень знайшли 10 тис. штук, - Кирило Тимошенко

Заступник голови ОП зазначив, що кожного тижня "довідкриваються" лікарні для лікування хворих на COVID-19.

"Регіон, як тільки доходить до порога, визначеного Міністерством охорони здоров'я, надсилає лист, щоб дали дозвіл на перепрофілювання лікарні під COVID. МОЗ відправляє договір із НСЗУ, змінюється логістика швидких допомог", - розповів Тимошенко.