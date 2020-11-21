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Як профільні лікарні для лікування COVID-19 можуть бути використані санаторії, - заступник глави ОП Тимошенко

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Як профільні лікарні для лікування COVID-19 можуть бути використані санаторії, - заступник глави ОП Тимошенко

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в разі нестачі лікарень для перепрофілювання під лікування хворих на COVID-19 обласні державні адміністрації мають сконцентруватися на використанні санаторіїв.

Про це повідомив Тимошенко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"У деяких регіонах лікарні справді перепрофілювати неможливо. Ми відпрацьовуємо два шляхи. Перший - це санаторії. МОЗ оцінив, скільки грошей потрібно витратити на технічне оснащення та ремонти в санаторіях і Палацах спорту. З'ясувалося, що санаторії дешевше. Обладміністрації дано завдання, щоб вони спочатку сконцентрувалися на лікарнях, а якщо їх не вистачає - на санаторіях. Якщо немає санаторіїв, - тоді дивимося спортзали і все інше. Думаю, що найближчими тижнями буде зроблено кілька госпіталів уже не на базі лікарень", - сказав Тимошенко.

За його словами, йде робота і над збільшенням кількості ліжок у кожній лікарні.

"У нас спочатку було 50 тис. ліжок під хворих на COVID-19. На спільному "селекторі" з президентом і прем'єром було прийнято рішення, що необхідно 100 тис. Ми маємо знати, що вони у нас є. Не буде в них необхідності - і добре. Всі обладміністрації отримали завдання, ліжка знайшли, їх вже занесено в базу, доставляють обладнання, яке необхідне для укладення договорів із Національною службою здоров'я щодо COVID. Реально у нас таких ліжок 92 тис.", - вказав Тимошенко.

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Заступник голови ОП зазначив, що кожного тижня "довідкриваються" лікарні для лікування хворих на COVID-19.

"Регіон, як тільки доходить до порога, визначеного Міністерством охорони здоров'я, надсилає лист, щоб дали дозвіл на перепрофілювання лікарні під COVID. МОЗ відправляє договір із НСЗУ, змінюється логістика швидких допомог", - розповів Тимошенко.
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Топ коментарі
+3
Да подселять их надо в квартиры голосовавших за Зеку!!!!
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20.11.2020 18:16
+1
Еще один титушка околовсяческих наук нарисовался. Хватит и Степанова. Вот только вопрос -- Чем вы занимались последние полгода, когда не воровали деньги из ковидного фонда?
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20.11.2020 18:08
+1
ДОшло наконец на пике эпидемии .А весной что непонятно было что необходимо готовить коечный фонд под вторую волну? И что санатории и профилактории идеально для этого подходят. ПОл года коту под хвост, даже Янукович и то сработал бы гораздо лучше чем эти дурачки квнщики.
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20.11.2020 19:57
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Еще один титушка околовсяческих наук нарисовался. Хватит и Степанова. Вот только вопрос -- Чем вы занимались последние полгода, когда не воровали деньги из ковидного фонда?
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20.11.2020 18:08 Відповісти
Как профильные больницы для лечения COVID-19 могут быть использованы санатории, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8228
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20.11.2020 18:08 Відповісти
Правильно. Тем более, что сейчас санатории стоят пустые. Как профильные больницы для лечения COVID-19 могут быть использованы санатории, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7213
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20.11.2020 18:09 Відповісти
ага , мона ичо лавочки в скверах и в метро Как профильные больницы для лечения COVID-19 могут быть использованы санатории, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7412
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20.11.2020 18:22 Відповісти
Да подселять их надо в квартиры голосовавших за Зеку!!!!
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20.11.2020 18:16 Відповісти
Он притянул на себе и продолжает торить дорожку всей мрази от Зека и правда , как карикатура это Нелошистое ЗЕ на большого тупого ЗЕКА - тупой и еще тупее ...
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20.11.2020 18:31 Відповісти
Как профильные больницы для лечения COVID-19 могут быть использованы санатории, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 306
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20.11.2020 18:29 Відповісти
И санатории, и казармы, и коровники. сельсоветы. забегайловки и погреба для выращивания грибов.
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20.11.2020 18:46 Відповісти
А в санаторіях є кисень , интенсивна терапія, реанімаціїї????
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20.11.2020 18:46 Відповісти
А какая разница? Асфальт есть.
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20.11.2020 18:47 Відповісти
Дурдом клоунский,толку от койко мест если вирусологов нет,да и инфекционисты знаниями не блещут. Как профильные больницы для лечения COVID-19 могут быть использованы санатории, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2912
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20.11.2020 18:48 Відповісти
Клоунов можно из цирка привлеч они в Отличие от Зеленского диплом имеют!
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20.11.2020 19:00 Відповісти
Воо врет 25% на весну!
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20.11.2020 19:23 Відповісти
Та ти що, санаторії? А в нас в районі два роки тому закрили одну спеціалізовану інфекційну лікарню, а іншу другу міську аргументуючи, реформою та недостатнім фінансуванням. Ну, про школи мовчу це ж до теми "пандемії" не відноситься.
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20.11.2020 19:37 Відповісти
ДОшло наконец на пике эпидемии .А весной что непонятно было что необходимо готовить коечный фонд под вторую волну? И что санатории и профилактории идеально для этого подходят. ПОл года коту под хвост, даже Янукович и то сработал бы гораздо лучше чем эти дурачки квнщики.
показати весь коментар
20.11.2020 19:57 Відповісти
 
 