Пораненого вчора біля Авдіївки воїна евакуйовано в Дніпро, загрози життю немає, - Міноборони
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У Дніпропетровську обласну клінічну лікарню імені Мечникова евакуаційним транспортом доставлено військовослужбовця Об'єднаних сил, який зазнав поранення в районі Авдіївки Донецької області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
За словами генерального директора ОКБ ім. Мечникова Сергія Риженка, військовослужбовцю ЗСУ надали допомогу в 66-му військовому мобільному госпіталі, а потім доставили на подальше лікування в Дніпро.
"21-річний воїн зазнав важкої черепно-мозкової травми, акубаротравми і поранення ока. Після прибуття в лікарню Мечникова пораненого оглянули всі фахівці та обробили рани. Пацієнт лікується у відділенні політравми. Він у стані середньої тяжкості, потроху йде на поправку і зараз загрози життю військового немає", - повідомив Риженко.
Вже сьогодні ввечері пораненого планують перевести в нейрохірургічне відділення.
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(Господи! что за неправдоподобный бред приходится одним говорить, другим слушать)
горят вражеские САУ от наших Байрактаров!
https://www.youtube.com/watch?v=nt7saDD9iP0&feature=emb_title
2. на видосике не лето, а скорее осень, где-то сентябрь... ну так Байрактары уже там были + такие видосики наши всегда публикуют спустя время (вот у турок другой подход)
это обычная тема, когда дрон-разведчик обнаруживает цель и наводит на нее уже другой дрон - ударный
потом разведчик корректирует работу ударника и ведет запись