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Пораненого вчора біля Авдіївки воїна евакуйовано в Дніпро, загрози життю немає, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події

Пораненого вчора біля Авдіївки воїна евакуйовано в Дніпро, загрози життю немає, - Міноборони

У Дніпропетровську обласну клінічну лікарню імені Мечникова евакуаційним транспортом доставлено військовослужбовця Об'єднаних сил, який зазнав поранення в районі Авдіївки Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

За словами генерального директора ОКБ ім. Мечникова Сергія Риженка, військовослужбовцю ЗСУ надали допомогу в 66-му військовому мобільному госпіталі, а потім доставили на подальше лікування в Дніпро.

"21-річний воїн зазнав важкої черепно-мозкової травми, акубаротравми і поранення ока. Після прибуття в лікарню Мечникова пораненого оглянули всі фахівці та обробили рани. Пацієнт лікується у відділенні політравми. Він у стані середньої тяжкості, потроху йде на поправку і зараз загрози життю військового немає", - повідомив Риженко.

Вже сьогодні ввечері пораненого планують перевести в нейрохірургічне відділення.

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Топ коментарі
+7
а...так получается...что не считается? ну раз угрозы нет.. неприцельно и без нарушения тишины
(Господи! что за неправдоподобный бред приходится одним говорить, другим слушать)
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20.11.2020 18:09
+7
Одужуй, герою.
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20.11.2020 18:14
+5
А ЧТО ТАМ С ПЕРЕМИРИЕМ? УСТОЙЧИВОЕ?
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20.11.2020 18:15
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а...так получается...что не считается? ну раз угрозы нет.. неприцельно и без нарушения тишины
(Господи! что за неправдоподобный бред приходится одним говорить, другим слушать)
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20.11.2020 18:09 Відповісти
Да и не ранение и кантузия у него, а всего лишь тяжелая черепно-мозговая травма, акубаротравма и ранение глаза. А это можно не считать.
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21.11.2020 01:42 Відповісти
Одужуй, герою.
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20.11.2020 18:14 Відповісти
А ЧТО ТАМ С ПЕРЕМИРИЕМ? УСТОЙЧИВОЕ?
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20.11.2020 18:15 Відповісти
еще и как!
горят вражеские САУ от наших Байрактаров!

https://www.youtube.com/watch?v=nt7saDD9iP0&feature=emb_title
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20.11.2020 20:12 Відповісти
судя по видосику это лето, а судя по картинке наведения это не байрактары, а другой тип. Но зрелище приятное. Спасибо!
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20.11.2020 21:04 Відповісти
1. съемка - не с Байрактара, а вот поражение цели - это либо управляемый снаряд, либо ударный БПЛА (а других кроме Бацрактаров у Украины нет)
2. на видосике не лето, а скорее осень, где-то сентябрь... ну так Байрактары уже там были + такие видосики наши всегда публикуют спустя время (вот у турок другой подход)
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20.11.2020 21:49 Відповісти
пы.сы.
это обычная тема, когда дрон-разведчик обнаруживает цель и наводит на нее уже другой дрон - ударный
потом разведчик корректирует работу ударника и ведет запись
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20.11.2020 21:51 Відповісти
Есть угроза . Назовите мне государство , которое в течении шести лет войны , получает только раненных и убитых .
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20.11.2020 19:19 Відповісти
война - она такая
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20.11.2020 20:12 Відповісти
 
 