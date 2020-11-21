Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "розхитують планету"
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на слова Олександра Лукашенка про те, що американські спецслужби зі спеціально створених у Києві центрів "розхитують планету", відеомемом із фантастичного телесеріалу "Зоряний шлях".
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну реакцію Кулеба оприлюднив у Твіттері.
На відеоуривку персонаж телесеріалу, дія якого розгортається в 2364-2370 роках, капітан Жан-Люк Пікар важко хитає головою.
https://t.co/BVsdCnQnDv pic.twitter.com/LfrpllcUpa— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2020
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше під час відвідин ВАТ "Гомсільмаш" Олександр Лукашенко заявив, що, за даними білоруської та російської розвідки, американські спецслужби створили спочатку під Варшавою, а "тепер у Києві", центри і за допомогою сучасних технологій та інтернету "розхитують обстановку на всій планеті".
Будь ласка, зачекайте...
Видно, хвора на цукровий діабет головного мозку.
Або, що більш імовірно, кацапська ботяра зі знанням української мови.
не болейте...
а ху-ху не хо-хо?
Вашингтонский Обком
Против врача, который сообщил о том, что убитый Роман Бондаренко был трезв, прокуратура завела уголовное дело за разглашение врачебной тайны.
Таким образом, прокуратура показала, что Лукашенко, который заявил, что Бондаренко был пьян, оказался П@ЗДАБОЛОМ.
Какая неожиданность!