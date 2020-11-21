Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "розхитують планету"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на слова Олександра Лукашенка про те, що американські спецслужби зі спеціально створених у Києві центрів "розхитують планету", відеомемом із фантастичного телесеріалу "Зоряний шлях".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну реакцію Кулеба оприлюднив у Твіттері.

На відеоуривку персонаж телесеріалу, дія якого розгортається в 2364-2370 роках, капітан Жан-Люк Пікар важко хитає головою.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше під час відвідин ВАТ "Гомсільмаш" Олександр Лукашенко заявив, що, за даними білоруської та російської розвідки, американські спецслужби створили спочатку під Варшавою, а "тепер у Києві", центри і за допомогою сучасних технологій та інтернету "розхитують обстановку на всій планеті".