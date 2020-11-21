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Новини Політика України
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Лукашенко (2308) Кулеба Дмитро (3170)

Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "розхитують планету"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на слова Олександра Лукашенка про те, що американські спецслужби зі спеціально створених у Києві центрів "розхитують планету", відеомемом із фантастичного телесеріалу "Зоряний шлях".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну реакцію Кулеба оприлюднив у Твіттері.

На відеоуривку персонаж телесеріалу, дія якого розгортається в 2364-2370 роках, капітан Жан-Люк Пікар важко хитає головою.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше під час відвідин ВАТ "Гомсільмаш" Олександр Лукашенко заявив, що, за даними білоруської та російської розвідки, американські спецслужби створили спочатку під Варшавою, а "тепер у Києві", центри і за допомогою сучасних технологій та інтернету "розхитують обстановку на всій планеті".
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Топ коментарі
+16
Лукашенко это уже клиническая психиатрия.
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20.11.2020 18:48
+11
от, кляті піндоси..... так качають, що в бацьки картопля, на городі, сама повилазила з землі Кулеба отреагировал мемом из фантастического фильма на слова Лукашенко о том, что спецслужбы США из центров под Киевом "качают планету" - Цензор.НЕТ 7748
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20.11.2020 18:48
+8
це говорить тільки про те, що він вважає білорусів такими ж ідіотами, як і кацапів, які вірять в цю дурню
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20.11.2020 18:50
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З Феофанії?
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20.11.2020 18:45 Відповісти
Як би ж Зараз з Феофанії тільки гной качать можно з таким преЗЕдентом
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20.11.2020 18:49 Відповісти
Лукашенко это уже клиническая психиатрия.
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20.11.2020 18:48 Відповісти
це говорить тільки про те, що він вважає білорусів такими ж ідіотами, як і кацапів, які вірять в цю дурню
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20.11.2020 18:50 Відповісти
Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "качають планету" - Цензор.НЕТ 1902
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20.11.2020 19:33 Відповісти
самокритично.
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20.11.2020 19:45 Відповісти
я, я, майн фюрер
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20.11.2020 20:36 Відповісти
от, кляті піндоси..... так качають, що в бацьки картопля, на городі, сама повилазила з землі Кулеба отреагировал мемом из фантастического фильма на слова Лукашенко о том, что спецслужбы США из центров под Киевом "качают планету" - Цензор.НЕТ 7748
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20.11.2020 18:48 Відповісти
Навіть жук колорадський до Колорадо втік
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20.11.2020 18:52 Відповісти
Ага. А ще вишикувалась в шеренги і організовано тікає за кордон.
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20.11.2020 18:52 Відповісти
То бацько жалкує, що в нього тільки кацапський розвідцентр а він хоче, щоб як у Польщі та в Україні.
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20.11.2020 19:03 Відповісти
Кулєба, тобі не соромно представляти такого потерпілого , Чим Лука жалюгідніший ніж наш ?У першого того хоч причандали міцні .
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20.11.2020 18:50 Відповісти
Лукашенко зробив з Білорусі цукерку, кращу ніж в ЄС. Україна, як бідна родичка. І влада вже заявила, що тепер у нас "сверхзадача" досягти рівня Білорусі (!). Тому білоруси і не хочуть ні на Захід, ні на Схід. Вони просто бісяться з жиру. І кусають щедру руку, яка їм дає. А що роблять із скаженими собаками?
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20.11.2020 20:21 Відповісти
Шо ти мелеш , ідіотка , ти про щедру руку кремля тут теревениш ?!
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20.11.2020 20:48 Відповісти
Вона у всіх новинах про лукашенківську Бєларусь порівнює її з цукеркою.
Видно, хвора на цукровий діабет головного мозку. Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "качають планету" - Цензор.НЕТ 8642
Або, що більш імовірно, кацапська ботяра зі знанням української мови.
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20.11.2020 21:32 Відповісти
Их спамят. Погуляй в спаме, неадекватка
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21.11.2020 05:38 Відповісти
Хороший мемчик, классический. Подходит практически во всех случаях, когда Лукадрыщ открывает рот.
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20.11.2020 18:51 Відповісти
У Луки годинник на правій руці. Всьо як у *****.
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20.11.2020 18:51 Відповісти
Такой анекдот из Ютьюба зарубили... Кулеба отреагировал мемом из фантастического фильма на слова Лукашенко о том, что спецслужбы США из центров под Киевом "качают планету" - Цензор.НЕТ 4580 Кулеба отреагировал мемом из фантастического фильма на слова Лукашенко о том, что спецслужбы США из центров под Киевом "качают планету" - Цензор.НЕТ 4580
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20.11.2020 18:52 Відповісти
Шо то кулебяка как то по сиртаки тужица, нет бы пару тройку нот протеста подать или сделать супержесткую заяву, шобы поставить зарвавшегося байка в стрйло
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20.11.2020 18:53 Відповісти
Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "качають планету" - Цензор.НЕТ 9314
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20.11.2020 18:58 Відповісти
Шо убийца лука, шо *****, однояйцевые

Кулеба отреагировал мемом из фантастического фильма на слова Лукашенко о том, что спецслужбы США из центров под Киевом "качают планету" - Цензор.НЕТ 3159
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20.11.2020 18:53 Відповісти
У нас зараз теж не кращий. Слухай, якщо скинете Лукашенка- не придумайте Галигіна президентом обрати.
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20.11.2020 18:56 Відповісти
Удачи вам цензорские Хренгдяблики...
не болейте...
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20.11.2020 18:54 Відповісти
Ну почему фантастического, Жан-Люк Пикар жестикулирует в 2364 году потому как президентом Белоруси до тех пор Лука... А народ Белоруси к тому времени браво марширует по залитым кровью сограждан площадям, прославляя Великого Лучучхе.
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20.11.2020 18:54 Відповісти
тупые муфлоны не поняли, что уже господствует вид 8472
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20.11.2020 19:08 Відповісти
Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "качають планету" - Цензор.НЕТ 7518
Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "качають планету" - Цензор.НЕТ 1515
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20.11.2020 19:08 Відповісти
Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "качають планету" - Цензор.НЕТ 4953
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20.11.2020 19:08 Відповісти
Тут другое. Ото уже давно сбитый лётчик, долбодятел пешеходный. Причём по своей же причине. Он это конечно понимает. И своими дуркецальными выпадами только себя всё сильнее топит. Не стоит трогать уже. То Кулеба зря так. Забыть, стереть, посмеятся может быть---осталось чуть. Посмешище стало для всех.
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20.11.2020 19:14 Відповісти
шо? Кулеба дарма так? Хай сере на Україну й далі, а нам краще помовчати?
а ху-ху не хо-хо?
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20.11.2020 19:36 Відповісти
Я считаю что зря. Председатель радгоспу стал кидатся гамном во все стороны. Забыв о том что сначала надо взять гамно в свои руки. Тем и позориться первый. Он ни кому уже не нужен. Давать сдачи надо, а пинать упавшего не стоит, не мы толкали ведь---сам яму себе откопал. Туда и дорога.
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20.11.2020 19:42 Відповісти
Это не кулеба, это Украина отреагировала этим.
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20.11.2020 19:19 Відповісти
лукаморья больше нет, от дубов простыл и след...
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20.11.2020 19:22 Відповісти
...и коты с цепи дубовой убежали, больше нет.
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20.11.2020 19:27 Відповісти
... а русалку в бочку посадили. И там ещё на неведомых дорожках растет лукашенкова картошка и 33 американских черных богатыря ту картошку тырят втихаря.
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20.11.2020 19:55 Відповісти
топ новость, вот теперь заживём
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20.11.2020 19:26 Відповісти
Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "качають планету" - Цензор.НЕТ 9169
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20.11.2020 19:31 Відповісти
Можно и другой мем привести
Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "качають планету" - Цензор.НЕТ 9270
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20.11.2020 19:35 Відповісти
Глобус Беларуси выходит на околоземную орбиту...
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20.11.2020 19:37 Відповісти


Вашингтонский Обком



Против врача, который сообщил о том, что убитый Роман Бондаренко был трезв, прокуратура завела уголовное дело за разглашение врачебной тайны.
Таким образом, прокуратура показала, что Лукашенко, который заявил, что Бондаренко был пьян, оказался П@ЗДАБОЛОМ.
Какая неожиданность!
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20.11.2020 19:38 Відповісти
лукавый болотный цыган опять в разнос пошел.
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20.11.2020 19:39 Відповісти
Це ж треба! Американці їдуть у Київ, щоб вийти в Інтернет "качати планету"!
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20.11.2020 19:50 Відповісти
Ну это логично. В Украине то интернет и быстрее и дешевле. Экономят, клятые капиталисты. Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "качають планету" - Цензор.НЕТ 4164
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20.11.2020 20:16 Відповісти
кремлевская страшилка озвучена: подталкивают на конфликт, чтобы миротворцами устроиться
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20.11.2020 20:40 Відповісти
Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "качають планету" - Цензор.НЕТ 2338
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20.11.2020 21:47 Відповісти
НЕ КАЧАЙТЕ планету, дурні!!! Вона ж плоска і може перевернутись - ВСІ ЗАГИНЕМО....
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20.11.2020 23:05 Відповісти
 
 