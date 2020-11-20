Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко
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Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявляє, що виділених для боротьби з COVID-19 бюджетних коштів на будівництво доріг не спрямовували.
Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Перше: гроші на дороги - це гроші Дорожнього фонду. Друге - кредитні гроші, коли "Укравтодор" укладає кредитні контракти з міжнародними інституціями. Третє - це гроші, які було виграно в Стокгольмському арбітражі. Так, справді, якусь частину з них було спрямовано до Загального фонду, але ніхто не забирав їх з боротьби з коронавірусом! Це гроші, які планувалися на дороги! "Коронавірусні" гроші планувалися окремо, і частину з них не витрачено досі", - сказав Тимошенко.
Він зазначив також, що це сталося з різних причин.
"Десь у цьому немає необхідності, десь тендер не провели, десь справді за цими позиціями наразі необхідності їх витрачати немає, Кабінет Міністрів перекидає їх на інші позиції. Ви ж зрозумійте, це бюджетні гроші. Це не так, що ти з однієї кишені взяв, до іншої поклав. Це все одно процес, який займає декілька тижнів", - сказав Тимошенко.
Заступник керівника Офісу президента також зазначив, що 17 листопада Верховна Рада спрямувала додатково 10 млрд грн у Фонд боротьби з коронавірусом для збільшення запасу, щоб "усіх заспокоїти".
"Тобто всі ці інсинуації з приводу того, що гроші відправлено на дороги, а у коронавірусному фонді їх немає - неправда. Гроші і зараз є", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
―Мы привыкли.
―К дракону можно привыкнуть?
―Можно. Он очень добр.
―Что ж он такого доброго сделал?
―Ну как Вам сказать? Он очень много сделал для нашего города. При нем началось Большое строительство..."
(К/ф "Убить дракона").
1 километр дороги - 10 мил. $
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1 километр дороги = 10 000 кислородных концентраторов,т.е
минимум 10 000 спасенных жизней !!!!!
да здравствует большая "
Дорога жизни" "Дорога смерти" Великого вора ЗЕ !
Час рекордів. Півмільярда доларів за 30 км дороги
Укравтодор у найбільшому в своїй історії тендері зашив унікальну ціну дороги - $10 млн за кілометр.
http://nashigroshi.org/2020/07/15/chas-rekordiv-pivmil-iarda-dolariv-za-30-km-dorohy/
Для того, что б не было вопросов - однополосная, это по одной полосе в обоих направлениях!
Ноябрь, ребята, шиносервисы уже потирают руки.
Твоя імпотентна команда, яка все здає кацапам, піариться на здобутках Порошенка.
Ничтожества.
https://youtu.be/j41DlFeCS20
https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina
А ведь можно было ещё 12 млрд евро выиграть - и Витренко подготовил иски
НО Ермак уговорил БУБОЧКУ подарить их хутину
А сами дали б пистюкам вроде вас?
А где та, которая "потрачена"?
Из «коронавирусного» фонда профинансировали в общей сложности 6 сфер:
здравоохранение - 5,8 млрд гривен (предусмотрено 16,3 млрд гривен). Отмечается, что на эти средства закупили, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких и средства защиты медработников;
социальную защиту - 9,3 млрд гривен (предусмотрено 10,4 млрд гривен)
обеспечение правопорядка - 2,4 млрд гривен (предусмотрено 2,7 млрд гривен)
строительство и ремонт дорог - 16,3 млрд гривен (предусмотрено 35 млрд гривен)
сферу культуры и туризма - 6 млн гривен (предусмотрено 1 млрд гривен).
Кручу - вєрчу, наїпати хочу...
Ссылка на постанову: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539-2020-%D0%BF#Text
Кратко:
"Про виділення коштів для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 1 липня 2020 р. № 539
Київ
1. Виділити Державному агентству автомобільних доріг 31447937,1 тис. гривень із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення за бюджетною програмою
3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" на безповоротній основі (видатки розвитку).
(Там еще п.2, 3, 4, просто не копирую).
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ"
"Вот вам пример, мы построили дорогу из Северодонецка в Станицу Луганскую. Чтобы показать, что мы строим Донбасс
https://www.youtube.com/watch?v=U3Ei0VkbFoI
На коррсчету ноль, МВФ послал на.уй, ВВП в минусах и кризисы везде, где можно только придумать.
Несмотря на критическую нехватку средств на обеспечение больниц всем необходимым для борьбы с COVID-19, власти половину "ковидного" фонда потратили на дороги
Сейчас средства для "Укравтодора" решили взять у Нацбанка - несмотря на то, что закон запрещает такое финансирование
Мысли депутатов провластной фракции относительно финансирования строительства дорог в условиях нехватки кислорода в больницах разделилисьhttps://plus.obozrevatel.com/crime/zakon-ne-pisan-posle-zakatannogo-v-asfalt-kovidnogo-fonda-vlast-tyanet-na-dorogi-dengi-nbu.htm
"Мы предусмотрели в ковидном фонде 65 млрд грн, потом 32 млрд грн из них были перечислены, так сказать, на "Большое строительство", потому что Министерство здравоохранения, которое должно заказывать такие средства, не давало соответствующих документов. И просто рассчитали, что те средства будут лежать - их не смогут освоить, использовать. Лучше в летнюю пору, когда есть возможность, сделать дороги - давайте эти средства направим на дороги. А потом, в случае потребности, мы найдем средства и профинансируем в полном объеме закупку лекарств и всего необходимого", - объяснила "слуга народа". Депутат Верещук https://ukraina24.segodnya.ua/dengi-news/5186-lekarstva-kupim-potom-v-sluge-naroda-proyasnili-sudbu-deneg-iz-covid-fonda
Слава Україні!
73/43%зебіли - всі паталогічні брехуни.
Хай живе Україна.Источник: https://censor.net/ru/n3232387