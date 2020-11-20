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Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявляє, що виділених для боротьби з COVID-19 бюджетних коштів на будівництво доріг не спрямовували.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Перше: гроші на дороги - це гроші Дорожнього фонду. Друге - кредитні гроші, коли "Укравтодор" укладає кредитні контракти з міжнародними інституціями. Третє - це гроші, які було виграно в Стокгольмському арбітражі. Так, справді, якусь частину з них було спрямовано до Загального фонду, але ніхто не забирав їх з боротьби з коронавірусом! Це гроші, які планувалися на дороги! "Коронавірусні" гроші планувалися окремо, і частину з них не витрачено досі", - сказав Тимошенко.

Він зазначив також, що це сталося з різних причин.

"Десь у цьому немає необхідності, десь тендер не провели, десь справді за цими позиціями наразі необхідності їх витрачати немає, Кабінет Міністрів перекидає їх на інші позиції. Ви ж зрозумійте, це бюджетні гроші. Це не так, що ти з однієї кишені взяв, до іншої поклав. Це все одно процес, який займає декілька тижнів", - сказав Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін перенаправив понад $3,5 млн грн з виділених на головну онколабораторію України на ремонт доріг. ВIДЕО

Заступник керівника Офісу президента також зазначив, що 17 листопада Верховна Рада спрямувала додатково 10 млрд грн у Фонд боротьби з коронавірусом для збільшення запасу, щоб "усіх заспокоїти".

"Тобто всі ці інсинуації з приводу того, що гроші відправлено на дороги, а у коронавірусному фонді їх немає - неправда. Гроші і зараз є", - наголосив він.

Читайте також: "Слуга народу" Гетманцев пояснив, навіщо будують дороги під час пандемії: "Хвору людину треба довезти до лікарні. Встигнути"
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Топ коментарі
+44
МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ!
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20.11.2020 19:00
+32
Да вы хоть врать одинаково договоритесь, дебилы. Ведь вокруг не одни зебилы и проверить могут.

Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9385
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20.11.2020 19:05
+22
А де гроші поділи ?
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20.11.2020 19:04
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МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ!
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20.11.2020 19:00 Відповісти
―И вы терпите?
―Мы привыкли.
К дракону можно привыкнуть?
―Можно. Он очень добр.
―Что ж он такого доброго сделал?
―Ну как Вам сказать? Он очень много сделал для нашего города. При нем началось Большое строительство..."
(К/ф "Убить дракона").
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20.11.2020 19:20 Відповісти
1 кислородный концентратор стоит 1 тыс. $
1 километр дороги - 10 мил. $
---------------------------------------------------------
1 километр дороги = 10 000 кислородных концентраторов,т.е
минимум 10 000 спасенных жизней !!!!!

да здравствует большая "Дорога жизни" "Дорога смерти" Великого вора ЗЕ !

Час рекордів. Півмільярда доларів за 30 км дороги

Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5655Укравтодор у найбільшому в своїй історії тендері зашив унікальну ціну дороги - $10 млн за кілометр.

http://nashigroshi.org/2020/07/15/chas-rekordiv-pivmil-iarda-dolariv-za-30-km-dorohy/
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20.11.2020 19:44 Відповісти
ну вы немного загнули. 1км (новой одгополосной! дороги) - 1 лям зелени (у нас, а в некоторых странах доходит до 2,5 ляма, но там и дороги другие, хоть и однополосные)

Для того, что б не было вопросов - однополосная, это по одной полосе в обоих направлениях!
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20.11.2020 20:20 Відповісти
ну а 10 лямов, это минимум 4х полоска в каждую сторону с дорожной инфраструктурой!
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20.11.2020 20:21 Відповісти
Я хренею, ложь на лжи и ложью погоняет!
Ноябрь, ребята, шиносервисы уже потирают руки.
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20.11.2020 19:35 Відповісти
и ничо он не врет!деньги из ковидфонда ПЕРЕВЕЛИ дорожникам на ремонт дорог,а вот как их ПОТРАТИЛИ то это уже третья история!
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20.11.2020 20:19 Відповісти
Ну вот ,наконец-то всё разъяснилось ... Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7528
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20.11.2020 19:01 Відповісти
ск, это пять))) это такой троллинг-95, да
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20.11.2020 19:01 Відповісти
Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 171
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20.11.2020 19:20 Відповісти
А в тих очах відчувається уся біль жидівського народу...
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20.11.2020 22:51 Відповісти
звідси проста істина- ніякого ковід фонду немає! є лише фонд бдівництва доріг
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20.11.2020 19:02 Відповісти
зебилы, где деньги?
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20.11.2020 19:03 Відповісти
А де гроші поділи ?
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20.11.2020 19:04 Відповісти
Тута

Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1851
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20.11.2020 19:07 Відповісти
Та щз ними трапилось як з зерном Держрезерву, тільки це вже не миші, а "хом*яки".
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20.11.2020 19:43 Відповісти
ті миші, що зерно з`їли - зараз на джипах їздять далі щось в держави їздять
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20.11.2020 19:57 Відповісти
совсем дебил?
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20.11.2020 19:04 Відповісти
Шариков с замашками гопника. Вы еще не слышали как оно мурчит.
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20.11.2020 19:06 Відповісти
Да вы хоть врать одинаково договоритесь, дебилы. Ведь вокруг не одни зебилы и проверить могут.

Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9385
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20.11.2020 19:05 Відповісти
ГРОШІ на ковід ВКРАДЕНІ ! Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 767
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20.11.2020 19:41 Відповісти
Он какбэ и не брешет. Поскольку бабло украли, то говорит правду - "не направлялись". Медальку "новому лиццу". Можно в ж*опу, но тогда с заусеницами по 3 см.
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20.11.2020 22:53 Відповісти
мне нравиццо,як бредят на мендельштрассе...всем составом.
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20.11.2020 19:05 Відповісти
Таки да. Свежий кокс им что-ли подвезли? Сегодня прямо праздник дебилизма какой-то.
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20.11.2020 19:11 Відповісти
пофиг на что они планировались, если они попали в фонд, их использование регламентируется законом, и дорог там нет
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20.11.2020 19:06 Відповісти
Уявіть, оця дрібна бібізяна присвоїла кошти, які здобула попередня команда у війні з рашкою, і пустила в розпал епідемії на свій піар - велике будівництво зеленського.
Твоя імпотентна команда, яка все здає кацапам, піариться на здобутках Порошенка.
Ничтожества.
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20.11.2020 19:06 Відповісти
Нет дорог, нет и средств!
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20.11.2020 19:07 Відповісти
Ага.. Ну конечно же... И в МВД тоже 2 лярда не давали.. Ну тогда вопрос: куда "ысчезло" 40 млрд грн?
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20.11.2020 19:08 Відповісти
Порох разворовал.
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20.11.2020 19:09 Відповісти
Російський агент Деркач влаштував телеміст Москва-Київ з попами, Корчєвніковим та боксерами
https://youtu.be/j41DlFeCS20
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20.11.2020 19:09 Відповісти
До речі, москалі в траурі - помер сербський патріарх що проводив компанію проти надання Томосу.
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20.11.2020 19:12 Відповісти
Сльози мешают мне говорить... Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1883
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20.11.2020 19:18 Відповісти
Українською: яка сумна новина)))
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20.11.2020 20:07 Відповісти
Что, и до дорог тоже не дошли? Вот это скорость воровства. Воруют с наворованного.
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20.11.2020 19:10 Відповісти
Вышли на высший уровень с турборежима на турбоворовство.
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20.11.2020 19:23 Відповісти
Мы уже привыкли за время каденции шмаркли, что чёрное это белое. Давайте уже всю табличку выучим.
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20.11.2020 19:11 Відповісти
Та ладно
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20.11.2020 19:11 Відповісти
Мне вчера семейный врач сказала, что повторный ПЦР тест не нужно делать согласно Приказу 722 после болезни. Наверняка потому что экономят тесты.
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20.11.2020 19:11 Відповісти
У нас тоже не делают после болезни. Просто позитив может ещё держаться долго
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20.11.2020 19:15 Відповісти
Тесты показывают то есть, то нет ковида. Капец. Чума 21 века.
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20.11.2020 19:15 Відповісти
А зачем его делать? Для чего?
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20.11.2020 20:28 Відповісти
Кирилл, не п-сди.

https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina
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20.11.2020 19:11 Відповісти
«Третье - это деньги, которые были выиграны в Стокгольмском арбитраже. Да, действительно, какая-то часть из них была направлена в Общий фонд Источник: https://censor.net/ru/n3232387»
А ведь можно было ещё 12 млрд евро выиграть - и Витренко подготовил иски
НО Ермак уговорил БУБОЧКУ подарить их хутину
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20.11.2020 19:12 Відповісти
Н-да, с фантазией - не очень
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20.11.2020 19:12 Відповісти
Тогда где деньги, Зин........?
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20.11.2020 19:13 Відповісти
Потом удивляются шо вам МВФ денег не дает.
А сами дали б пистюкам вроде вас?
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20.11.2020 19:13 Відповісти
Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5700
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20.11.2020 19:14 Відповісти
Во дайот.
Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5104
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20.11.2020 19:14 Відповісти
Если это дороги, то что тогда в Германии? *)
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20.11.2020 19:16 Відповісти
ЧТО ТО Я НЕ ПОЙМУ ТО ВЫДЕЛЯЛИ ТО НЕ ВЫДЕЛЯЛИ ВХОДИТ И ВЫХОДИТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ВЫХОДИТ вы ДУМАЕТЕ ЧТО ЭТИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ ВЫ УСПОКОИЛИ МВФ ТАК ШЫШ АУДИТ И ТОГДА ПОСМЕЕМСЯ ГОРЬКО ВСЕ УвИВИВ СКОЛЬКО ВЫ УКРАЛИ
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20.11.2020 19:18 Відповісти
Каков молодец! Врет и не краснеет. что б у тебя язык отсох, брехло зеленое.
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20.11.2020 19:18 Відповісти
"Коронавирусные" деньги планировались отдельно, и часть из них не потрачена до сих пор", - сказал Тимошенко.

А где та, которая "потрачена"? Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 535
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20.11.2020 19:19 Відповісти
Якби таких "індивідів" позбавити (фізіологічно, на рівні діяльності мозку) можливості брехати - у нас не будо б 99% тих проблем, що маємо.
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20.11.2020 19:21 Відповісти
Люди, которые говорят и пишут о том, что в "ковидном фонде" остались какие то деньги и их нужно перераспределить, не понимают сути бюджетной махинации с этим фондом. Создание этого фонда явилось результатом скрытого секвестра бюджета дефицит доходной части бюджета был намного больше. Потому из планируемых 64 млрд гривен в фонд реально поступило на 01.11.2020г. 46, 8 млрд. гривен из которых 34,6 ушло на дороги, 10,4 млрд. на мероприятия по борьбе с ковид, (...) Реально денег в фонде уже нет !!! Их и не будет. По состоянию на 01.11.2020 г., непрофинансированными является 320,88 млрд. гривен расходов государственного бюджета, из которых 136, 88 млрд - планируемые зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь !!! (с)
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20.11.2020 19:23 Відповісти
Бла-бла-бла.Где ваши результаты? Деньги сюда,деньги туда-это даже не интересно дебилам которые за вас голосовали.Ваша власть от импотенции и вашего невежества так завралась,что сами не можете отличить ложь от правды.В вашем вранье видны все вашщи тайные хотелки.
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20.11.2020 19:23 Відповісти
Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9535
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20.11.2020 19:23 Відповісти
В пояснительной записке к документу отмечается, что перераспределение средств фонда будет способствовать улучшению транспортной доступности регионов страны, позволит создать около 12 600 новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50 400 рабочих мест в смежных сферах
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20.11.2020 19:24 Відповісти
Об этом сообщает Министерство финансов.

Из «коронавирусного» фонда профинансировали в общей сложности 6 сфер:

здравоохранение - 5,8 млрд гривен (предусмотрено 16,3 млрд гривен). Отмечается, что на эти средства закупили, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких и средства защиты медработников;
социальную защиту - 9,3 млрд гривен (предусмотрено 10,4 млрд гривен)
обеспечение правопорядка - 2,4 млрд гривен (предусмотрено 2,7 млрд гривен)
строительство и ремонт дорог - 16,3 млрд гривен (предусмотрено 35 млрд гривен)
сферу культуры и туризма - 6 млн гривен (предусмотрено 1 млрд гривен).
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20.11.2020 19:24 Відповісти
Пля - песець...
Кручу - вєрчу, наїпати хочу...
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20.11.2020 19:25 Відповісти
Выходит, что Кирилл Тимошенко брехун?

Ссылка на постанову: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539-2020-%D0%BF#Text

Кратко:

"Про виділення коштів для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 липня 2020 р. № 539

Київ
1. Виділити Державному агентству автомобільних доріг 31447937,1 тис. гривень із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення за бюджетною програмою
3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" на безповоротній основі (видатки розвитку).

(Там еще п.2, 3, 4, просто не копирую).

Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ"
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20.11.2020 19:27 Відповісти
Починаючий , ще не дотягує до того, у якого "убієнний брат".
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20.11.2020 19:39 Відповісти
Какие все зеленые твари 3,14..ливые. Даже договориться не могут, что трындеть....
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20.11.2020 19:27 Відповісти
Он отметил, что дороги строятся и на неоккупированных территориях Донбасса.

"Вот вам пример, мы построили дорогу из Северодонецка в Станицу Луганскую. Чтобы показать, что мы строим Донбасс
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20.11.2020 19:27 Відповісти
Ну от, грошей нема, вони не дійшли ні до медиків ні до доріг, зникли в кишенях десь по дорозі. Як жаль що смертну кару відмінили, як в такій лайняно корумпованій країні як наша, можуть залишатись такі лояльні до корупціонерів в над великих масштабах закони?!
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20.11.2020 19:27 Відповісти
с самого начала зеленые врали се по разному.... до сих пор не научились врать согласованно
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20.11.2020 19:28 Відповісти
Вы как то там в 95 квартале врите в унисон Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4328
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20.11.2020 19:31 Відповісти
Прямо детки маленькие, ничего не знают и кто оплатил поездку в Оман и кто финансировал опрос президента и сколько и откуда ушли деньги на "Велике крадивництво", Минфин одно говорит, представитель ОПУ другое. Рада вообще не ставит вопроса о проведении аудита, а Кабмин где-то в другой реальности, все "рожает" стратегию развития до 2030 года, забыв или даже можна сказать "забил" на свою программу.
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20.11.2020 19:32 Відповісти
Не то, что работать не могут, но и врать не умеют! Зебилы, вы с какого Плутона прилетели?
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20.11.2020 19:32 Відповісти
Зеленим сцикунам повірити - себе обманути! Вони брешуть коли відкривають рота. Отаке ляпнув. То кому вірити головній Шмарклі, чи цьому шмаркачу? МВФ знає куди пішли гроші і тому транш не прийде.
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20.11.2020 19:38 Відповісти
Коли слова закінчуються, або кінець епохи зубожіння.
https://www.youtube.com/watch?v=U3Ei0VkbFoI
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20.11.2020 19:38 Відповісти
После того, что сказал нам Уманский - режим Зеленого будет ассоциироваться только с коррупцией и махинациями на таможне и строительстве дорог.. (с) Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1269
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20.11.2020 19:39 Відповісти
Это агония писд-олов, бездельников и понтовиков.
На коррсчету ноль, МВФ послал на.уй, ВВП в минусах и кризисы везде, где можно только придумать.
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20.11.2020 19:40 Відповісти
Закон не писан. После закатанного в асфальт "ковидного" фонда, власть тянет на дороги деньги НБУ-
Несмотря на критическую нехватку средств на обеспечение больниц всем необходимым для борьбы с COVID-19, власти половину "ковидного" фонда потратили на дороги
Сейчас средства для "Укравтодора" решили взять у Нацбанка - несмотря на то, что закон запрещает такое финансирование
Мысли депутатов провластной фракции относительно финансирования строительства дорог в условиях нехватки кислорода в больницах разделилисьhttps://plus.obozrevatel.com/crime/zakon-ne-pisan-posle-zakatannogo-v-asfalt-kovidnogo-fonda-vlast-tyanet-na-dorogi-dengi-nbu.htm
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20.11.2020 19:47 Відповісти
шо руководітєль, шо замєстітєль...
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20.11.2020 19:53 Відповісти
Дядя Кирилл, ты дурак?
"Мы предусмотрели в ковидном фонде 65 млрд грн, потом 32 млрд грн из них были перечислены, так сказать, на "Большое строительство", потому что Министерство здравоохранения, которое должно заказывать такие средства, не давало соответствующих документов. И просто рассчитали, что те средства будут лежать - их не смогут освоить, использовать. Лучше в летнюю пору, когда есть возможность, сделать дороги - давайте эти средства направим на дороги. А потом, в случае потребности, мы найдем средства и профинансируем в полном объеме закупку лекарств и всего необходимого", - объяснила "слуга народа". Депутат Верещук https://ukraina24.segodnya.ua/dengi-news/5186-lekarstva-kupim-potom-v-sluge-naroda-proyasnili-sudbu-deneg-iz-covid-fonda
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20.11.2020 20:00 Відповісти
В ОП тормоза на каждую извилину. После оманского вояжа только на третью неделю отмазку придумали. Сейчас тоже тормозят. Видно нет креативных людей.
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20.11.2020 20:16 Відповісти
Только вчера по Г+Г в передаче "Право на владу" эти уроды подтвердили, что использовали деньги из ковидного фонда на строительство дорог. Теперь опровергают свои же слова. Хотя бы договаривались между собой как-то. Это уже реально даже не смешно.
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20.11.2020 20:53 Відповісти
Він сам заплутався Така складна схема
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20.11.2020 20:18 Відповісти
Не мечите бисер перед свиньями- делайте своё дело. А пропагандоны, фанатики и истерички перетопчутся.
Слава Україні!
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20.11.2020 20:19 Відповісти
ОБОСРАЛИСЬ
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20.11.2020 20:26 Відповісти
Вчора міністр Криклій, а також начальник Укравтодору на Г+Г визнали, що взяли з ковідного фонду понад 30млрд грн.
73/43%зебіли - всі паталогічні брехуни.
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20.11.2020 20:28 Відповісти
І Авакову на зарплату ментам також не виділяли.
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20.11.2020 20:41 Відповісти
Все правильно, лишние телодвижения никчему, это старые лохи так делали, молодая команда порожняк не гонит - сразу распихали по карманам
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20.11.2020 20:41 Відповісти
Хоть бы брехали в одну дудку. Автодор говорит, что это был "возврат распорядителям". Каким в хрена распорядителям??? Если это ковидный фонд, то нужно было сразу готовить медицинский сектор к росту заболеваемости, а не сейчас искать концентраторы после Порошенковского пенделя. Суки зеленые геноцидом занимаются.
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20.11.2020 20:55 Відповісти
Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6472
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20.11.2020 21:30 Відповісти
цей паталогічний брехун продовжує брехати і в шустрого. Прямо зараз
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20.11.2020 21:32 Відповісти
Опа нааа. Получается из фонда на дороги средства ушли, а до дорог не дошли. Вопрос : " В чьих карманах они заблудились". Шутки шутками, но настолько мерзко на душе от того, что эти мрази считают всех дебилами.
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20.11.2020 22:11 Відповісти
Начиная с предательства в Омане "слуги" непрерывно врут.
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20.11.2020 22:42 Відповісти
И шо радует - так это молниеносная реакция на трехмесячное обвинение в просирании фонда на коронку! выборы дольше пересчитывают идиоты!
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20.11.2020 22:47 Відповісти
Какие нах дороги... просто ********...
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20.11.2020 22:49 Відповісти
Кацапів море.
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21.11.2020 01:00 Відповісти
чудовища поняли, что за украденніе деньги придется ответить и начали давать заднюю, хотя зеленский сам говорил, что из коронавирусного фонда он построит много дорог. к сожалению, от отрицания факта кражи, сам факт кражи денег никуда не денется, и чиновник Тимошенко будет на скамье подсудимых вместе с ермаком и зеленским
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21.11.2020 11:21 Відповісти
Где деньги, Вань?( Кирюша)
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21.11.2020 12:14 Відповісти
" Это все равно процесс, который занимает несколько недель..." - Это вам не мелочь по карманам тырить. Увы, ничего не меняется - бандитов сменили барыги, а барыг - кидалы-разводилы.
Хай живе Україна.Источник: https://censor.net/ru/n3232387
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21.11.2020 14:24 Відповісти
 
 