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житло (472) Донбас (21733) Донецька область (5688) Міністерство реінтеграції (340)

На Донеччині 9 осіб отримали по 300 тис. грн компенсації за зруйноване внаслідок збройної агресії РФ житло, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

На Донеччині 9 осіб отримали по 300 тис. грн компенсації за зруйноване внаслідок збройної агресії РФ житло, - Мінреінтеграції

Перші дев'ять заявників у Донецькій області отримають компенсацію за зруйноване внаслідок збройної агресії РФ житло.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відбулося перше засідання комісії з розгляду питань, пов'язаних із наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновані внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, викликаної збройною агресією Росії в Донецькій області.

"Під час засідання комісія розглянула 10 заяв про виплату грошової компенсації. Вісім житлових об'єктів розташовані на території військово-цивільної адміністрація селища Зайцеве, два - в місті Авдіївка. За результатами розгляду, прийнято рішення про надання грошової компенсації власникам 9 об'єктів зруйнованого житла, для однієї заявки комісія продовжила термін для ухвалення рішення", - сказано в повідомленні.

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За результатами засідання власники 9 житлових будинків (квартир) отримають компенсацію на загальну суму 2,7 мільйона гривень, що становить 300 тис. гривень на особу.

18 листопада аналогічне засідання відбулося в Луганській області. Після обстеження зруйнованих об'єктів, комісія розглянула перші 8 заяв на виплату грошової компенсації і прийняла рішення про надання такої компенсації власникам. Три з них розташовані в місті Попасна, а ще п'ять - у місті Лисичанськ. Отже, власники зруйнованого житла отримають компенсацію на загальну суму близько 2,3 млн гривень, що в середньому становить 290 тис. гривень за кожною заявкою.

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З ініціативи уряду в держбюджеті на 2020 рік вперше, за час збройної агресії РФ проти України, було передбачено 20 млн гривень для виплати грошової компенсації громадянам, чиє житло було зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, викликаної збройною агресією РФ. Кабінет Міністрів ухвалив відповідну постанову №767 2 вересня 2020 року.
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Топ коментарі
+13
Тобто Україна виплачує компенсації за те, що зробила кацапія, "відгукнувшись" на заклики місцевих дегенератів... На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 8481
Це ж перемога чи не так, зебіли???
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20.11.2020 19:33
+10
от кого получили компенсации?
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20.11.2020 19:30
+10
большая стройка розширюється..... тепер ще й житло павстанцам лугандонам зейло буде відбудовувати
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20.11.2020 19:33
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от кого получили компенсации?
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20.11.2020 19:30 Відповісти
большая стройка розширюється..... тепер ще й житло павстанцам лугандонам зейло буде відбудовувати
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20.11.2020 19:33 Відповісти
Так вони тепер ще й зацікавлені валять те житло.
Компенсації ж дурні українці платять.
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20.11.2020 19:36 Відповісти
Від імені України зеблазні компенсують...


По инициативе правительства в госбюджете на 2020 год впервые, за время вооруженной агрессии РФ против Украины, было предусмотрено 20 млн гривен для выплаты денежной компенсации гражданам, чье жилье было разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РФ. Кабинет Министров принял соответствующее постановление №767 2 сентября 2020 г. Источник: https://censor.net/ru/n3232390 На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 2835
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20.11.2020 19:35 Відповісти
соль басни такова:

"Если хочешь жить в своем доме - бери ружье, иди на фронт !" На Донеччині 9 осіб отримали по 300 тис. грн компенсації за зруйноване внаслідок збройної агресії РФ житло, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 5473
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20.11.2020 19:54 Відповісти
Від українців.
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20.11.2020 20:18 Відповісти
От кого от кого!? От пенсионеров и бюджетников забрали,ясно от кого.
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21.11.2020 00:12 Відповісти
якого чорта виплачувати кормільцам компенсацію має Україна? є міжнародні суди, звертайтесь туди і, нехай їм родная расєюшка і компенсує На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 3964
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20.11.2020 19:32 Відповісти
Тобто Україна виплачує компенсації за те, що зробила кацапія, "відгукнувшись" на заклики місцевих дегенератів... На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 8481
Це ж перемога чи не так, зебіли???
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20.11.2020 19:33 Відповісти
Ні,це поразка,перемога була коли Петя з Свінарчуками крали та військові запчастини б/у в 5 разів дорожче продавали військовим заводам.Бронежилети які не захищали від куль ,рюкзаки Авакова,ото були перемоги!
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21.11.2020 00:19 Відповісти
Значит ФОПам в Житомире кассовый аппарат бо "денег нет".А сепарам компенсации?
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20.11.2020 19:34 Відповісти
Ладно не сепар. Но в Житомире тоже не сепары, но почему они оплачивают праздник зелиной щедрости?
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20.11.2020 19:43 Відповісти
Вообще решение о компенсации и о сумме компенсации принимало ещё правительство Гройсмана
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20.11.2020 19:47 Відповісти
И что єто меняет? Хотите платить компенсации заставьте платить виноватого.
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20.11.2020 19:54 Відповісти
А думать раньше. И если уж платить компенсации то тем кто воюет на фронте а не всякоразным

На Донеччині 9 осіб отримали по 300 тис. грн компенсації за зруйноване внаслідок збройної агресії РФ житло, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 6195
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20.11.2020 20:07 Відповісти
Комбат Сухаревский заявил что офицеры Украины готовы вернуть Крым и кусок Донбасса.Готова ли Украина отдавать жизни за это?
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20.11.2020 19:35 Відповісти
Тільки там не треба на ці гроші будівлі відбудовувати, бо раша ще не заспокоїлась.
Їдьте на Полтавщину й там будуйте...
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20.11.2020 19:35 Відповісти
нехай краще відразу на йух їдуть в свою расєю
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20.11.2020 19:38 Відповісти
лично я за это дерьмо своих сыновей не отдам...
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20.11.2020 19:36 Відповісти
10 тыс дол. Ну на окраине города 1-комнатную в 5-этажке на 1 или 5 этаже можно в натяг купить. Приубитую конечно и возможно с долгами по комуналке. А строится конечно глухо.
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20.11.2020 19:36 Відповісти
за десять штук можна в Черкаської області купити непоганий будинок
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20.11.2020 19:40 Відповісти
Та я парень городской, хотя согласен конечно, в глубинке можно найти что достойнее в частном секторе. Тут не стоит сильно коменты гнать. Всё таки потеря дома, жилья в одно мгновенье удар сильнейший. Можно бы и на 15 тыс добавить. Зима ведь уже пришла. То Ахметову закидоны делать надо. Чем макароны мешками возить, стоило бы отреагировать. Добавить в смысле. Но не тут то было.
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20.11.2020 19:50 Відповісти
Пенсия , компенсация . На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 5330 Раша уничтожает , Украина платит . На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 5330
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20.11.2020 19:37 Відповісти
С каких делов Украина должна платить?
Почему по инициативе правительства в госбюджете на 2020 год впервые, за время вооруженной агрессии РФ против Украины, было предусмотрено 20 млн гривен для выплаты денежной компенсации гражданам, чье жилье было разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РФ. Кабинет Министров принял соответствующее постановление №767 2 сентября 2020 г??? Источник: https://censor.net/ru/n323239
Почему???
Это правительство подавали в Международные суды на рф, на путина, на его окружение?
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20.11.2020 19:37 Відповісти
Нас окупировали да мы еще и платим компенсации? Кравчук там уже подписал капитуляцию а нам не сказал, что ли?
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20.11.2020 19:39 Відповісти
Путлер и его братан Ведмедчук за все заплатят.....даже легенду о Короновирусе,ждите карман шире...
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20.11.2020 19:39 Відповісти
нормально вы придумали...за агрессию войска жыдоугробурятского наказать бюджет Украины...зюзе памятник ставить от якутского скульптора пора..
На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 4851 На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 5442
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20.11.2020 19:40 Відповісти
На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 1068
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20.11.2020 19:41 Відповісти
Кредит не у Путина случайно брать собрался? А то один уже взял 3 млрд, сбежал потом
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20.11.2020 21:57 Відповісти
Зелохторат, На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 4674
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20.11.2020 19:41 Відповісти
а муж ватадиктовой получил 700 штук низачто
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20.11.2020 19:42 Відповісти
Что такое З00 тыс.за разрушенное жильё?! На эти деньги даже сарай не купишь.
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20.11.2020 19:46 Відповісти
Тем вообще никаких выплат не положено. Призывали Рашу ввести войска, пусть теперь радуются
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20.11.2020 21:58 Відповісти
Далеко не все призывали, Украина не смогла защитить права своих граждан, поэтому выплачивать компенсации правильно и с моральной и с юридической точки зрения, другой вопрос почему Украина, в свою очередь, не пытается получить компенсации от РФ в международных судах, ах да, у нас агрессии нет, есть "та сторона".
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20.11.2020 22:55 Відповісти
Усім привіт !
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20.11.2020 19:51 Відповісти
Виплатили тим, що волали "путян ввяди вайска"?
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20.11.2020 20:07 Відповісти
Что там с компенсацией от взрывов складов?
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20.11.2020 20:09 Відповісти
Тобто росіянам для того, щоб нас економічно ослабити, вигідно руйнувати житло, дороги, естакади, мости на Донбасі, бо Україна за власні кошти все буде відбудовувати. Зедебіли, спасібо вам за призидента з Кривбаса, справжнього пі....дараса!
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20.11.2020 20:16 Відповісти
міжнародні суди вже спустили на гальмах,але ж так воно завжди,країна яка програла війну буде платити..
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20.11.2020 20:18 Відповісти
Страна идиотов .
Зачем вы открываете ящик Пандоры?
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20.11.2020 20:19 Відповісти
Тобто, в Україні - "внутрішній конфлікт"?!
Чому компенсації не виплвчує окупант?
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20.11.2020 21:02 Відповісти
По законам элементарной логики компенсацию выплачивает виновник, нанесший ущерб.
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20.11.2020 21:20 Відповісти
оплачивать должен агрессор.. или пусть платит Зеля Нестреляющая из своего кармана
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20.11.2020 21:52 Відповісти
зелёное трусливое чмо
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20.11.2020 22:14 Відповісти
 
 