УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11212 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
6 093 99
карантин (16095) Клименко Ігор (351) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

З 21 листопада почнуть діяти нові санкції за порушення карантину. Поліція працюватиме на профілактику, - Клименко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

З 21 листопада почнуть діяти нові санкції за порушення карантину. Поліція працюватиме на профілактику, - Клименко

Також впродовж вихідних поліцейські стежитимуть за дотриманням вимог "карантину вихідного дня", передбаченого рішенням Уряду. На цьому Голова Нацполіції наголосив сьогодні, 20 листопада, під час селекторної наради із керівниками регіональних підрозділів поліції.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

У повідомленні зазначається: "Відповідно до прийнятого Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема - респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, тягне за собою накладення штрафу від 170 до 255 гривень.

"Відповідно до нововведень, поліцейські тепер можуть не лише складати адміністративні протоколи за порушення карантину, а й на місці виносити рішення стосовно фізичних осіб, котрі перебувають у громадських будівлях чи транспорті без вдягнутих масок або респіраторів. Але першочергово поліцейські діятимуть превентивно, тобто спершу зроблять зауваження. І лише у випадку відмови будуть документувати дії правопорушника", - роз’яснив Голова Національної поліції України Ігор Клименко

Крім того, у суботу та неділю поліцейські на території держави проводитимуть рейдові перевірки, аби проконтролювати дотримання суб’єктами господарювання рішення Уряду щодо "карантину вихідного дня".

Читайте також: Штрафи за відсутність масок - це не панацея, а засіб для недопущення повного локдауну, - "слуга народу" Монастирський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Люди!
Опомнитесь!
Вас запугали высосанной из пальца угрозой ( обычным гриппом)
шо вы ношение намордников даже не рассматриваете как унижение и презумпцию виновности всех перед всеми!
Мне уже угробили год жизни этими дебильными карантинами. Кто мне вернёт год жизни?
И останавливаться никто не собирается.
Бо стадом находящимся в страхе всегда легко управлять.
показати весь коментар
20.11.2020 20:22
+6
Почему бред, почему вы считаете что правы. Наслушались чиновников и ВОЗ. Я не буду тут распинаться и вызывать к ученым, врачам , эпидемиологам кот. все давно обьсянили про маски. Просто житейскй вопрос. Сейчас дождь идет на улице, как вы думаете почему здоровому человеку ходить в маске в данный момент не просто не умно, но еще и опасно?
показати весь коментар
20.11.2020 20:04
+5
Более менее все адекватно, главное чтобы на улице не смели даже думать штрафовать. Не все должны их носить на открытом пространстве, а по желанию. Чтобы можно было поянть с первого взгляда кто болен ( в маске) а кто здоров.
показати весь коментар
20.11.2020 19:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Понятно . Опять будут уговаривать идиотов одеть маску .
показати весь коментар
20.11.2020 19:49 Відповісти
Более менее все адекватно, главное чтобы на улице не смели даже думать штрафовать. Не все должны их носить на открытом пространстве, а по желанию. Чтобы можно было поянть с первого взгляда кто болен ( в маске) а кто здоров.
показати весь коментар
20.11.2020 19:50 Відповісти
откуда вы такие беретесь ? у вам на лице написано что вы здоровы ? тест предоставить можете любому прохожему, который проходит мимо вас ? или если кто то кашлянет в двух метрах от вас и вам ветром в лицо соплю принесет ? что за бред вы несете ?
показати весь коментар
20.11.2020 19:56 Відповісти
Почему бред, почему вы считаете что правы. Наслушались чиновников и ВОЗ. Я не буду тут распинаться и вызывать к ученым, врачам , эпидемиологам кот. все давно обьсянили про маски. Просто житейскй вопрос. Сейчас дождь идет на улице, как вы думаете почему здоровому человеку ходить в маске в данный момент не просто не умно, но еще и опасно?
показати весь коментар
20.11.2020 20:04 Відповісти
я не чиновников наслушался а врачей в больнице и насмотрелся на таких которые маски не носили. маска - не панацея, если ктото кашлянет в маске рядом с вами - она задержит только часть бактерий, вторую часть - должа задержать ваша, которую вы не носите.
показати весь коментар
20.11.2020 20:11 Відповісти
я не просто ношу ,а вам более ответил развернуто, но удавил потому что мой пост получился агрессивный. Но думаю вы поняли кто тут дурак в этой ситуации
показати весь коментар
20.11.2020 20:38 Відповісти
лучше быть живым дураком в маске, чем выгрузиться в черном пакете из лифта родственникам. уж поверьте - видел своими глазами.
показати весь коментар
20.11.2020 20:47 Відповісти
идиот ты не понял человеческого языка. Пока ты дурак стоеросовый ездил заражал людей целую неделю, потому что думал что курил на холоде, я при первых признаках ковид изолировал и себя и семью. Мы никого не заражали, правильно лечились и никаких удуший у нас не было,. А тебя идиота Бог наказал за твою беспечность и наплевательское отношение к Ковид. Дело не в масках а в мозгах. И теперь не верищи дурь про маски, что ты об этом занешь? можно подумать ты их носил в машине с другими пассажирами, в своей прокурреной машине.
показати весь коментар
20.11.2020 20:55 Відповісти
да сам ты идиот, я засел дома в отдельной комнате, че ты ко мне придолбался ? ты как не старайся даже ручки дверные спиртом протирать - все равно не помогло. потом уже похер стало когда все поняли что к чему.
показати весь коментар
20.11.2020 21:05 Відповісти
я неделю изолированый сидел перед тем как меня скорая забрала, так тебе понятно или по буквам и слогам написать ?
показати весь коментар
20.11.2020 21:06 Відповісти
я твою мать в парашу перед тем как выйти пойти посцать перчатки одевал, а жена потом ручки двурные протирала ? вот честно перерубил бы тебя в тупое твое рыло с удовольствием. мне жратву чуть ли не на лопате в комнату подавали
показати весь коментар
20.11.2020 21:08 Відповісти
и все равно до сраки - все заразились
показати весь коментар
20.11.2020 21:10 Відповісти
Наймасштабніше на сьогодні загальнонаціональне данське рандомізоване «польове» дослідження ефективності масок від ковіду нарешті було надруковано в престижному медичному журналі Annals of Internal Medicine.

Його результатом є відсутність статистично значущої різниці між частотою інфікувань майже трьох тисяч волонтерів, що протягом місяця носили маски, проти схожої кількості тих, хто масок в той же самий час і в тих же самих місцях не носили, повідомив
показати весь коментар
21.11.2020 00:05 Відповісти
лично я - неделю думал что простудился потому что курю в открутое окно машины, а на улице не июнь месяц. и только потом я оказался в больнице с диагнозом ковид и удушьем.
показати весь коментар
20.11.2020 19:58 Відповісти
Величай враг спрячется там,где вы будете меньше всего искать.
Гай Юлий Цезарь.
показати весь коментар
20.11.2020 19:56 Відповісти
в феофанії? З 21 листопада почнуть діяти нові санкції за порушення карантину. Поліція працюватиме на профілактику, - Клименко - Цензор.НЕТ 54
показати весь коментар
20.11.2020 20:14 Відповісти
больной Зеля надел скафандр при температуре 37,6.А все кого выше бегатют даже по рынкакм.супермаркетам ..А здоровые лежат сутками в постели... С 21 ноября начнут действовать новые санкции за нарушение карантина. Полиция будет работать на профилактику, - Клименко - Цензор.НЕТ 3856
показати весь коментар
20.11.2020 19:59 Відповісти
у меня например 38 была только один день. весь период болезни - пониженая от 34 до 37 максимум.
показати весь коментар
20.11.2020 20:00 Відповісти
при этом был спазм дыхательных путей и удушье. как вам такое ?
показати весь коментар
20.11.2020 20:01 Відповісти
с чего ты взял что это был ковид ? может пить и курить нужно меньше ?
показати весь коментар
20.11.2020 20:10 Відповісти
тебе справку показать ?
показати весь коментар
20.11.2020 20:12 Відповісти
а ты в больнице лежал ?
показати весь коментар
20.11.2020 20:15 Відповісти
З 21 листопада почнуть діяти нові санкції за порушення карантину. Поліція працюватиме на профілактику, - Клименко - Цензор.НЕТ 497
З 21 листопада почнуть діяти нові санкції за порушення карантину. Поліція працюватиме на профілактику, - Клименко - Цензор.НЕТ 5698
показати весь коментар
20.11.2020 20:17 Відповісти
Ой, а у тебя там миокардит под вопросом? А им врачи занимались или только ковидом?
показати весь коментар
20.11.2020 22:05 Відповісти
Когда забирали с удушьем - пульс 130+ был и тахикардия ликая. Сказали от недостатка кислорода оргаеизм пытался разогнать имеющиеся ресурсы.
показати весь коментар
20.11.2020 22:12 Відповісти
Этим никто не занимался. В больнице сдели кардиограмму и скащали что уже в норме. Но поеаблюдаться у карлиолога надо
показати весь коментар
20.11.2020 22:13 Відповісти
Ну, вот и занимайся сердцем, бо этот миокардит при любых вирусах и не только, говорят, бывает.
показати весь коментар
20.11.2020 22:18 Відповісти
Почитал про него?
показати весь коментар
20.11.2020 22:37 Відповісти
Да давно уже. Знаю что может плохо закончиться.
показати весь коментар
20.11.2020 22:55 Відповісти
а ті читать неумееш что пишут другие люди ?
показати весь коментар
20.11.2020 20:18 Відповісти
ну а запах вкус терял ? и на сколько сильное удушье ?
показати весь коментар
20.11.2020 20:24 Відповісти
да, были глюки - нюховые галюцинации. мне казалось что пахнет жареной курицей. с вкусовыми было нормально вполне. есдинственное что у меня была все время чудовищная жажда и злой апетит как никогда. я за раз выпивал полторалитровую бутылку воды и сжирал все что находил на кухне. удешье схватило пол утро, часов до 7 я думал что отпустит - не отпустило. по ощущениям было вроде сидиш в парилке сауны, долго сидиш, горячий воздух тягучий еле пролазит в тебя, хочеш выйти - а двери нету... вызвал скорую, потом начался реальный ад - меня привезли в приемник распределитель вместе с еще 80 ченловек... там был полный киздец. утром пять пакетов выгрузили родственникам, медсестру на 4ех этажах не нашел... потому перевели в нормальную больницу, где уже было получше намного...
показати весь коментар
20.11.2020 20:29 Відповісти
у меня просто то же на подобии такая хрень была через 5 дней после контакта с ковидным .. хотя запахов я не терял. но дышать и сейчас тяжеловато .. вот я и думаю может я переболел и этого не заметил ..
показати весь коментар
20.11.2020 20:37 Відповісти
возможно. я заразил маму и жену, у них все проходило на неделю позже чем у меня, и легче. маме вызвал тестеров на дом за 1200 гривен из клиники Омега-Київ - тест на ковид положительный, жену не тестировали - и так все понятно, в одной кровати спим. купи навсякий случай сальбутамол - это ингалятор для астматиков, мне сняло отек и я смог дышать. с верхними дыхательными в больнице было мало людей, в основном с воспалением легких все были.
показати весь коментар
20.11.2020 20:40 Відповісти
в больнице херячили курс всем одинаково + симптоматическое лечение - тем кто с воспалением - лечили дополнительно воспаление, таких как я лечили как астматиков дополнительно
показати весь коментар
20.11.2020 20:41 Відповісти
по началу я вобще не придавал этому значения - все было вроде простудился, немного соплей, легкий верхний горловой кашель, дискомфорту я не придавал значения потому что курильщик с огромным стажем и покашливания и дискомфорт в легких - привычное явление.
показати весь коментар
20.11.2020 20:45 Відповісти
я то же решил что это у меня из за сигарет .. ждал очевидных симптомов но их не было . температура 38 только один день была ну и горло пару дней болело .. кашель в принципе и так всю жизнь .. хотя уже три недели прошло .. вот и думай, переболел или всё ещё впереди ..
показати весь коментар
20.11.2020 20:53 Відповісти
судя по тому что ты расказываеш - уже переболел. что бы успокоиться можно пойти сдать кровь на антитела - там покажет болел или нет.
показати весь коментар
20.11.2020 21:13 Відповісти
симптомы о которых жжужит интернет - проявляются вобще не у всех.
показати весь коментар
20.11.2020 21:14 Відповісти
мама вон заболела пока я в больнице был, у нее все выглядело как насморк, при том что ей 70 и она диабетик. хата трехкомнатная - мы когда я "простудился" все по разным комнатам сидели и спимывались в вайбер что бы в сортире не пересечься.
показати весь коментар
20.11.2020 21:16 Відповісти
с удушьем странное ощущение было - я открыл окна, форточки, холодным воздухом легче дышать было, в голове шумело от недостатка, вроде нырнул и долго плал под водой.
показати весь коментар
20.11.2020 20:36 Відповісти
А кто мешал нашей полиции раньше до закона ну да теперь штрафы С 21 ноября начнут действовать новые санкции за нарушение карантина. Полиция будет работать на профилактику, - Клименко - Цензор.НЕТ 7157
показати весь коментар
20.11.2020 19:59 Відповісти
Дебилов лечат дебилизмом и это правильно С 21 ноября начнут действовать новые санкции за нарушение карантина. Полиция будет работать на профилактику, - Клименко - Цензор.НЕТ 4991Феофанию в каждый дом...
показати весь коментар
20.11.2020 20:01 Відповісти
"...но и на месте принимать решения."
всё реальнее тушку портнова чы кузьмина надыбать за порогом без противогаза с огнестрелом...
показати весь коментар
20.11.2020 20:01 Відповісти
А полицейские не знают про имбецилов-маршрутчиков, которые в салон без масок пускают? Или не видят? Или маршрутчикам как-то нужно жить? Или как-то нужно жить и маршрутчикам и ментам?
показати весь коментар
20.11.2020 20:02 Відповісти
- Превентивная мера!
- Начитанные...
показати весь коментар
20.11.2020 20:03 Відповісти
шото среднее меж полиглотами и букинистами...
показати весь коментар
20.11.2020 20:20 Відповісти
графоманы
показати весь коментар
20.11.2020 20:40 Відповісти
Была когда и у меня температура,37,6 пива их холодильника хлебнул ледяного, С 21 ноября начнут действовать новые санкции за нарушение карантина. Полиция будет работать на профилактику, - Клименко - Цензор.НЕТ 9285было это 1 мая 1986 года,пиво не пью с тех пор,водку тоже....только самогон насттоянный на коре дуба...
показати весь коментар
20.11.2020 20:04 Відповісти
оно и видно...
показати весь коментар
20.11.2020 20:06 Відповісти
Самогон на калгане ещё лучше, очень мягко идет, главное только, чтобы недоперепивать.
показати весь коментар
20.11.2020 20:10 Відповісти
а как штрафовать будут, если у большинства нет с собой документов? а те у кого есть фиг их дадут. везти в отделение для установления личности? причем без маски))
показати весь коментар
20.11.2020 20:05 Відповісти
а зачем мусорам твои документы ? они тебе карманы вывернут, заберут что найдут и это считай хорошо отделаешься ..
показати весь коментар
20.11.2020 20:13 Відповісти
люди сейчас злые, могут за такое и мусорам накостылять.
показати весь коментар
20.11.2020 20:22 Відповісти
Ойц...)))
показати весь коментар
20.11.2020 20:24 Відповісти
За 51 год жизни в больнице был 2 раза,с ангиной раз,второй раз медосмотр в армию проходил...
Жрите самогон,затурканные короной Путлера...
показати весь коментар
20.11.2020 20:09 Відповісти
Саме час грабувати банки. Ну, чи влаштовувати акції громадянської непокори- в масках звичайно. Чи балаклавах.
показати весь коментар
20.11.2020 20:15 Відповісти
а если по маске ?
показати весь коментар
20.11.2020 20:17 Відповісти
Ну спробуй.
показати весь коментар
20.11.2020 20:21 Відповісти
изложите пожалуста весь список общественных мест ?
показати весь коментар
20.11.2020 20:16 Відповісти
Будь -де, де є поліція.
показати весь коментар
20.11.2020 20:22 Відповісти
Да Я в Маске и сплю
показати весь коментар
20.11.2020 20:20 Відповісти
І їси?
показати весь коментар
20.11.2020 20:22 Відповісти
и какаю
показати весь коментар
20.11.2020 20:24 Відповісти
Одночасно?
показати весь коментар
20.11.2020 20:25 Відповісти
Люди!
Опомнитесь!
Вас запугали высосанной из пальца угрозой ( обычным гриппом)
шо вы ношение намордников даже не рассматриваете как унижение и презумпцию виновности всех перед всеми!
Мне уже угробили год жизни этими дебильными карантинами. Кто мне вернёт год жизни?
И останавливаться никто не собирается.
Бо стадом находящимся в страхе всегда легко управлять.
показати весь коментар
20.11.2020 20:22 Відповісти
Щасти у спілкуванні з поліцейськими.
показати весь коментар
20.11.2020 20:23 Відповісти
подлицейскими
показати весь коментар
20.11.2020 20:25 Відповісти
Фотку пришли когда будешь воздух хватать как рыбина без воды от короны ))) Не могу поверить что есть еще такие дятлы как ты.
показати весь коментар
20.11.2020 21:33 Відповісти
Ты главное, как Ковид подхватишь, в больницу не ходи, не занимай место нормальных!!!!
показати весь коментар
20.11.2020 22:38 Відповісти
Смотрите врачей, а не ботов в нете.
показати весь коментар
20.11.2020 20:27 Відповісти
у Меня друга врача кардиолога врачи инвалидом сделали , жаловался на боли в спине , пошел на операцию , после операции инвалид на костылях передвигается
показати весь коментар
20.11.2020 20:29 Відповісти
Базар за маски, и тварей их игнорирующих. Другу-выздоровления.
показати весь коментар
20.11.2020 20:35 Відповісти
до операции на велосипеде ездил , после на костылях
показати весь коментар
20.11.2020 20:36 Відповісти
Сочуствую. Искренне.
показати весь коментар
20.11.2020 20:41 Відповісти
это и ребенку понятно ,что он говорит
показати весь коментар
20.11.2020 20:32 Відповісти
Я например в перчатках стараюсь людям двери открывать что бы они не брались за ручки
показати весь коментар
20.11.2020 20:34 Відповісти
в привычку уже вошло , домой пришел руки продезинфицировал спиртом
показати весь коментар
20.11.2020 20:42 Відповісти
Руки надо дезинфицировать при выходе из общественного транспорта,из магазинов,почты,банка и др. Дома,первое помыть руки,разобрать покупки,после душ и вещи в стирку.
показати весь коментар
20.11.2020 20:49 Відповісти
я конечно извиняюсь но это паранойя
показати весь коментар
20.11.2020 21:05 Відповісти
Лучше быть живым параноиком, чем мёртвым оптимистом.
показати весь коментар
20.11.2020 22:39 Відповісти
З 21 листопада почнуть діяти нові санкції за порушення карантину. Поліція працюватиме на профілактику, - Клименко - Цензор.НЕТ 7963 Он не первый дурачек,который потом убедится,что он не прав.
показати весь коментар
22.11.2020 10:02 Відповісти
У нас,с сегодняшнего дня,запрещено появление в городе без маски,-и в закрытых помещениях,и в открытых... PS Сегодня опять придется удалить один номер телефона из списка...
показати весь коментар
20.11.2020 20:45 Відповісти
у Меня сегодня дин спросил ,почему маску на бороде носишь , Я ему ответил - борода мерзнет
показати весь коментар
20.11.2020 20:47 Відповісти
Если чувствуешь,что борода мерзнет,-значит ты еще,пока,живой. Но так будет не всегда..
показати весь коментар
20.11.2020 20:51 Відповісти
"Полиция будет работать на профилактику"
ето правильно - надо штрафовать и тех кто в масках тоже, бо завтра они могут быть без них.
показати весь коментар
20.11.2020 21:04 Відповісти
Житель Оренбурга зарезал пассажира после его просьбы одеть маску в маршрутке.
показати весь коментар
20.11.2020 21:18 Відповісти
Не надо никаких предупреждений! Задолбали ублюдки, особенно буратины конченые с выставлеными шнобелями, сразу штрафину и пару нулей дописать к сумме...
показати весь коментар
20.11.2020 21:30 Відповісти
З 21 листопада почнуть діяти нові санкції за порушення карантину. Поліція працюватиме на профілактику, - Клименко - Цензор.НЕТ 4042 З 21 листопада почнуть діяти нові санкції за порушення карантину. Поліція працюватиме на профілактику, - Клименко - Цензор.НЕТ 4457
показати весь коментар
20.11.2020 21:31 Відповісти
Хех, у поліцейських розпочався грибний сезон. Якраз накосять під Новий Рік своїм жінкам на нові чобітки а коханкам на шубки.
показати весь коментар
20.11.2020 23:56 Відповісти








Solomiya

@Solomiya251

·12 ч

Цікаво виходить... Нардеп: Зеленського немає у Феофанії? У Феофанії немає охорони президента - значить немає кого охороняти?
показати весь коментар
21.11.2020 00:12 Відповісти
Парад буде до першої річниці карантину? Паціенти на ліжках, анастезіологи- зі шприцами, реаніматологи - з кисневими апаратами, паталогоанатоми - теж у зведеній колоні.
показати весь коментар
21.11.2020 00:30 Відповісти
 
 