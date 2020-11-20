З 21 листопада почнуть діяти нові санкції за порушення карантину. Поліція працюватиме на профілактику, - Клименко

Також впродовж вихідних поліцейські стежитимуть за дотриманням вимог "карантину вихідного дня", передбаченого рішенням Уряду. На цьому Голова Нацполіції наголосив сьогодні, 20 листопада, під час селекторної наради із керівниками регіональних підрозділів поліції.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

У повідомленні зазначається: "Відповідно до прийнятого Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема - респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, тягне за собою накладення штрафу від 170 до 255 гривень.

"Відповідно до нововведень, поліцейські тепер можуть не лише складати адміністративні протоколи за порушення карантину, а й на місці виносити рішення стосовно фізичних осіб, котрі перебувають у громадських будівлях чи транспорті без вдягнутих масок або респіраторів. Але першочергово поліцейські діятимуть превентивно, тобто спершу зроблять зауваження. І лише у випадку відмови будуть документувати дії правопорушника", - роз’яснив Голова Національної поліції України Ігор Клименко

Крім того, у суботу та неділю поліцейські на території держави проводитимуть рейдові перевірки, аби проконтролювати дотримання суб’єктами господарювання рішення Уряду щодо "карантину вихідного дня".

Читайте також: Штрафи за відсутність масок - це не панацея, а засіб для недопущення повного локдауну, - "слуга народу" Монастирський