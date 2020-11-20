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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) Фацевич (87)

Безпеку на другому турі місцевих виборів гарантуватимуть 10 тис. правоохоронців, - Фацевич

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Безпеку на другому турі місцевих виборів гарантуватимуть 10 тис. правоохоронців, - Фацевич

Майже 10 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть громадську безпеку і порядок на території виборчих дільниць і охоронятимуть виборчу документацію 22 листопада, коли у 18 регіонах України пройде другий тур голосування за кандидатів у депутати сільських, селищних рад і міських голів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України.

"Реагування на заяви і повідомлення, пов'язані з виборчим процесом, має залишатися оперативним. Основне завдання поліції - гарантувати безпеку громадян і проведення чесних виборів. Ми будемо пильно стежити за дотриманням законності в день голосування і в період встановлення результатів виборів", - сказав у п'ятницю заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

Він наголосив на важливості дотримання карантинних заходів на всіх виборчих дільницях як працівниками поліції, так і громадянами. "Поліцейські стежитимуть за тим, щоб усі громадяни носили правильно одягнені засоби захисту. Спочатку проводитимуть профілактичну розмову, а в разі ігнорування зауваження - складатимуть адміністративні протоколи на правопорушників", - підкреслив Фацевич.

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Я конечно уважаю его заслуги. Но за пять лет от капитана до генералу, даже в период ВОВ мало кому так пощастливило.

Я
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20.11.2020 20:31 Відповісти
А почему Авакова , найема , Соболева не вызывают зелёные швондеры на допросы по «перевороту» , получается продажные гнидки оказались провокаторами и консервами рашистскими
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20.11.2020 20:34 Відповісти
И прагаласут...
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20.11.2020 20:39 Відповісти
та шо там охранять...мож зелёные резиновые костюмы пора узаконить?
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20.11.2020 20:40 Відповісти
 
 